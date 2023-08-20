料理功夫／宋代甜點 大耐糕

大耐糕

大耐糕的做法出自於宋代《山家清供》一書。宋朝宰相向敏中清正廉潔，足智多謀，深得宋真宗的賞識，榮獲「大耐官」官職的稱號。他的後人向雲杭為紀念向敏中，將其研製的這款私房點心取名為大耐糕。

這款點心沒有採用製糕的米粉或麵粉原料，而是用新鮮的李子去核加入蜂蜜、松仁和杏仁一起蒸製。其口感豐富，酸甜甘香同時呈現，是一道非常開胃而精緻的甜點。用我們現代人的眼光來評價，這款甜點也是別出心裁，很有創意。由此可見，在宋朝時期製作的甜點水平已經有如此之高和講究了。

材料：

新鮮李子4個、松仁25克、杏仁片25克、話梅(白梅)8顆、甘草片8片、蜂蜜2湯勺。

宋代甜點 大耐糕食材

作法：

1.李子削皮，用小刀在中間挖個口，去除中間的果核和果肉，形成一個中空的李子盅 。

2.將松仁和杏仁片放入石臼中搗碎，加入蜂蜜拌勻。

李子去核，將鬆仁和杏仁片放入石臼中搗碎，然後加入蜂蜜拌勻。

3.鍋中加4杯水，放甘草片和話梅一起煮15分鐘，接著把李子盅放入再煮2分鐘，熄火待涼後取出李子盅。

4.把準備好的松仁和杏仁碎塞入李子盅內，擺入蒸鍋，待水滾後續蒸2分鐘即可熄火。把蒸好的甜點放入冰箱內冷卻後再享用，風味和口感甚佳。

小叮嚀：

任何品種的李子都可以選用，但紅肉的李子顏值更高。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。