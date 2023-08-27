百科／聯航弄丟行李 丹佛女用蘋果AirTag追回 比航空公司有效率

鈕扣大小AirTag不但能夠防止忘東忘西，也成為尋找丟失物品的好幫手。(路透)

簡單的行李追蹤器如何成為最熱門的旅行配件？愈來愈多搭乘飛機的旅客，在遺失行李之後，透過航空公司或其他官方途徑都無法順利找回，得靠自己想辦法找回遺失的行李。於是，自己花錢購買行李追蹤器，成了現今的旅遊新趨勢，當明知道行李丟在哪，航空公司卻完全幫不上忙時，乘客只好自己飛回追蹤器顯示行李所在的機場，親自取回行李。

航空公司幫不上忙

來自丹佛的桑德拉舒斯特（Sandra Shuster）在旅程中遺失了她的行李，她從自己的行李追蹤器發現，她的行李在芝加哥 歐海爾機場，但她的所搭乘的聯合航空（United）卻沒有採取任何行動。

舒斯特和她15歲的女兒魯比（Ruby），在從巴爾的摩經芝加哥返回丹佛時，發現裝有曲棍球裝備的托運行李不見了。由於當時已是午夜，聯合航空給了她們一個案件編號，並告訴她們行李會在稍晚的兩個航班之一送回來。但實際上，當舒斯特再次撥打電話詢問時，航空公司卻說行李仍在巴爾的摩。

遺失機率愈來愈高

然而，她早就知道行李不可能在巴爾的摩。舒斯特表示，由於航空公司遺失行李的機率愈來愈高，她之前就買了一個蘋果的追蹤設備AirTag，以知道行李在哪裡，而她的AirTag顯示行李是在芝加哥機場的行李領取處。

她要求航空公司聯繫芝加哥，但航空公司卻說他們不被允許這樣做，僅會在系統中添加註記，請行李團隊處理。最後行李仍未如期到達，舒斯特打了第三通電話，卻被告知不知道行李在哪裡，甚至說舒斯特的索賠編號是錯的。

原來，是辦理登機手續的工作人員貼錯了標籤，貼成另一位從巴爾的摩到芝加哥的乘客的行李。這表示行李在芝加哥機場的飛機上就被卸下，直接送到領取帶，而不是送上往丹佛的航班。

魯比行李中裝有價值約2000元的曲棍球裝備。舒斯特表示，買新裝備不僅是錢的問題，新的球棍需要重新組裝，並花一個月的時間來適應，而她們兩天後即將飛往舊金山 參加另一場比賽，只好先借用他人的裝備。

從舊金山回來後，她們特別到了丹佛的遺失行李櫃台詢問，服務人員卻說顯示追蹤器在芝加哥，並不代表行李也在一起，還暗示是有人偷走行李並拋棄AirTag，她被告知大多數人遇到這樣的情況會提出索賠，通常可以獲得1000至2000元的賠償，然後在幾周後收到行李。

說詞反覆 不如自己找

舒斯特的AirTag嵌在行李中，她相信行李仍在那裡，且只移動了50英尺左右，應該不是被人偷走。最後舒斯特用自己的里程積分訂了航班，請了一天假，決定飛往芝加哥自己找行李；在訂票之前，她也告訴聯合航空她將前往芝加哥，航空公司起初要她在抵達芝加哥時通知行李團隊，不久後又說建議她留在丹佛，航空公司會幫忙找回行李，舒斯特已無法再信任航空公司反覆的說詞了。

到達芝加哥機場的行李領取處，告知服務人員後，服務人員只花了30秒就找到她的行李。行李被放在行李運輸帶旁邊的辦公室保管，解釋了AirTag顯示的行李移動了50英尺。更讓她難以置信的是，現場的工作人員對她的案件一無所知。

之後她和航空公司提出退還里程數，但三天都沒消息，直到她告訴了CNN這個事件，CNN聯繫了聯合航空，不到24小時航空公司在她的帳戶中存入了3萬哩，還不包含她支付的稅款。

疫情過後出行更加頻繁，但航空公司遺失行李的機率也愈來愈高。(Getty Images)

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