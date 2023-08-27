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每周一書／長安的荔枝 不可能的任務

每周一書
長安的荔枝。
長安的荔枝。

大唐天寶十四年，長安城的小吏李善德突然接到一個任務：要在貴妃誕日之前，從嶺南運來新鮮荔枝。荔枝「一日色變，兩日香變，三日味變」，而嶺南距長安五千餘里，山水迢迢，這是個不可能完成的任務，可為了家人，李善德決心放手一搏：「就算失敗，我也想知道，自己倒在距離終點多遠的地方。」

《長安的荔枝》是馬伯庸備受好評的歷史小說。唐朝詩人杜牧的一句「一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來」，一千多年來引發了人們的無限遐想，但鮮荔枝的保鮮時限僅有三天，這場跨越五千」餘里的傳奇轉運之旅究竟是如何達成的，誰讓楊貴妃在長安吃到了來自嶺南的鮮荔枝？作者馬伯庸就此展開了一場腦洞最大的想象。

進入官場幾十年卻依然是個九品小官的李善德，終於迎來職涯的高峰、人生第一個肥缺。不僅是替聖人辦事的體面工作，不用看三省六部的臉色，更有無盡的油水可撈。原以為從此飛黃騰達，置產買房，豈料這個肥缺竟是個保證掉腦袋的坑。眼看鍘刀已懸在頭上，這會兒才來求神仙傳授縮地術為時已晚，李善德只好硬著頭皮先下嶺南看荔枝，然而他萬萬沒想到，自己要面對的不僅僅是荔枝如何保鮮、快馬如何加鞭，竟然還有節度使親兵半途截殺？！至於為了一顆荔枝，跟他這個九品小官過不去嗎？

文字鬼才馬伯庸從底層小人物的視角刻劃偉大王朝步入末日的景象，

看唐朝「社畜」李善德在泥沼般的官場職場掙扎向上，展現小人物視死如歸的氣魄－－

「就算失敗，我也想知道，自己倒在距離終點多遠的地方。」

馬伯庸曾是人民文學獎、朱自清散文獎、茅盾新人獎得主。被評為沿襲五四以來歷史文學創作的譜系，致力於對「歷史可能性小說」的探索。

沿襲馬伯庸寫作一貫以來的時空緊張感，不僅讓讀者看到了小人物的亂世生存之道，也感受到了事在人為的熱血奮鬥。

歷史學教授 于賡哲說此書，各種利益的博弈、管理層內部的矛盾、職場的情商、不得已的違規，甚至還有不斷修改需求的「甲方」。閱讀每一行字，都像是在閱讀自己。

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)

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