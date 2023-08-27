娛樂／中國暑期檔 爆款推高票房

「消失的她」兩女合作鬥渣男的劇情引起觀眾共情。（取材自豆瓣電影）

2023年夏季中國電影票房火熱，截至8月中旬，總票房已超過170億人民幣（約23.4億美元），其中點燃票房之火的是陳思誠監製的「消失的她」，這部今夏第一個爆款國產片已橫掃超過35億人民幣（約4.84億美元），排名亞軍的「八角籠中」獲21.7億（近3億美元），今年是繼2019年後，重回票房百億人民幣（約14億美元）的新局。

今夏中國電影題材多元，有口碑和票房雙豐收的現實題材「八角籠中」；有既能滿足成人觀眾，也適合小朋友觀看的動畫「長安三萬里」、「茶啊二中」；十年磨一劍的中國神話史詩「封神」以及中美合拍片「巨齒鯊2：海溝深淵」（Meg 2: The Trench）；還有「超能一家人」及「熱烈」等喜劇電影。

「消失的她」觸動共情

很多人都猜不到，「消失的她」會成為今夏止最具話題的電影。燈塔專業版顯示，映前媒體票房預測僅為7.5億至9.8億，然而，截至8月中的票房已衝破35億人民幣（4.8億美元），由於口碑熱度不滅，自6月上檔後將一路延映至9月下旬。

「消失的她」上檔後，每天都有很多與該片內容相關的熱搜話題，而「女孩幫女孩聯手報復渣男」的情節，與相關社會新聞事件產生勾連，很能引發觀眾的共情。該片女性受眾比率高達76.8%，遠遠高於其他電影的比率。

不得不承認，陳思誠拍的懸疑片已自成風格，過去他監製的「唐人街探案」系列將喜劇與懸疑相結合，三部曲創造近88億的票房，後來的「誤殺」系列以及「消失的她」，都是將熱門的歐美電影本土化改編，再將故事背景移到東南亞 ，讓創作更自由，片中的複雜人性也容易引起話題。

一詩一笑 承載厚望

每年暑期檔都是動畫電影的必爭之地，中國動畫電影票房冠軍「哪吒之魔童降世」（50.35億人民幣，約7億美元）就是誕生在2019年暑期檔。今年好萊塢「元素方城市」（Elemental，又譯「瘋狂元素城」）和「蜘蛛人：穿越新宇宙」（Spider-Man: Across the Spider-Verse）在中國口碑不錯，但票房無特別亮眼表現，而兩部國產動畫電影「長安三萬里」和「茶啊二中」被寄予厚望。

「長安三萬里」是追光動畫推出的「新文化」系列的開篇之作，上映五天票房便突破3.1億人民幣（4400萬美元），目前已累計17億人民幣票房（2.3億美元）。該片取材自中國唐代歷史，旨在弘揚中國傳統文化，影片透過詩人高適、李白等大唐群星的傳奇故事，為觀眾展現出大唐的雄渾氣魄。

「茶啊二中」走青春喜劇風。（取材自豆瓣電影）

而另一部由彩條屋影業出品的喜劇動畫「茶啊二中」在點映階段就獲得了不俗的口碑，「中國奇譚」總導演陳廖宇直言：「看過很多唯美的動畫、震撼的動畫，但是好久沒有看到一部讓人從頭笑到尾的動畫，看的時候真的一秒鐘都不想離開。」

寫實片關注孤、老、騙

現實題材則有韓延執導的「我愛你！」、王寶強導演的「八角籠中」、申奧執導的「孤注一擲」等。「我愛你！」延續了導演韓延前作「滾蛋吧！腫瘤 君」與「送你一朵小紅花」對愛和生命議題的探討，並罕見聚焦老年群體的情感問題，透過兩對遲暮戀人在生命盡頭相愛的美好，展現一種「向死而生」情感的熱烈與厚重。目前，該片票房已破4.2億，對於稀少的老年題材作品而言，已經是不錯的成績。

而王寶強自導自演的「八角籠中」取材自「恩波格鬥孤兒」真實事件，留守兒童靠格鬥改變命運，上映首周票房便破10億。

王寶強（立者）自導自演的「八角籠中」票房亮眼，圖為劇照。（取材自豆瓣電影）

王寶強在片中飾演的落魄格鬥冠軍轉做砂場生意，偶然結識了一群來自山區的留守兒童，陰差陽錯地與孩子們一起尋找人生出路。無論是選材還是立意，王寶強的這部現實題材作品都已取得了長足進步。

而「孤注一擲」則是票房大黑馬，上映不到一星期，票房突破16億人民幣（2.2億美元），一路攻上新片排行榜的冠軍寶座。該片取材自上萬例社會案件，聚焦於當下屢禁不止的網絡詐騙、網賭陷阱、招聘拐騙等跨國犯罪活動。

以詐騙社會事件為題的「孤注一擲」是今年暑期檔下旬中國國產片的大熱之作。（取材自豆瓣電影）

電影工業崛起 特效升級

本季成績第三名是中國神話史詩電影「封神」（20.2億人民幣，約2.8億美元），將大家耳熟能詳的故事講出新意，在場景、服飾、道具等方面無不體現出細膩匠心。劇組剛到青島籌備時還是一片荒地，後來打造龍德殿、西岐城等重要場景，三塊外景地加起來900多畝。「封神」劇組如巨大機器，預算 制定、人員管理、工作流程等每一個環節，都在尋找電影標準化與工業化的方式，用創新的故事和升級的特效工業在大銀幕呈現瑰麗神話。

「封神」劇照。（取材自豆瓣電影）

而8月初上映的中美合拍片「巨齒鯊2」也是暑期檔一部重工業大片，演員吳京與傑森史塔森（Jason Statham）合作，共同勇鬥巨型鯊魚。2018年上映的前作在中國拿下10.53億人民幣（約1.48億美元）票房，這次的「巨齒鯊2」將以更火爆刺激的動作場面以及再度升級的視覺特效，為觀眾帶來一個神祕壯觀的深海侏羅紀世界和一場驚心動魄的科幻探險之旅。

在喜劇電影「超能一家人」中，姊姊會飛天、爸爸能隱身、爺爺不死術、妹妹力大無窮，製作上就涉及拍攝大量動作、特效鏡頭等。據悉，該片是開心麻花史上製作投入最大、難度最高的電影，導演宋陽帶領劇組跨國拍攝、輾轉六地，171天的歷程，俄羅斯拍攝佔比近50%，超1700個特效鏡頭。

另一部喜劇片「熱烈」則由黃渤、王一博等主演，以街舞為載體，講述關於堅持和奮鬥的故事。這或許是最接近王一博個人特質的一部電影，街舞對他來說就是「絕對領域」，片中有三場燃炸的街舞場面，讓觀眾感受到專業和力量。作為導演的大鵬，每一部作品都在挑戰自己，也能讓觀眾看到明顯的進步。

以街舞為題的喜劇「熱烈」充滿熱血與夢想。（取材自豆瓣電影）

（取材自新京報）