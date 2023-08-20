星座／8月20日至8月26日 水瓶座運勢給力 牡羊座生活充實
牡羊座
總運指數：★★★★☆
充實快樂的一周，業餘的休閒活動可以將你的生活填充得滿滿的，並且留下許多快樂的片段，你也會因為這些片段，忘掉過去一些不愉快的事情。
幸運色彩：古銅青
速配星座：雙子座
貴人星座：摩羯座
金牛座
總運指數：★★★☆☆
生活狀態十分單調的一周。每天遇到重複的人，做著重複的事，雖然沒有什麼令你歡呼雀躍的事情發生，但也不用擔心有什麼大麻煩入侵。
幸運色彩：日光黃
速配星座：天蠍座
貴人星座：摩羯座
雙子座
運指數：★★☆☆☆
情緒不太穩定，心情時常處於不良狀態。首當其衝波及的便是人際關係，你會因得罪小人而困擾多多。最好謹言慎行，否則接下來還會阻礙你的工作！
幸運色彩：芙蓉粉
速配星座：金牛座
貴人星座：摩羯座
巨蟹座
總運指數：★★★☆☆
以前若是對別人有過承諾，這一周會是你履行諾言的時候。強而有力的執行力會是你兌現諾言的致勝關鍵。
幸運色彩：鮭魚紅
速配星座：巨蟹座
貴人星座：射手座
獅子座
總運指數：★★★★☆
舒暢的心情將會伴隨你一整周，各種好運接踵而至，讓你笑逐顏開，面對不拿手的事也能做到輕鬆自如地去應對。
幸運色彩：鮭魚紅
速配星座：處女座
貴人星座：摩羯座
處女座
總運指數：★☆☆☆☆
本周儘管你很努力地做著本分的事情，但是只有責任、沒有興趣，做什麼都會像機器般，只是按時完成，卻都做得不是很好。
幸運色彩：日光黃
速配星座：天蠍座
貴人星座：射手座
天秤座
總運指數：★★☆☆☆
嫉妒這種可怕的情緒正開始吞噬你的靈魂，看到朋友秀恩愛、同事被老闆大肆稱讚，會讓你感覺很刺眼。若不及時抑制這種情緒的蔓延，小心你的人際關係會走向低谷。
幸運色彩：丁香紫
速配星座：牡羊座
貴人星座：天蠍座
天蠍座
總運指數：★★★☆☆
這個星期運勢平平，你的愛情進行曲有點卡帶，存在於你們之間的心結應先打開；努力工作就會有收穫，你的財富也會因為不斷累積。
幸運色彩：石板灰
速配星座：雙子座
貴人星座：水瓶座
射手座
總運指數：★★★☆☆
這周是你實施計劃的關鍵時刻，一切行動按照以前制定的方案抓緊進行，有利於快速推動事情的發展，可望提前實現目標。
幸運色彩：丁香紫
速配星座：處女座
貴人星座：雙魚座
摩羯座
總運指數：★★★☆☆
親情將會影響你的戀情，只有先把家人的關係處理好，才便於打理自己的感情問題；工作輕鬆無壓力卻也少了一點成就感；財富方面，收支基本維持在正常水平。
幸運色彩：深海藍
速配星座：雙子座
貴人星座：天秤座
水瓶座
總運指數：★★★★★
運勢給力，情侶間會因為嘗到相思的滋味而變得更加珍惜對方；工作學習頗有幹勁，有條不紊；財運更是讓人羨慕不已，但也要提防騙子。
幸運色彩：玉米黃
速配星座：處女座
貴人星座：水瓶座
雙魚座
總運指數：★★★★☆
戀情將得到了家人的理解與支持；工作上你的一些想法得不到上司的理解，需要用成效證明自己；理財需謹慎，不可輕信那些理財產品。
幸運色彩：鉑金灰
速配星座：獅子座
貴人星座：天蠍座
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