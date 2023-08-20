料理功夫／德國酸菜魚片湯

德國酸菜魚片湯

酸菜魚湯是一道開胃的料理，現代家庭烹調傾向作法簡單，素材易取。這裏採用的是美國超市垂手可得的德國 酸菜－Sauerkraut，風味和東方傳統的酸菜並無多大差別。

材料：

魚2大片、德國酸菜2大湯匙、大白菜、薑片、香菜。

調味料：

米酒、白胡椒、鹽、太白粉、香油。

德國酸菜Sauerkraut，健康又開胃。 德國酸菜魚片湯材料

作法：

1.魚切薄片，加入米酒，鹽，太白粉略抓。

2.起油鍋，放入薑片，德國酸菜，

略炒，再加入清水或高湯。

3.待水滾放入大白菜、魚片，再滾，加入香菜，香油，白胡椒粉，米酒，即可起鍋盛碗。

小叮嚀：

也可以此湯底，再加豆腐或金針菇、番茄等。

最方便的是喜歡更濃的口味，隨時再加幾匙德國酸菜都可以。

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