首投族／親歷野火 我們逃離夏威夷

酒店斷訊斷電，夜晚漆黑一片，只見南邊的天空映著火光。（作者提供）

上次到夏威夷 已是10年前的事，許多美好的回憶仍珍藏在心深處。所以當女兒女婿邀請我一起到夏威夷茂宜島 度假，我欣然同行。

我們是星期六(8月5日)住進酒店的，前三天，我們和其他的遊客一樣盡情享受夏威夷的好氣候、無盡的海灘和涼爽的海風。

星期二凌晨，海風颳得特別凶猛，我數度醒來想著這風不太尋常；早上6點半，睜開眼睛房間是黑的，進口處預留的一盞燈也沒亮。沒電了！沒法煮咖啡 ，我們只好下樓找咖啡，想不到一條長龍大家都在排隊等咖啡。

8月8日，市區可見遠處濃煙滾滾。（作者提供）

8月8日，海灘上也見到濃煙滾滾。（作者提供）

8月8日，可見遠處濃煙滾滾。（作者提供）

颶風帶來強風、停電

約半個小時後，我們一人領到了半杯多咖啡。聽人說是因為有個四級颶風在南方約六百多里的海面往西移動，大風和停電都因她而起。

吃了早餐，我們帶著兩個小孫子到茂宜島北邊一個平靜的海灣浮潛。途經一個超市，只見大家排隊進市場，隊伍繞著停車場蜿蜒。

那天海灣人很少，女兒女婿和大孫子很幸運看到很多海底魚類生物，上來後滿臉滿足的笑容。

回程時女兒看到有個當地人小攤子，下車去買了一根6元的雪糕和7元的芒果；我和女婿大叫一粒芒果7元這麼貴！」快到酒店時，我們注意到遠處有濃煙，也看到急駛而過的消防車，才知道南邊燒火了。

回到酒店還是沒電。酒店大廳坐著、站著、躺著好多人，絕大多數是剛抵達酒店的客人，酒店因為沒有電，沒有辦法清理房間給旅客，所以那些旅客沒有房間住也沒有地方去，有很多人就在大廳過夜。

我們走樓梯上上下下，也看到樓梯間有散落的枕頭被單，猜想是無家可歸的災民來過夜。大廳外錦鯉池水位已下降半尺多，一些很大的錦鯉只靜靜的停在水裡。

晚餐前，我拿了手機想給在聖地牙哥的小女兒送個訊息，可是發現Wi-Fi沒有了，然後熱水也不熱了，我們草草吃了些冰箱的剩菜和餅乾，趕著天光，收拾碗盤洗了澡。

陽台的家具被大風吹得堆在一起，南方的天空除了濃煙也因為火光被染成橘紅色；我們有朋友住6樓，他們說站在陽台上看得到火焰。

前往機場準備返回加州的途中，下車遠眺拉海納。（作者提供）

天空被火光染紅

沒有資訊，酒店的廣播也沒有告訴我們野火的進展和燃燒的地方，只說酒店是安全的，請大家留在酒店裡靜待消息。窗戶外是遠遠近近一排排被風吹得前後左右搖擺的棕櫚樹，許多巨大的棕櫚葉散落在酒店步道上。

星期三仍在黑暗中醒來，照例下樓領咖啡，可是這長龍有昨天的三、四倍長。等了半個小時，約前進了十步路，我只好放棄，回房間喝冷茶好了，最糟就把我們自備的咖啡粉泡冷水喝掉算了。

女兒女婿醒來之後，我趕緊把排隊等咖啡時聽到的訊息告訴他們：CNN說整個城中心燒毁了，許多人死傷，電力無望快速修復。

酒店仍幾小時就廣播一次，告訴我們酒店是安全的，請不要留離開酒店，等待進一步消息。廣播的先生也和遊客致歉，但請遊客了解這野火影響了很多夏威夷人的生活。他試著壓抑情緒，但我們仍能聽見那背後的悲傷。

這時候我們已經斷電斷訊近24小時，可是仍然不知道野火的嚴重性，每天就想著吃什麼呢。因為星期二還開門的兩三個超市都相繼關門，大部分的飯店、流動餐車也不開。寥寥開門的幾家供應有限，開門前一小時走廊已站滿等候的客人。

我們很幸運找到一個泰餐餐車，買到了三份泰式炒麵，那也是他們最後僅能供應的了。星期三那是唯一的一頓正餐，五個大人小孩分吃三盒麵，其他時候我們就吃些小餅乾麵包等等填肚子；所幸我們還有幾粒蘋果、一根香蕉、一粒小柚子和那一粒7塊錢的芒果，那些算是我們僅剩的健康食品。

那時候附近的加油站都關門了，沒有地方可以加油，所以我們也不敢隨便開車。我們仍然不清楚野火造成的災情， 但是開始感覺可能比我們想得嚴重得多！

那天黃昏，我們聽從酒店的廣播到海邊試著上網聯繫家人。果真聯繫上了！小女兒為了搜尋我們的下落精疲力竭，聽到我們安全無恙，真的讓她悲喜交加情緒激動。

前往機場沿途的社區，房子和車子都被燒成灰燼。（作者提供）

家沒了 他們一無所有

這兩天，我們遇到了幾位無比堅強的受害者。我們在買泰餐時遇見一位先生，他告訴我們他的兩個房子和生意全都燒毀了。

在海邊試著連線時，遇見了一對祖父母帶著兩個小學年紀的孫子女一天前從火場逃命出來。那個祖父手上提著一個塑膠袋，裡面是別人給他的一件汗衫，無家可歸也一無所有！那位長髮披肩的祖母告訴我們他們逃生的過程，好可怕！他們家是住在山坡上，火來時約是星期二下午兩點多。一點警報都沒有，因為大風，火苗到處跳，所以四處都在著火。因為濃煙沒電，他們慌慌張張摸黒找到一個N95的面罩，給直喊不能呼吸的小孫女戴上，然後直奔下山。 星期三，他們回去看燒毀的家，看到了幾具燒焦的屍體，也不小心踩破了一具已被燒脆的屍體。他說他的兩個鄰居都沒逃過，一個是年邁的老人，另一個是殘障的人。他們在敘述這經歷時並沒有哭，我們聽的人卻鼻子都酸了， 只能祈禱老天從此特別眷顧他們，彌補他們的損失。

星期四早上，茂宜島成了聯邦災難區，酒店要求旅客們盡快安排離開茂宜島。我們因為有兩個小孩子，預計機場當天一定十分擁擠混亂，所以請小女兒幫我們收集資訊查飛機航班等等，最後我們決定仍搭原來班機回加州。星期五，若一切順利，星期五我們就能回家！

到了星期四，酒店的物資已逐漸耗盡，所有旅客吃飯顯然成了問題。先前酒店為了避免意外，停止烤肉爐的使用，現在再度開放給旅客使用。

這是我們禮拜四的晚餐，我們把一包印度的醬澆在義大利麵上吃。（作者提供）

這是我們禮拜四的晚餐，我們把一包印度的醬澆在義大利麵上吃。（作者提供）

我和女兒用烤肉爐燒開水，中餐吃泡麵，晚餐吃義大利麵，另加一盤水果－芒果和柚子。那粒芒果是我們吃過最好吃的芒果，的確是值七元的身價！

沿路皆火場 汽車成灰燼

星期五終於到了，班機準時起飛，往南到機場的道路也沒有關閉，我們胡亂吃了些小餅乾就開車出發。沒開七、八分鐘，只見左手邊有個社區幾十棟房子和數不清的汽車都燒成灰燼！這真是令人震驚。但這只是開始，一路過去，四處都是火場，有些是在海邊幾棟房子燒了，有些是一大片灌木林和樹林被燒了。我們也看到那對祖父母住的山坡地，散落的許多房子全都燒掉，沒有一棟倖存。

然後，我們終於看到了茂宜島的首城，古老迷人的拉海納。我們停在路肩上，眺望兩三百尺外的廢墟，從這頭到那頭只有幾棟建築物倖存，整個城沒有一絲生機，死神的灰和黑籠罩一切，真是人間地獄呀！我們的震撼和悲傷難以言喻。

建築物燒掉了可以重建，人命無法喚回，生死永隔的家庭無法癒合。時光可以倒流嗎？讓我們回到野火前，讓這一切不要發生。

回來這些天，一直無法忘記我所目睹的慘相。我也想著那些錦鯉，想著牠們不再閃爍眩人，只是躺在乾枯的池底。夏威夷啊！想不到久待的重逢，竟只落得滿心悲傷。 一顆大樹被連根拔起。（作者提供）