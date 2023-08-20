365行／2030年全球1.5億個工作 將轉向年長勞工

最新報告顯示，到2030年時，全球約1.5億個工作將從較年輕的勞工移轉向55歲以上的較年長勞工。（歐新社）

最新報告顯示，若人工智慧（AI）機器人沒搶走人類工作，到2030年時，全球約1.5億個工作將從較年輕的勞工 移轉向55歲以上的較年長勞工。日本 企業社群也推出各種福利，希望能留住60歲以上員工，以舒緩缺工困境。

MarketWatch報導，貝恩公司（Bain & Co.）日前發布報告指出，其全球研究顯示，2030年前將有1.5億個工作轉向55歲以上勞工，移轉的工作數量相當於美國工作人口的一半。

貝恩預測，到2030年時，七大工業國集團（G7）的年長勞工將占整體勞動力的25%，比2011年高出將近10個百分點。其中，日本到2030年時，55歲以上勞工占動力比率將逼近40%，義大利和德國和德國的比率約為30%。

而且，這項轉變也開始在中低所得國家顯現，中國65歲以上人口數將在2050年前倍增，巴西55歲以上勞工也將增加中間二位數百分比。

即便嬰兒潮世代正大量退休 ，千禧世代成為勞動力中堅份子，貝恩合夥人魯特指出：「人口變化趨勢很明顯－隨著年長人口比率攀升，年長勞工占勞動力比率將在未來10~20年提高。」貝恩的報告顯示，2021年美國55歲以上勞工占比為23.4%，日本是30.9%，歐洲為20.7%。

激勵因素 有趣、彈性

報告發現，多數勞工的最大激勵因素為薪資，但到60歲將轉成「有趣的工作」，自動化和彈性的重要性大幅提高。魯特指出，60歲後的工作考量從薪酬轉向彈性，在大學畢業生族群尤其是如此。

貝恩也發現，雇主缺乏留住年長勞工的計畫，魯特說，「這裡有很多創新空間」，「好消息是年長勞工為為自己的成長和領域延伸感到振奮，因此若企業能了解有效的領域延伸與職訓計畫類型，將能找到成功之道」。

日經新聞報導，早已進入高齡化社會的日本，企業紛紛推出希望留住60歲以上員工的計畫。住友化學明年4月起將逐步提高退休年齡到65歲，高於目前的60歲，適用於銷售、製造及特殊職位的工會勞工，年薪將維持在剛滿60歲時的約略水準。

經營丸龜製麵的東利多控股公司（Toridoll）今年4月起提高現場主管的年齡上限，從65歲拉高到70歲，丸龜和其他兩家重要子公司更取消有經驗兼職員工的年齡上限。

經營樂雅樂的Royal控股公司也為60歲退休後願意重返職場的員工，提供更高的薪資，將能領到正職人員的85%薪水，高於之前的78%，將留住這些員工到65歲。