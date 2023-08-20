料理功夫／佛手瓜燉蘋果排骨湯

佛手瓜燉蘋果排骨湯

父親家鄉大連，8月到10月是當地的蘋果採收期，各種蘋果顆顆飽滿，因為是產地，特別鮮脆口。

想起兒時，台灣的蘋果皆為進口的，雖然現在台灣高海拔地區也能見蘋果栽種，畢竟是少量，所以台灣還是以進口各國的蘋果為大宗。我愛吃蘋果，也喜歡以蘋果入菜，藉此讓不愛食用蘋果的媽咪品嘗營養，做一道老少皆宜的湯品，而且也算符合了五行湯，各類顏色皆有。

在市場無意中發現佛手瓜，於是回家立刻煮上一鍋湯品，加上超市處理好的排骨，很快就可以上菜。這是屬於比較清爽類型的湯品，吃了、喝了比較沒負擔。

材料：

超市排骨1盒、蘋果1顆、佛手瓜2顆、洋蔥半顆、胡蘿蔔約半條、香菇數朵、水適量、鹽適量。

佛手瓜燉蘋果排骨湯食材

作法：

1.排骨用熱水汆燙，之後清洗乾淨備用。

2.蘋果、佛手瓜、洋蔥、胡蘿蔔去皮削皮切塊狀備用。

3.取深鍋倒入水放入排骨大火煮5分鐘轉小火續煮5分鐘，接著放入蘋果、佛手瓜、洋蔥、胡蘿蔔塊、香菇中火煮約25～30分鐘，最後加入鹽關火續燜5分鐘即可。

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