魂斷藍橋、齊瓦哥醫生…那些令人陶醉的樂音

電影「魂斷藍橋」主題曲Auld Lang Syne，原名為「友誼地久天長」，是蘇格蘭一首歌頌真摯友誼的詩。這部愛情名片由羅伯·泰勒和費雯麗主演。（Getty Images）

忽聞水上琵琶聲，大珠小珠落玉盤。

銀瓶乍破水漿迸，鐵騎突出刀槍鳴。

人們說，1950年代下半到60、70年代，是電影和歌曲大放異彩的時代，因為經過戰爭和蕭條，需要影音解脫心靈。當前七老八十如果記憶細胞健在，午夜夢迴，蹦出來的當是青春時代的音符。

魂斷藍橋主題曲 愛情曲、畢業曲

就從「魂斷藍橋」主題曲「Auld Lang Syne」開始，這首蘇格蘭民謠意思是old long since……「話說古早……」，原本是頌揚友情，但是1940的電影譜為愛情，之後各地學校訂為畢業曲，不管資優班、放牛班，一樣哼得好聽。全世界國家，無論民主獨裁、陶醉街頭、年終倒數……5，4，3，2，1，哇！那簡單的豆芽排列，統領全球跨世紀。

談到畢業曲，以前中國有首畢業歌曲，李叔同和豐子愷師生填詞的「送別」:

長亭外，古道邊，芳草碧連天；晚風拂柳笛聲殘，夕陽山外山……。作曲是美國音樂家John Ordway。

https://www.youtube.com/watch?v=6lMlGDZ5xBo

https://www.youtube.com/watch?v=eG3afAIi6IQ

格蘭米勒和他樂團是20世紀和大樂隊時代最受歡迎和最成功的樂隊之一。（Getty Images）

In the Mood 格蘭米勒爵士心情

1941歐戰正炙，戰後拍攝的「格蘭米勒傳」Glenn Miller，把這爵士樂 團的勞軍演出，紅遍全球。

正如其名，一曲「In the Mood」使人情緒高昂，觀眾、聽眾、舞眾，影片主角詹姆史都華瘦高爾雅，恰似格蘭米勒本人。有人誇讚，Glenn Miller直逼「翠堤春曉」的小約翰史特勞斯Johann Strauss ll，好說，豈敢。

https://www.youtube.com/watch?v=aME0qvhZ37o

Los Indisos Tabajaras是巴西兩兄弟吉他二重奏，他們演奏的西班牙古老情歌Maria Elena，曾攀上全美暢銷榜第一名。（Getty Images）

Maria Elena 吉他彈奏古老情歌

跳到1962，一曲 「Maria Elena」，由Los Indisos Tabajaras吉他演奏的西班牙古老情歌，攀上全美暢銷榜第一名，大家才知道譜曲竟早自1932年。半世紀後，Mantovani交響樂 團的演奏，闡釋西班牙女郎的藍色眼淚，揉和山水，你儂我儂。西班牙畢竟不只鬥牛、狂歡。

https://www.youtube.com/watch?v=vocQJwQXdM8&t=204s

Acker Bilk 獨特的外觀而聞名——山羊鬍子、圓頂硬禮帽和條紋背心。他的黑管名曲「岸上的陌生人」是英國1962年最暢銷的單曲。（Getty Images）

Stranger on the Shore 黑管顫音繚繞

說到柔情，也是1962，英國紳士Acker Bilk的黑管，以全英第一的「Stranger on the Shore」 席捲全美。Andy Williams的譜詞歌唱，不過映照在Acker Bilk的餘暉下。很少人知道Stranger on the Shore是Acker Bilk為他小女兒作曲，不是為哪個女郎。他的黑管音韻顫動，遠勝當前抖音。

以上四首，三首來自美國域外。

https://www.youtube.com/watch?v=hTl-iAF6KsE

鄉村爵士樂團The Village Stompers演奏的輕快鄉村爵士樂「Washington Square」，盤據全年不墜。（Getty Images）

Washington Square 誰都聞雞起舞

1963的紐約作曲，輕快鄉村爵士樂「Washington Square」，盤據全年不墜。美國到處可見「華盛頓廣場」，這首曲子於是深入各地市集，美英義墨、黑白乃至亞裔都聞雞起舞。Washington Square原始演奏者就叫The Village Stompers，鄉村爵士樂團。

https://www.youtube.com/watch?v=ihenbyTzQ2A

電影配曲A Summer Plac比其由仙黛拉蒂和脫埃唐納荷主演的「畸戀」 有名氣。（Getty Images）

A Summer Place 配樂勝過電影

你是否懷念仙黛拉蒂(Sandra Dee)和脫埃唐納荷(Troy Donahue)的「畸戀」及電影配曲A Summer Place。儘管不是原作曲，Percy Faith交響樂團卻在1960年把這首旖旎香豔的「浪花男女」代表作，推上九周第一名，紀錄直到1977年才被打破。音樂與電影齊名的很多，像魂斷藍橋、真善美、刺激、格蘭米勒傳、齊瓦哥醫生。樂團交響樂團藉電影配樂成名的更多。但是配樂能勝過電影本身的少有，A Summer Place是代表。

https://www.youtube.com/watch?v=_Wd3dlEvodk

英國樂手Kenny Ball及其樂團1963年將「午夜莫斯科」改編成爵士樂。（Getty Images）

午夜莫斯科 俄曲變快版爵士

1963年有首「午夜莫斯科」（Midnight in Moscow），是英國樂手Kenny Ball及其樂團根據俄羅斯同名歌曲改編成的爵士樂，在美蘇冷戰剛興起之際，突然紅了起來。莫斯科的午夜是什麼情調，美國人不知道，便拿這首輕快動人的午夜情調來幻想，恰如第二年的007電影 From Russia with Love，史恩康納萊讓人以為，俄國 的女人凡是逃出來，都溫柔多情。

我個人是多麼懷念澳洲的俄裔老友Eugin Damian，教俄國政治的教授。他邀請我們參加他女兒的婚禮，席間突然演唱Midnight in Moscow，我悄聲說，知道這首曲子，還會哼，Eugin有點吃驚。我說，節拍太慢了，他會意說，那是美國人亂搞。可是就在歌曲終了，Eugin竟上台說，James想聽節拍快的美國爵士。於是Midnight in Moscow馬上變成Kenny Ball的快版爵士，霎時引起那對新人和賓客快樂地跳起舞，氣氛頓時輕鬆起來。

然而好景不常，幾年後，那對新人分手。又過了幾年我退休，正要遷居美國，Eugin心臟病去世。如今聽Midnight in Moscow，心有戚戚，俄國感情。

https://www.youtube.com/watch?v=BbrXHMYAz-E

德國小喇叭手Bert Kaempfert帶領其樂團演奏的「Wonderland by night」 1961起進入當代美國百大樂曲排名不墜。（Getty Images）

Wonderland by night 喇叭具魔力

「Wonderland by night」是德國小喇叭手Bert Kaempfert帶領其樂團創作的悅耳柔情舞曲，1961起進入當代美國百大樂曲排名不墜。Kaempfert的生命只有57歲，但是這首慢節拍狐步，一直到現代仍在舞池宴會中迴盪。Wonderland by night作曲沒有特別意義，但是儘管吉他、鋼琴、歌唱，乃至交響樂一再演出，公認還是Kaempert的原始喇叭、貝斯、男女聲伴奏，最具魔力。

https://www.youtube.com/watch?v=6auIVFjRnYI

著名的Lawrence Welk 以手風琴快樂的演奏加爾各答(Calcutta)。（Getty Images）

Calcutta 快樂的恰恰舞曲

同樣不是出自歐美，60年代Lawrence Welk樂團快樂的加爾各答Calcutta，讓人迷惑。貧困、擁擠、虔誠佛教徒的印度，竟然有這麼輕快的恰恰舞曲。不禁現實地想，男士裸露一半上身適合跳恰恰嗎，女士如何讓那長袍和絲巾，不至纏繞腿際。可是Lawrence Welk樂團的Calcutta，正如同他許多樂曲，賓州波卡、維也納旋律等，都輕快愉悅至極。

https://www.youtube.com/watch?v=-aWkhuAu8go

小提琴手Andre Rieu和樂隊演奏的「齊瓦哥醫生」主題曲最令人激賞。（Getty Images）

齊瓦哥醫生主題曲 Andre Rieu演奏動人

1965年有部史詩般的愛情電影，把蘇聯推上半邊天，卻被蘇聯禁演，齊瓦哥醫生Dr. Zhivago主題曲Lara’s Them曼陀鈴的單調聲，止不住觀眾和聽眾的淚珠。每個交響樂團和樂隊都演奏過齊瓦哥醫生，最讓人激賞的是小提琴手Andre Rieu和樂隊在各地的戶外演出。

奧瑪雪瑞夫主演的「齊瓦哥醫生」，他追上火車的場景。（Getty Images）

https://www.youtube.com/watch?v=YoIaoVE8lkU

https://www.youtube.com/watch?v=XTEff7DOduU&t=15s

勞勃‧瑞福(左)和保羅·紐曼在電影「刺激」中的賭博的一個場景。（Getty Images）

電影「刺激」主題曲 靈活而俏皮

1973年有部描寫19世紀初葉，紐約社會爾虞我詐的電影「刺激」，The Sting（按，電影的中文名也許譯為「圈套」更貼切，儘管電影很刺激。）得到了七座奧斯卡，包括配樂The Entertainer（賣藝者），完全是美國早年社會滋味。這首復古的鋼琴曲，靈活而俏皮，直到多年後的現在，仍然是各級鋼琴教材的範本，在抑揚頓挫、輕重緩急的細膩手指間，分出彈奏的高下。

https://www.youtube.com/watch?v=vsFGcPujqKE

影子樂團(The Shadows) 的演奏曲「阿帕契」有一股勇氣和野蠻味。（Getty Images）

阿帕契Apache+影子樂團 迸出火花

Apache阿帕契，是美洲驍勇善戰的印地安族名。The Shadows影子樂團，是英國統領60，70年代的熱門樂團。但把阿帕契、影子湊一起，雞同鴨講，卻迸出火花，照耀天空。

話說英國作曲家Jerry Lordan到世界各地找題材，鍾情美國印地安，譜成歌曲，回國後被影子吉他手Hank Marvin拉進影子，修改成演奏曲Apache，大紅特紅，傳遍英美，乃至全球。建議你上網點選影子的阿帕契（不是別人的），臥沙發、閉上眼，亞利桑納奇石峻嶺、鷹鼻彩繪、羽毛野馬，向你奔來。1776美國人驅逐了英國佬，1967英國影子征服了美國。The Shadows紅了近20年，直到Beatles崛起。

https://www.youtube.com/watch?v=EzgbcyfJgfQ

法國作曲兼指揮 Paul Mauriat 保羅瑪麗亞的交響樂團演奏的「Love is Blue」 是最動聽的輕音樂。（Getty Images）

Love is Blue 憂鬱昇華 縱情奔放

1968年的偉大輕音樂 「Love is Blue」，由法國作曲兼指揮Paul Mauriat保羅瑪麗亞（保羅莫里哀）的交響樂團首次演出。保羅瑪麗亞被譽為當代最普遍喜愛的輕音樂交響樂王，最大成就來自替許多名片演奏或譜曲。Love Story、Moonlight Sonata、The Sound of Silence、Those Were the Days、El Condor Pasa、My Heart will Go on，其間最成功的是Love is Blue。愛是憂鬱的，在保羅瑪麗亞交響樂的齊奏詮釋下，聽起來，憂鬱傷感昇華至縱情奔放，當你覺得動聽，他的訴說憂鬱，就變成你的欣賞美感，何憂鬱之有？

https://www.youtube.com/watch?v=u_jbx0iWl8I