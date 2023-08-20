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養生／安頓身心靈 睡個好覺

廖靜清
良好的睡眠品質，對於身心靈至關重要。(pexels)
良好的睡眠品質，對於身心靈至關重要。(pexels)

你每天平均睡幾個小時？每天都一樣規律嗎？睡眠時間占了一天的1/3，若睡不夠、睡不好或作息紊亂，連帶影響身體產生負能量。醫師說，「好好睡覺」聽起來簡單，但是當工作與生活失衡時，直接反映在睡眠品質的好壞。

身心專科醫師李旻珊觀察，年輕人煩惱找不到工作、中年人擔心中斷工作、高齡族群害怕生病，生活壓力引起焦慮性失眠，令求診身心科的民眾變多了。

李旻珊分享，曾有一位49歲、停經前期的婦女，常常得躺超過一個小時才能入睡，每天都睡不飽，容易疲累、生氣，但抽血檢查都無異狀。後來提早上床就寢，戒掉滑手機的習慣，改成播放適合睡前聽的Podcast，並執行放鬆身體的睡眠儀式，形成睡眠制約，就像幫寶寶建立睡眠習慣，過了一個月，很順利地縮短入眠時間，當時間到了，身體自然會告訴自己：該睡了。

另一位患者，覺得身體很累但腦袋卻不累，每天睡不到4小時，最後消化功能、睡眠都出了問題，經過儀器檢測後，發現是自律神經失調，就像大腦關不了機，即使躺在床上也無法停止思考。高壓、緊張是造成自律神經失衡的主因，李旻珊說，放慢腳步改變生活方式，能讓身體、大腦獲得緩解，過度起伏的情緒也能得到平衡。

「想太多」是現代人的通病，利用藥物以外的方法治療睡眠很重要，李旻珊強調睡前放空思緒就能重置身心，冥想、正念呼吸是很好的放鬆方法。想要徹底擺脫失眠困擾，一定要保持規律作息，讓身體養成固定的生理循環。

「要真正實踐規律作息並不容易。」李旻珊說，不論平假日，時間到了就該上床睡覺，熬夜傷身，別以為隔天多睡一些就補回來了，被打亂的生理時鐘反而透支體力。保持在固定時間起床、固定時間睡覺，千萬別為了貪圖追劇、滑手機，影響褪黑激素的荷爾蒙分泌。也別將睡眠拆開來睡，一段段的短期睡眠模式容易導致反應遲鈍、記憶力降低，一次睡足六到九個小時才能獲得最佳休息狀態。

李旻珊強調，適度的運動有紓壓、緩解疲勞的作用，尤其是激發分泌腦內啡，能產生通體舒暢的「快樂祕方」，使大腦更健康。每周應保持總長150分鐘的中強度運動，例如單車、慢跑或健走，睡前再加上簡單的伸展操，有利於啟動睡眠機制。

有失眠問題者超過30分鐘以上才能入睡。(pexels)
有失眠問題者超過30分鐘以上才能入睡。(pexels)

難睡、易醒…留心3症狀

根據台灣睡眠醫學學會的資料顯示，有高達1/4的成人有失眠問題，約1/10的民眾為慢性失眠所苦。

近年來，因為疫情帶來的憂慮以及遠距辦公、線上授課的改變，求診身心科的民眾多了兩成。失眠的診斷標準是什麼？李旻珊說，有下列症狀就要注意：

入睡困難：超過30分鐘才能入睡。

容易夜醒：半夜醒來的時間長達30分鐘以上，不易再入睡。

過早清醒：凌晨3點或早上5點醒來，比預計起床時間超出許多。

每周3天或3天以上出現入睡困難、容易夜醒或過早清醒即為失眠，應盡早就醫求助。

睡前一盆水，引陽亢之氣下行，助好眠。(本報資料照片)
睡前一盆水，引陽亢之氣下行，助好眠。(本報資料照片)

泡澡、做冥想…7招好入睡

作息規律能助眠，李旻珊提供7項建議：

1.規律時間就寢、起床，不在假日賴床補眠，保持固定睡眠周期。

2.睡前利用15-20分鐘呼吸、伸展四肢；善用正念冥想App，運用各種課程及音樂。

3.泡澡促進血液循環，同時關掉心中雜念。

4.徹底分離工作和睡眠環境，讓大腦意識到：這是專屬的神聖「睡眠場域」。

5.不在床上做其他的事，例如看電視、滑手機，避免刺激腦內助眠激素的平衡。

6.進行睡前儀式，簡單的臉部保養、身體護膚。

7.房內保持適當溫度與光線，盡量不要開燈睡覺。

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