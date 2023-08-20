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醫藥／染猴痘 睡覺排便都會痛

胡瑞玲
猴痘患者除長皮疹，還會出現肛門周圍及陰莖潰瘍、直腸疼痛等症狀，其中，直腸疼痛會痛到無法肛門指診、坐下，甚至連排便、睡覺都有問題。 (Getty Images)
猴痘患者除長皮疹，還會出現肛門周圍及陰莖潰瘍、直腸疼痛等症狀，其中，直腸疼痛會痛到無法肛門指診、坐下，甚至連排便、睡覺都有問題。 (Getty Images)

醫師指出，猴痘患者除長皮疹，還會出現肛門周圍及陰莖潰瘍、直腸疼痛等症狀，其中，直腸疼痛會痛到無法肛門指診、坐下，甚至連排便、睡覺都有問題，建議高風險接觸者使用牛痘或天花猴痘預防接種。

台北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇表示，根據「新英格蘭醫學雜誌期刊」一篇猴痘患者診治經過的病例報告指出，一名麻州31歲有梅毒病史的男性，因伴侶關係持續有HIV預防治療，住院前九天出現「肛門周圍和陰莖的潰瘍、惡臭分泌物、直腸疼痛及皮疹」，其中直腸疼痛，是痛到無法坐下，也影響睡眠排便。

姜冠宇表示，一開始在盤尼西林G和valcyclovir治療並沒有效果，隨後出現發燒、畏寒、發汗，四肢也長出散發性水皰病變，充滿透明液體且周圍有紅斑，男子最終受不了去大型醫院感染科門診就醫。

該個案住院隔離治療後，第九天病灶結痂脫落、上皮再生，不具感染性而出院，病程約為18天。

姜冠宇說，針對猴痘確診，醫療人員的防護建議為，穿戴長袍、手套、護目鏡和N95口罩、病人為單人病房、確診者應保持隔離，直到所有皮膚損傷消失並長出新的皮膚層，包含黏膜。

感染猴痘病毒者被認為在出現症狀時就具有傳染性，病毒通過直接接觸（接觸體液或猴痘病灶）或間接接觸（接觸衣服或床上用品等汙染物）進入皮膚或黏膜破裂處；另該病毒也可在長時間面對面接觸後的呼吸道飛沫傳播，在流行區及非流行區都記錄了家庭傳播，醫院內傳播則為少見。

潛伏7至14天 不一定發燒

姜冠宇表示，在持續約7至14天的潛伏期內，猴痘病毒最初會在感染部位大量複製，隨後擴散到局部淋巴結，並引起病毒血症，之後會出現以發燒、頭痛和淋巴結腫大為特徵的前驅疾病；淋巴結病的存在可以區分猴痘和天花，但「並非所有患者都報告有發燒」。

姜冠宇指出，除了PCR外，血清也可以驗出猴痘IgM。猴痘確診後，治療選擇有兩款抗病毒藥，以及痘苗免疫球蛋白靜脈注射，病人在住院後第九天，病灶全部結痂脫落，上皮再生充分。

姜冠宇說，任何接觸者在接觸後21天內，應監測所有接觸者症狀，包含發燒、畏寒、淋巴結腫大和皮疹，「高風險接觸者，使用牛痘、或天花猴痘預防接種，共兩款選擇其一進行暴露後預防」，中等風險的接觸者也可以考慮。

猴痘 新英格蘭 醫學

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