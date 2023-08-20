首投族／車被撞 保險理賠全紀錄

我與一輛大卡車碰撞，我車的左側後視鏡都給碰斷了，左前車門留下一道30公分的黑印子。（作者提供）

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開車將近30年，視頻裡看到的那些低級事故，我差不多全經歷過。比如倒車時碰翻了停車樁，出車時撞上車庫門，有一次碰上一隻鹿，鹿翻了個跟頭跑了，我的車前蓋卻被撞皺了。還有一次冰天雪地開車打滑，掉進了旁邊兩米深的排水溝，不過有驚無險，被警察給救了出來。

罰票一共得過三次。一次是違規停車28元，一次是車速太慢46元，還有一次壓黃線100元。有一次前車忽然剎車被我追尾撞上，警察來說追尾就是後車責任，結果車險 賠了人家幾百元。最嚴重的違規是一次無意中闖了紅燈，倒反而沒得罰票，警察看我誠惶誠恐模樣，只給了我口頭警告，要是真罰，至少要300元。

卡車擦撞 後視鏡碰斷了

我開車也被人家撞過一次，那一天我外出購物，在開車回家的路上，被左側快車道的一輛大卡車碰撞，把我車的左側後視鏡都給碰斷了，他的輪胎還在我的左前車門上留下了一道30公分的黑印子。他自己的新車也被我的後視鏡畫了一道彎彎曲曲的痕跡。

這是個年輕小伙子，南斯拉夫人，一口標準的美式英語。他跳下車一看，抱頭說道「噢NO。我8萬元的新車，剛買兩個星期。」他說我開車壓白線了，走到他的左車道上了，還拍照，說都是我的錯。他拍照，那我也拍照。從我的照片上看，雖然我有點壓白線，他的車也幾乎就在白線上，而且他開車速度過快，拐彎的時候也沒減速。所以說要是論責任，我們倆也是半斤八兩。再說，保險 公司也指示過，一旦有事發生，連Sorry都不能說，只可以互相交換資料，留待公司調查處理。

互留資料 交由保險處理

他很有禮貌，沒有大喊大叫，口氣十分平和，我也是。我們並沒有吵起來，安靜地交換了保險資料，說了話，照了相，還互相握了握手，就各自走開。他還好心提醒我說，「你的左側後視鏡沒有了，行車時在左轉彎之前，一定不要忘記回頭看左後方的情況。」我也說了謝謝。

我們倆誰都沒有想起來報告警察。後來我查網上說，追尾刮蹭等輕微事件，拍照交換資料就可，不必報警。除非有人沒有車牌或者駕照 、酒駕毒駕、有人員傷亡，需要維持現場，才叫警察。

在這個事故發生後，有些該做的事我都忘記做了。保險公司事先指示過，一旦有事故發生，人員不可留在車內和現場，要到安全地方去說話，並打開雙閃燈，放置三角警示牌，防止次生事故。可是我們兩個人當時站在車來車往的馬路中間說了幾分鐘話，才想起開車到旁邊停車場去。平常這些說明也都看過，事到臨頭想不起來。

理賠專員 20分鐘就搞定

接著要和汽車保險公司交涉。因為對方當時就用我的車險卡上的電話，報告我的車險公司，我剛回到家就收到保險公司理賠專員艾莉莎的短信，客氣地問我現在可不可以給你打電話？我剛回了個yes，她就打電話過來，一連串問了10個問題：有沒有人受傷？車子損壞的地方？事故發生地點？事故發生時間？駕車從何處來往何處去？警察是否到場？你認為是誰的責任？為什麼？有照片證明嗎？有證人嗎？

我如實告訴了她，並且附上照片。然後她告訴我，「離你家三分鐘的日落街290號有我公司維修點，你明天把車開過去，有人過來檢查定損，有問題打電話問公司24小時值班室。」乾脆俐落，20分鐘結束談話。

第二天我把車送去，打電話問公司值班員克里斯，要不要在這兒等他們的人來？克里斯說，他們上午8時半準時到達，你把車鑰匙扔進鑰匙箱就行，不用等。

費用2600元 自付500

三個小時後，公司的定損專員捷斯汀打電話過來說，他們已經查看過了。他告訴我，「你的車屬於輕損，後視鏡要換新，車門要重上漆，擋泥板要換。我現在把你的車運到車廠去，今天就開始預訂所需零件，下午開始修理，大概需要五天時間。然後我們再把車送回來，你可以在同一個維修點提車，你只要等我的電話通知就行了。」

幾分鐘後，我收到了捷斯汀的電郵，五頁明細表。詳細列出了車損情況，零件值多少，勞工值多少，總共維修費多少，保險公司理賠多少，自付額多少。

修車費用2600元，我的自付額是500元。

清清楚楚，一環扣一環，公司運作流程自動開始，有條有理有序的依次展開。我感到我幾乎都不用說話，我想問的問題他們已經都解釋完了。看來只需要等他打電話通知我提車了。

一周左右 車子修好取回

後來，在一個多星期之內，我又收到了捷斯汀的三次電話。第一次是他告訴我，因為訂購的零件沒有按時收到，所以要延長幾天才能修好。第二次是他通知我，車子已經修好，並且已經送回日落街290號維修點，我可以隨時去取車。第三次是他問我，車子取回後，有沒有什麼問題？是不是滿意？我告訴他，車子開回來後，感覺一點毛病都沒有，外表也和以前一樣漂亮，一點都看不出來曾經剮蹭過。十分感謝！

就這樣，在這起刮蹭事故發生後的整個修車過程中，除了第一天把車送去最後一天交了500元把車取回來外，我好像什麼事兒都不用做，只是坐在家裡接聽車險公司不同部門輪流打來的電話。然後車子就修好了。

最後又收到了車險的電郵，是售後服務調查。問顧客對他們的服務態度、服務質量、理賠速度感覺如何？我圈選了很友好，很專業，很及時，很滿意。並且提到了理賠專員定損專員和值班員的名字，希望給他們的業績加分。

上述事故經歷，可為各位引以為鑑戒。