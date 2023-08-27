娛樂／驚奇少女 漫畫劇本自己寫

迪士尼+美劇「驚奇少女」海報。（取材自IMDb）

電影工作室「漫威 」（Marvel）電影「驚奇少女」（Ms. Marvel）主角伊曼維拉尼（Iman Vellani）戲裡戲外都是漫威迷，她加入漫威的過程以「夢想成真」來形容一點，也不為過；而今，她更與漫威編劇共同編撰「驚奇少女」系列漫畫劇情。

維拉尼曾表示，「只要相信自己並付出努力，任何事情都可能發生」，而她闖蕩影壇的經歷正是這句話的寫照。

維拉尼在巴基斯坦出生，1歲時隨家人移民 加拿大，她在現實生活中是漫威英雄的超級粉絲，並在2022年擔綱演出「驚奇少女」的穆斯林主角卡瑪拉克汗（Kamala Khan）。

維拉尼7月中旬接受「娛樂周刊」（Entertainment Weekly）獨家訪問時，分享了她先前為全新漫畫系列「驚奇少女：新變種人」（Ms. Marvel: The New Mutant）共同創作的內幕。

伊曼維拉尼戲裡戲外都是漫威迷。（取材自IMDb）

現年20歲的維拉尼表示，「對我而言，（共同編撰新系列漫畫）比加入漫威宇宙更恐怖。這些角色生活在他們各自的領域，我認為我能夠輕易將這些角色與自己區隔開來，但我卻拿著一本實體漫畫書！」

維拉尼說：「我這輩子從來沒有寫過東西，倒是看了不少漫畫，所以我便寫了自己想看的東西。」維拉尼透露，她「獲得一個非常專業的工具，用來撰寫基本上屬於我自己的同人誌小說。」

驚奇少女的新系列由維拉尼和電視編劇皮爾扎達（Sabir Pirzada）協同創作，消息指出，新系列將深入探究驚奇少女卡瑪拉的新變種人（mutant）身分，但也不會刻意隱藏她不是異人族（inhuman）的背景故事。

「驚奇少女」系列漫畫延續串流平台「迪士尼 +」（Disney+）的故事情節，原本透露在漫威電影宇宙中（Marvel Cinematic Universe）出現的驚奇少女屬於異人族。

首位穆斯林女性超級英雄

十年前，當漫畫作家格溫多林威洛威爾遜（Gwendolyn Willow Wilson）、編輯薩娜阿曼納特（Sana Amanat）和史蒂芬瓦克（Stephen Wacker）、漫畫家艾德里安阿佛納（Adrian Alphona），以及漫畫家麥克爾維（Jamie McKelvie）共同創造卡瑪拉這個角色時，設定她是一名異人族成員，而卡瑪拉透過「泰瑞根迷霧」（Terrigen Mists）而獲得了超能力。

維拉尼說明，在驚奇少女新系列中，卡瑪拉新發現的變種人身分，不會取代她的異人族歷史，反而賦予漫威宇宙裡第一位穆斯林女性超級英雄一個全新的身分。

然而，考量變種人和異人族之間的新仇舊恨與歷史宿怨，可能引發一場腥風血雨的鬥爭。

「驚奇少女」劇照。（取材自IMDb）

維拉尼解釋：「我想非常、非常明確的表明，我們不會重新探查她的異人族血統。這是卡瑪拉身分不可或缺的一部分，也是漫威社論和我自己都非常希望保留和保護的環節。」

她接著說：「我們的新書絕對會反映驚奇少女漫畫中持續探索的所有核心身分認同的議題，只是卡瑪拉現在必須學會接受一個全新的標籤，這將會非常瘋狂。」維拉尼期待地表示「希望看過迪士尼+影集才開始接觸漫畫的人，能夠看到一些有趣的內容。」

皮爾扎達則告訴「娛樂周刊」，他對維拉尼豐富的漫畫知識，以及創作漫畫的熱忱印象深刻。他說：「與伊曼（維拉尼的名字）共事是令人謙卑的經驗，她比我更了解她的漫畫（驚奇少女），這說明了許多事情。」

皮爾扎達解釋：「她不斷提到一些比我跟他的出生都還要早出版的漫畫，且在畫面的呈現上，展現漫畫藝術家敘事的連貫性。她慧眼獨具，能看得出她這些年來追蹤的不同藝術家的參考對象，這點讓我對她留下深刻印象。」

巴基斯坦裔的伊曼維拉尼演出「驚奇少女」的穆斯林主角卡瑪拉克汗，圖為劇照。（取材自IMDb）

角色一度死亡

今年5月，漫威少女這個角色在第26期的「蜘蛛人：驚奇再起」（Amazing Spider-Man）中壯烈犧牲以拯救全宇宙，成為漫畫界的頭條新聞。但別忘了，那裡可是漫威宇宙，有些死亡並非真的永久死透，卡瑪拉當然也不例外。讀者和粉絲能稍微期待，在驚奇少女新系列中看到卡瑪拉活蹦亂跳。

維拉尼透露，驚奇少女可以如此快速重返漫威宇宙，誠如漫威讀者所知：X戰警（X-Men）已掌握讓變種人起死回生的藝術。

麥克爾維領銜設計驚奇少女的服裝，而新系列也為卡瑪拉重新打造嶄新服飾，藉此凸顯卡瑪拉發現自己是變種人的身分認同轉折。麥克爾維在卡瑪拉的新服裝中，以X戰警的標誌取代「驚奇隊長」（Captain Marvel）角色靈感人物、漫威漫畫中的卡羅丹弗斯（Carol Danvers）的閃電標誌。

維拉尼表示，她是麥克爾維的超級粉絲，深諳他除了幫漫威角色的設計服飾之外，還負責漫威漫畫的另一系列「少年復仇者」（Young Avengers）、奇幻漫畫「邪惡+天國」（The Wicked + The Divine）等其他大型漫畫的美術工作。

「驚奇隊長2」電影11月上映

在今年稍晚上映的電影方面，布麗拉森（Brie Larson）主演的「驚奇隊長」冬季即將推出「驚奇隊長2」，作為漫威宇宙「驚奇隊長」和「驚奇少女」的續集，預定11月10日在美國上映。

「驚奇隊長2」宣傳海報。（取材自IMDb）

「驚奇隊長」由布麗拉森、「驚奇少女」伊曼維拉尼，以及在「汪達幻視」（WandaVision）中飾演「莫妮卡蘭博」（Monica Rambeau）的泰娜帕麗斯（Teyonah Parris）領銜主演，並請來曾獲頒「SBS演技大賞新星賞」的南韓歐爸朴敘俊（Park Seo Jun）同台飆戲，實力強大的卡司陣容令粉絲期待萬分。

莫妮卡在漫威漫畫中為「光子」（Photon），曾是驚奇隊長的她因為被宇宙射線照到而擁有超能力。莫妮卡長大之後，出現在「汪達與幻視」劇情中，並為「驚奇隊長2」埋下伏筆。