魂斷藍橋、齊瓦哥醫生…那些令人陶醉的樂音

電影「魂斷藍橋」主題曲Auld Lang Syne,原名為「友誼地久天長」,是蘇格蘭一首歌頌真摯友誼的詩。這部愛情名片由羅伯·泰勒和費雯麗主演。(Getty Images)

忽聞水上琵琶聲,大珠小珠落玉盤。

銀瓶乍破水漿迸,鐵騎突出刀槍鳴。

人們說,1950年代下半到60、70年代,是電影和歌曲大放異彩的時代,因為經過戰爭和蕭條,需要影音解脫心靈。當前七老八十如果記憶細胞健在,午夜夢迴,蹦出來的當是青春時代的音符。

魂斷藍橋主題曲 愛情曲、畢業曲

就從「魂斷藍橋」主題曲「Auld Lang Syne」開始,這首蘇格蘭民謠意思是old long since……「話說古早……」,原本是頌揚友情,但是1940的電影譜為愛情,之後各地學校訂為畢業曲,不管資優班、放牛班,一樣哼得好聽。全世界國家,無論民主獨裁、陶醉街頭、年終倒數……5,4,3,2,1,哇!那簡單的豆芽排列,統領全球跨世紀。

談到畢業曲,以前中國有首畢業歌曲,李叔同和豐子愷師生填詞的「送別」:

長亭外,古道邊,芳草碧連天;晚風拂柳笛聲殘,夕陽山外山……。作曲是美國音樂家John Ordway。

https://www.youtube.com/watch?v=6lMlGDZ5xBo

https://www.youtube.com/watch?v=eG3afAIi6IQ

格蘭米勒和他樂團是20世紀和大樂隊時代最受歡迎和最成功的樂隊之一。(Getty Images)

In the Mood 格蘭米勒爵士心情

1941歐戰正炙,戰後拍攝的「格蘭米勒傳」Glenn Miller,把這爵士樂 團的勞軍演出,紅遍全球。

正如其名,一曲「In the Mood」使人情緒高昂,觀眾、聽眾、舞眾,影片主角詹姆史都華瘦高爾雅,恰似格蘭米勒本人。有人誇讚,Glenn Miller直逼「翠堤春曉」的小約翰史特勞斯Johann Strauss ll,好說,豈敢。

https://www.youtube.com/watch?v=aME0qvhZ37o

Los Indisos Tabajaras是巴西兩兄弟吉他二重奏,他們演奏的西班牙古老情歌Maria Elena,曾攀上全美暢銷榜第一名。(Getty Images)

Maria Elena 吉他彈奏古老情歌

跳到1962,一曲 「Maria Elena」,由Los Indisos Tabajaras吉他演奏的西班牙古老情歌,攀上全美暢銷榜第一名,大家才知道譜曲竟早自1932年。半世紀後,Mantovani交響樂 團的演奏,闡釋西班牙女郎的藍色眼淚,揉和山水,你儂我儂。西班牙畢竟不只鬥牛、狂歡。

https://www.youtube.com/watch?v=vocQJwQXdM8&t=204s

Acker Bilk 獨特的外觀而聞名——山羊鬍子、圓頂硬禮帽和條紋背心。他的黑管名曲「岸上的陌生人」是英國1962年最暢銷的單曲。(Getty Images)

Stranger on the Shore 黑管顫音繚繞

說到柔情,也是1962,英國紳士Acker Bilk的黑管,以全英第一的「Stranger on the Shore」 席捲全美。Andy Williams的譜詞歌唱,不過映照在Acker Bilk的餘暉下。很少人知道Stranger on the Shore是Acker Bilk為他小女兒作曲,不是為哪個女郎。他的黑管音韻顫動,遠勝當前抖音。

以上四首,三首來自美國域外。

https://www.youtube.com/watch?v=hTl-iAF6KsE

鄉村爵士樂團The Village Stompers演奏的輕快鄉村爵士樂「Washington Square」,盤據全年不墜。(Getty Images)

Washington Square 誰都聞雞起舞

1963的紐約作曲,輕快鄉村爵士樂「Washington Square」,盤據全年不墜。美國到處可見「華盛頓廣場」,這首曲子於是深入各地市集,美英義墨、黑白乃至亞裔都聞雞起舞。Washington Square原始演奏者就叫The Village Stompers,鄉村爵士樂團。

https://www.youtube.com/watch?v=ihenbyTzQ2A

電影配曲A Summer Plac比其由仙黛拉蒂和脫埃唐納荷主演的「畸戀」 有名氣。(Getty Images)

A Summer Place 配樂勝過電影

你是否懷念仙黛拉蒂(Sandra Dee)和脫埃唐納荷(Troy Donahue)的「畸戀」及電影配曲A Summer Place。儘管不是原作曲,Percy Faith交響樂團卻在1960年把這首旖旎香豔的「浪花男女」代表作,推上九周第一名,紀錄直到1977年才被打破。音樂與電影齊名的很多,像魂斷藍橋、真善美、刺激、格蘭米勒傳、齊瓦哥醫生。樂團交響樂團藉電影配樂成名的更多。但是配樂能勝過電影本身的少有,A Summer Place是代表。

https://www.youtube.com/watch?v=_Wd3dlEvodk

英國樂手Kenny Ball及其樂團1963年將「午夜莫斯科」改編成爵士樂。(Getty Images)

午夜莫斯科 俄曲變快版爵士

1963年有首「午夜莫斯科」(Midnight in Moscow),是英國樂手Kenny Ball及其樂團根據俄羅斯同名歌曲改編成的爵士樂,在美蘇冷戰剛興起之際,突然紅了起來。莫斯科的午夜是什麼情調,美國人不知道,便拿這首輕快動人的午夜情調來幻想,恰如第二年的007電影 From Russia with Love,史恩康納萊讓人以為,俄國 的女人凡是逃出來,都溫柔多情。

我個人是多麼懷念澳洲的俄裔老友Eugin Damian,教俄國政治的教授。他邀請我們參加他女兒的婚禮,席間突然演唱Midnight in Moscow,我悄聲說,知道這首曲子,還會哼,Eugin有點吃驚。我說,節拍太慢了,他會意說,那是美國人亂搞。可是就在歌曲終了,Eugin竟上台說,James想聽節拍快的美國爵士。於是Midnight in Moscow馬上變成Kenny Ball的快版爵士,霎時引起那對新人和賓客快樂地跳起舞,氣氛頓時輕鬆起來。

然而好景不常,幾年後,那對新人分手。又過了幾年我退休,正要遷居美國,Eugin心臟病去世。如今聽Midnight in Moscow,心有戚戚,俄國感情。

https://www.youtube.com/watch?v=BbrXHMYAz-E

德國小喇叭手Bert Kaempfert帶領其樂團演奏的「Wonderland by night」 1961起進入當代美國百大樂曲排名不墜。(Getty Images)

Wonderland by night 喇叭具魔力

「Wonderland by night」是德國小喇叭手Bert Kaempfert帶領其樂團創作的悅耳柔情舞曲,1961起進入當代美國百大樂曲排名不墜。Kaempfert的生命只有57歲,但是這首慢節拍狐步,一直到現代仍在舞池宴會中迴盪。Wonderland by night作曲沒有特別意義,但是儘管吉他、鋼琴、歌唱,乃至交響樂一再演出,公認還是Kaempert的原始喇叭、貝斯、男女聲伴奏,最具魔力。

https://www.youtube.com/watch?v=6auIVFjRnYI

著名的Lawrence Welk 以手風琴快樂的演奏加爾各答(Calcutta)。(Getty Images)

Calcutta 快樂的恰恰舞曲

同樣不是出自歐美,60年代Lawrence Welk樂團快樂的加爾各答Calcutta,讓人迷惑。貧困、擁擠、虔誠佛教徒的印度,竟然有這麼輕快的恰恰舞曲。不禁現實地想,男士裸露一半上身適合跳恰恰嗎,女士如何讓那長袍和絲巾,不至纏繞腿際。可是Lawrence Welk樂團的Calcutta,正如同他許多樂曲,賓州波卡、維也納旋律等,都輕快愉悅至極。

https://www.youtube.com/watch?v=-aWkhuAu8go

小提琴手Andre Rieu和樂隊演奏的「齊瓦哥醫生」主題曲最令人激賞。(Getty Images)

齊瓦哥醫生主題曲 Andre Rieu演奏動人

1965年有部史詩般的愛情電影,把蘇聯推上半邊天,卻被蘇聯禁演,齊瓦哥醫生Dr. Zhivago主題曲Lara’s Them曼陀鈴的單調聲,止不住觀眾和聽眾的淚珠。每個交響樂團和樂隊都演奏過齊瓦哥醫生,最讓人激賞的是小提琴手Andre Rieu和樂隊在各地的戶外演出。

奧瑪雪瑞夫主演的「齊瓦哥醫生」,他追上火車的場景。(Getty Images)

https://www.youtube.com/watch?v=YoIaoVE8lkU

https://www.youtube.com/watch?v=XTEff7DOduU&t=15s

勞勃‧瑞福(左)和保羅·紐曼在電影「刺激」中的賭博的一個場景。(Getty Images)

電影「刺激」主題曲 靈活而俏皮

1973年有部描寫19世紀初葉,紐約社會爾虞我詐的電影「刺激」,The Sting(按,電影的中文名也許譯為「圈套」更貼切,儘管電影很刺激。)得到了七座奧斯卡,包括配樂The Entertainer(賣藝者),完全是美國早年社會滋味。這首復古的鋼琴曲,靈活而俏皮,直到多年後的現在,仍然是各級鋼琴教材的範本,在抑揚頓挫、輕重緩急的細膩手指間,分出彈奏的高下。

https://www.youtube.com/watch?v=vsFGcPujqKE

影子樂團(The Shadows) 的演奏曲「阿帕契」有一股勇氣和野蠻味。(Getty Images)

阿帕契Apache+影子樂團 迸出火花

Apache阿帕契,是美洲驍勇善戰的印地安族名。The Shadows影子樂團,是英國統領60,70年代的熱門樂團。但把阿帕契、影子湊一起,雞同鴨講,卻迸出火花,照耀天空。

話說英國作曲家Jerry Lordan到世界各地找題材,鍾情美國印地安,譜成歌曲,回國後被影子吉他手Hank Marvin拉進影子,修改成演奏曲Apache,大紅特紅,傳遍英美,乃至全球。建議你上網點選影子的阿帕契(不是別人的),臥沙發、閉上眼,亞利桑納奇石峻嶺、鷹鼻彩繪、羽毛野馬,向你奔來。1776美國人驅逐了英國佬,1967英國影子征服了美國。The Shadows紅了近20年,直到Beatles崛起。

https://www.youtube.com/watch?v=EzgbcyfJgfQ

法國作曲兼指揮 Paul Mauriat 保羅瑪麗亞的交響樂團演奏的「Love is Blue」 是最動聽的輕音樂。(Getty Images)

Love is Blue 憂鬱昇華 縱情奔放

1968年的偉大輕音樂 「Love is Blue」,由法國作曲兼指揮Paul Mauriat保羅瑪麗亞(保羅莫里哀)的交響樂團首次演出。保羅瑪麗亞被譽為當代最普遍喜愛的輕音樂交響樂王,最大成就來自替許多名片演奏或譜曲。Love Story、Moonlight Sonata、The Sound of Silence、Those Were the Days、El Condor Pasa、My Heart will Go on,其間最成功的是Love is Blue。愛是憂鬱的,在保羅瑪麗亞交響樂的齊奏詮釋下,聽起來,憂鬱傷感昇華至縱情奔放,當你覺得動聽,他的訴說憂鬱,就變成你的欣賞美感,何憂鬱之有?

https://www.youtube.com/watch?v=u_jbx0iWl8I