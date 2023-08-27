新聞眼／夏威夷最慘野火與失靈警報系統

夏威夷發生史上最嚴重的野火事件，已造成逾百人喪命。（美聯社）

「平時都正常的警報系統，野火一來卻全面失靈？」夏威夷茂宜島 （Maui）的野火災難，至截稿時，死亡人數已經破百，並有上千人失蹤，是美國繼2018年加州大火之後，21世紀以來造成死傷最嚴重的野火災難。

原本有1萬3,000多人的拉海納小鎮，曾是昔日夏威夷王國的歷史之都，如今已幾乎成為廢墟。 (Getty Images)

死傷最嚴重野火災難

這一起災難源自於颶風 朵拉（Hurricane Dora）所帶來的狂風，導致夏威夷群島多處野火蔓延並造成毀滅性破壞。這場野火幾乎燒毀了茂宜島的歷史名鎮拉海納（Lahaina），面對這場災難，大批夏威夷居民自發地參與了救援和後勤支援工作，甚至呼籲觀光客暫時停止前往夏威夷旅遊，以協助應對危機。此外，美國總統拜登宣布夏威夷進入災難緊急狀態，啟動聯邦資金用於救災工作。

儘管野火的蔓延，與乾燥氣候、強風吹拂的自然因素有關，但當地遭遇災難後通報訊息混亂、以及夏威夷擁有的全球規模最大戶外警報系統失靈，卻也是這次野火死傷如此嚴重，被民眾質疑的問題之一。

夏威夷茂宜島的野火造成上百人死亡，估計還有逾千人失蹤，但詳細的失蹤人數至今仍無法掌握，因此死亡人數恐怕還會繼續增加。茂宜島的野火災難，已是美國在21世紀以來造成死亡人數最多的一次野火，其次為2018年加州造成86人死亡的野火；也是夏威夷數十年來最嚴重的自然災害之一。

野火的起因目前仍在調查中，但為何造成嚴重的災情，目前已可以歸納出幾個原因：

（一）野火多地點發生：野火在8月8日發生時，共有4處起火點接連出現，也因此導致了救災人力配置一時難以接應。

（二）強風助燃：野火發生後，因為正逢朵拉颶風（Hurricane Dora）過境太平洋，雖然當時距離夏威夷還有數百英里遠，但颶風造成時速100公里強風，反而助長茂宜島的火勢蔓延。

（三）天氣與地形：在野火發生之前，當地已有嚴重的乾旱，連日高溫與天氣乾燥，讓茂宜島的植被也變得乾燥易燃。加上茂宜島的地形，在強風越過山頂下沉後形成焚風，配合易燃的環境和乾熱天氣，才會讓野火的受災面積不斷擴大。

拉海納小鎮幾乎有80%面積被燒毀，成千上萬人流離失所。 (Getty Images)

拉海納小鎮八成燒毀

這次被野火侵害最深的區域是茂宜島西部的拉海納小鎮，幾乎有80%面積遭到火勢所毀，已知至少有2207棟建築被毀（其中超過8成是一般住宅）、至少4500人以上需要庇護安置。為什麼會死傷會如此嚴重？其中一個原因是火勢延燒又猛又快，民眾反應不及；但此中仍有一些需要商榷之處：災害發生時通報訊息混亂不清、以及夏威夷擁有全世界最大的災害警報系統，這一次野火卻完全失靈沒有作用。

災害發生的第一時間，當地的通報訊息相當混亂，根據《美聯社》統整的野火發生時間軸，可以發現拉海納在8月8日上午6點37分左右出現火災，當時位於拉海納小鎮靠內陸的住宅區域，已有若干民眾開始疏散，經過約3個半小時後的9點55分左右，茂宜島的官方訊息表示「火勢都已經控制」——然而事實上，拉海納及其他地區的火勢仍在蔓延，一直延遲到當天下午4點45分後，拉海納的火災最新動態才出現在官方的通報訊息更新，官方也發布了要求民眾避難的公告。但在這個時間點，早已有人被大火圍困、也有些人不曉得是否該避難，資訊不清楚又混亂，也可能讓民眾錯失逃命的機會。

《美聯社》訪問倖存者說法中，指出在火災發生當天，並未有任何警報通知，廣播或網路資訊也沒有在第一時間提供訊息，公共道路關閉或開放也不清楚，讓民眾不知所措。也有許多人是親眼見到大火黑煙，災難臨近眼前時才決定撤離。

夏威夷擁有全球規模最大的災害警報系統，卻未能對拉海納的野火發出警告；州長要求徹查全州戶外警報系統。 (Getty Images)

全球最大警報系統

警報系統的失靈，也是這次野火災難的問題之一：夏威夷擁有全球規模最大的災害警報系統，全州總共設置了約400個戶外警報器，茂宜島至少有80個，平時會搭配手機的警報App，當預警到海嘯、野火、火山爆發等大型災害，或是彈道飛彈來襲時，會聯動一起發出警報。夏威夷平時會定期測試警報系統運作正常，然而在野火發生當天，戶外警報器卻完全沒有發出任何警報聲，僅有手機發送警示訊息。

被質疑警報系統失靈，根據夏威夷官方說法，因為火勢來得太急太猛，消防當局都在緊急因應火災救援，來不及啟動警報器。當時只有發手機、電視和廣播的緊急通報，但照理應該警報聲大響至少3分鐘的系統，卻完全沒有聲音，這對於平時已經習慣「遭遇災難會有警報聲」的夏威夷民眾而言，確實會造成避難認知上的困惑。

另一方面，也有說法認為火勢造成大片區域斷電、通訊斷絕，因此也讓民眾接收訊息的狀況不一致。然而這些說法，包括所謂的「火勢太急而未啟動警報」說，都不能解釋為什麼當日9點55分通報火勢已經控制、實質上卻非如此的問題。夏威夷州 長葛林（Josh Green）對媒體採訪時，則表示關於警報器失靈的問題，還需要調查原因。

野火造成嚴重傷亡，拉海納當地教堂聚集了大批祈福與哀悼的倖存者。 (Getty Images)

茂宜郡緊急事故管理局首長安達雅(Herman Andaya)16日說，茂宜郡當地警報是因應海嘯而設置，如果「海嘯警報」大作，恐誤導民眾朝高處逃生，更危險、致命。但他隔天即立即請辭生效。

原本有1萬3000多人的拉海納小鎮，更曾是昔日夏威夷王國的歷史之都，如今已幾乎成為廢墟。目前初步統計損失至少55億美元以上，日後的城市重建、住民安置等問題，都需要大量的時間和金錢才有辦法復原。更讓拉海納民眾擔憂的是，未來需要重建的巨額資本，或許會引來更多大型企業、外來者的資源進入，對於夏威夷在地人口流失、以及矛盾已久的原住民族群困境，或許都會成為重建後的問題。

從火災發生至今已逾半個月，仍有多人失蹤。當地的教堂聚集了大批倖存者，有的人為失蹤者祈福、有的人為死去的親友哀悼，有拉海納的住民如此期待：「這些灰燼終將轉化為美麗，我知道拉海納將會以十倍的堅強重返。」