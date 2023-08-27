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人物／黃閃夜 將壯族藝術推向世界

記者張筠
黃閃夜熱愛藝術的心志從未改變，從兒時累積啟蒙，到如今與各國觀眾分享，他享受藝術，認為這是傳遞思想和美好願景的方法。（記者張筠 / 攝影）
黃閃夜熱愛藝術的心志從未改變，從兒時累積啟蒙，到如今與各國觀眾分享，他享受藝術，認為這是傳遞思想和美好願景的方法。（記者張筠 / 攝影）

廣西壯族藝術家黃閃夜在美國生活已有30年，他熱愛藝術的心志從未改變，從小就對藝術敏感，兒時仔細觀察被褥上的刺繡，累積點滴藝術靈感，雖然尋夢的過程艱辛坎坷，但他至今不忘初心，珍視生養他的土地，在異國他鄉與人分享其藝術體會和社會關懷。

黑暗中的曙光 取名閃夜

黃閃夜1958年9月生於廣西平果縣城一個壯族家庭。他出生當天的凌晨，熱愛藝術的父親突然看到天空中有一道閃光，因此獲得靈感：「夜裡的光芒，在黑暗中看到了曙光」，決定為孩子起名「閃夜」。

黃閃夜童年時期常看外婆織錦繡花，「美麗的壯錦就是我的藝術啟蒙」，許多圖樣花紋至今仍給予他源源不絕的創作靈感，「感覺那是流動在我血液裡的東西」。黃閃夜酷愛繪畫，年幼時就展現藝術才華，在中國文革時期老師發現他的天賦，便讓他負責牆報和宣傳畫。

由於家境貧寒，黃閃夜的周末和假日常被零工填滿，「如此才能賺錢買紙張和顏料」，即便後來高中畢業，他在上山下鄉務農期間也沒有停止畫畫，常從附近山鄉取材畫速寫，累積經驗，筆觸與紙張也讓他平靜，慢慢開始發表作品。

1977年中國恢復高等院校統一招生考試，黃閃夜考上廣西藝術學院，主修油畫，也學國畫和版畫，他成績優異、品德兼優，那段日子他像海綿一樣汲取知識，接受老師辛勤栽培，打下紮實的藝術功底，也為日後多元藝術的融合奠定基礎。

大學畢業後黃閃夜被分配到鄉間的一所中學任教，「當時的條件艱苦，常在蚊帳和煤油燈下作畫，有種鑿壁偷光的感覺」，他將「有志者事竟成」銘記在心，即便環境不理想，也從未放棄創作。

黃閃夜籌備個展期間，平均每天在工作室待六到八小時。（記者張筠 / 攝影）
黃閃夜籌備個展期間，平均每天在工作室待六到八小時。（記者張筠 / 攝影）

在蚊帳用煤油燈作畫

「那時候為了將畫作帶到城市參賽，擠公車沒座位，而畫作又很大，只好把它們放在座位上方，旁邊是別人的雞舍」，黃閃夜回顧這段艱苦歲月時表示，因為他繪畫時充滿目標和信念，「讓我甘願吃苦，就算坐火車沒位置，我也能躺在別人腳下的空間，一路闖蕩。」

皇天不負苦心人，黃閃夜這段時期創作的作品後來獲獎無數，有畫作被國家北京民族文化宮收藏，有的被選入赴京美展並得到全國唯一權威性專業刊物《美術》雜誌發表，他具有濃郁民族特色的作品從此獲得藝術界關注。

1985年7月，年僅26歲的黃閃夜被接納為中國最高美術團體「中國美術家協會」的會員，成為當時該協會中最年輕的會員之一，這也幫助他打開了通往廣闊藝術世界的大門，有機會見到多位前輩和著名藝術家，而1987年他進入中央美術學院深造民間美術，他在藝術的體會和見解因此得以上升一個層次。

此後黃閃夜堅定創作方向，決心將自身成長環境中豐富的民俗文化特色轉化為藝術元素，融入現當代藝術。

觀眾表示，黃閃夜的作品層次多樣，讓人久久駐足，每次看都有不同的感悟。（記者張筠 ...
觀眾表示，黃閃夜的作品層次多樣，讓人久久駐足，每次看都有不同的感悟。（記者張筠 / 攝影）

來美追夢 藝術超越國籍

黃閃夜1993年獲得英國、美國藝術機構的展覽和學術交流邀請，在英國成功舉辦個人畫展後，他到美國駐英大使館辦理簽證赴美，沒想到被拒簽，後來經藝術教授的引薦，他再次申請。

「第二次我帶著作品的照片，誠懇向簽證官解釋赴美緣由」，當時簽證官看到照片後立即驚嘆，「她當時從一臉嚴肅轉變到笑容滿面，甚至還拿著照片與身邊同事分享，說這些作品需要被更多人看到」，此後黃閃夜確信，藝術作品就是他的名片，「藝術很直觀，有時甚至比語言更有力」，能讓不同國籍、種族產生共鳴、加深關係的橋梁。

來到美國，雖然辦展幾經周折，但黃閃夜的藝術被更多人看見，經朋友推薦申請，他很快獲得「傑出人才」綠卡，並開始在美國的大學任教，主講中國民族民間文化與藝術，把他家鄉的文化帶進美國課堂，自此黃閃夜進一步踏上促進民族藝術在國際發展的道路，也迎來與世界互動和交流的經驗。

黃閃夜深知，在歐美國家舉辦個人畫展，並不等於自己的藝術已被國際接受。初到美國不僅要面對全新環境，語言不通，人脈不足，一切都要從零開始，「陌生環境令人茫然，學英文、找工作，尋畫廊，當時生存壓力很大」，即便如此，黃閃夜也沒有改變畫風去迎合市場，沒有為了尋求經濟回報而與自己的藝術追求妥協，他依然按照自己的藝術功力，從民俗藝術中尋找靈感，用畫作展現個人風格。

用環保材料製作的裝飾藝術，黃閃夜針對不同空間設計了不同形式的作品。（記者張筠 /...
用環保材料製作的裝飾藝術，黃閃夜針對不同空間設計了不同形式的作品。（記者張筠 / 攝影）

多元結合 畫作變舞劇

2006年黃閃夜和妻子移居華府，創作以廣西家鄉「三月三」歌節為主題的大型畫作「夢之錦」，該作品吸引到藝術評論家們的關注，美國作曲家、指揮家賽哈福(Silas N. Huff )甚至與紐約芭蕾舞團合作，根據黃閃夜的這幅畫，編創音樂芭蕾舞劇「春之歌」，該舞劇2009年在紐約首演。

多元形式的藝術合作對黃閃夜也非常新鮮，他說，沒想到能通過這部集視覺、聽覺和表演藝術為一體的「春之歌」，讓國際觀眾領略廣西民族文化的魅力，「民族文化是藝術靈感迸發很豐富的地方，我要走自己的路，而不是跟從西方人的思路或方法」，直到如今，黃閃夜的藝術仍讓觀眾窺到一脈相承的文化特色和精神。

個展中有許多黃閃夜的個人收藏，其中許多物件是壯族特色，也是黃閃夜的藝術靈感來源。...
個展中有許多黃閃夜的個人收藏，其中許多物件是壯族特色，也是黃閃夜的藝術靈感來源。（記者張筠 / 攝影）

推廣民間藝術 拓展資源

黃閃夜在藝術道路上不忘初心，因此作品不斷引人關注，近幾年獲得多項藝術家資金，拓展資源，而馬州Sandy Spring藝術博物館也主動聯絡，希望與他合作辦個展，「馬州本就融合多元族裔和文化，是一片藝術沃土，而該博物館也很重視民間藝術，看重藝術家本身的獨特性，致力將藝術家的思想、文化背景融入現代社會，因此獲邀辦展令我非常激動。」

為籌備該展，黃閃夜近幾個月每天都要創作六至八小時，他的作品富有層次，「從民間藝術中汲取精華，轉化為個人特色，重點在求新」；他通過藝術表達對社會問題的思考，例如以材料、筆法等不同方式呈現乾旱問題，讓畫作更有衝擊力，「剪紙整潔、乾淨、俐落，水彩柔和、溫潤、動人，不同媒介的結合能讓藝術更豐滿。」

黃閃夜說，剪紙就像唱山歌，隨著情緒而流動，「真正投入情感，一隻鳥、一條魚都是創意之所在」，他根據多年在美的觀察，發現中國藝術內容更多從心靈出發，強調感覺，會在作品中融入美好寓意，注入許多想像的細節，例如魚兒會有「發財魚」、「吉祥魚」等形象，既傳承過往，也寄託對未來的憧憬，相比之下，西方藝術更重視描摹和寫實，講究生動、唯妙唯肖。

黃閃夜視自己為「民間藝術家」，「我們從文化中提煉藝術靈感，加入對社會、自然、人類生命等議題的思考，以作品表達思想」，不少觀眾稱，黃閃夜的作品因層次多樣，富有觀賞性，且有許多故事融合在其中，令人駐足，適合安靜欣賞，也因作品涉及現實議題，引人深思，禁得起反覆推敲，讓人不僅能娛樂休閒，也滿有思想收穫。

黃閃夜與Sandy Spring博物館合作的個展，主要分為四大部分，包括從天花板延伸到地面的長條畫作、懸掛室內的裝飾作品、還有矗立在戶外的裝飾藝術等，他將書法、剪紙、版畫、水彩等多元形式融合，也根據展覽空間設計作品，「這也是藝術創意的碰撞」，當觀眾走進特定空間、接觸特定作品，會產生獨有的感受。

黃閃夜從文化提煉藝術靈感，融入對社會、自然、人類生命等議題的思考，以作品表達思想...
黃閃夜從文化提煉藝術靈感，融入對社會、自然、人類生命等議題的思考，以作品表達思想（記者張筠 / 攝影）

鼓勵青年 轉化生命故事

對於想要追求藝術夢想的年輕人，黃閃夜以自己的經驗送上忠告，「知道自己的根，每個人的成長背景都獨一無二，若能汲取其中精髓，加上生活體驗，就能將自己的故事轉化成有詩意且精彩的內容」，藝術沒有條條框框，「學會欣賞，像海綿一樣的吸收，一定會迸發意想不到的靈感。」

離開家鄉久了就會更注重生養之地所供給的養分，而越沉澱也就越想要傳承。黃閃夜在創作中不斷思考當下時代的需要，「鼓勵人們挖掘精神內涵。」

黃閃夜也鼓勵年輕藝術家不要害怕孤單，「若是熱愛的事，默默前進也很好」，有時能與作者產生共鳴的觀眾不一定處在同時空，但最珍貴的就是精神財富，篤定前行的志氣和精神會在作品中呈現。

黃閃夜善於將不同的藝術形式融合，「剪紙乾淨利落，水彩溫潤柔和」。（記者張筠 / ...
黃閃夜善於將不同的藝術形式融合，「剪紙乾淨利落，水彩溫潤柔和」。（記者張筠 / 攝影）

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