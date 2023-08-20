美國現象／阿拉斯加冰河消退 遊客更多
成千上萬的觀光客在夏季期間搭乘大型郵輪抵達阿拉斯加州首府朱諾(Juneau)，當地旅遊行程的亮點是參觀門登霍爾冰河(Mendenhall Glacier)。遊客可以搭直升機從空中俯視冰河，也可以乘著獨木舟、皮艇或步行，今年參觀人數可望刷新歷年紀錄。
某些當地居民為了躲避嘈雜的觀光人潮，選擇暫時離開。經過疫情衝擊之後，今年估計有160萬名郵輪觀光客抵達朱諾，當地旅遊季是從4月到10月間。最忙碌時單日抵達遊客上看2萬人，相當於朱諾人口的三分之二。
朱諾市政府與郵輪業者已達成協議，明年將對抵達船次訂定限制。然而，氣候變遷影響之下，門登霍爾冰河正在融化，冰河消退速度之快，恐怕到了2050年就再也無法從遊客中心看得到。朱諾現在不禁開始思考：到時候將會如何？
朱諾市政府旅遊經理亞歷珊卓拉‧皮爾斯(Alexandra Pierce)說：「我們必須思考冰河問題，以及冰河消退時如何參觀冰河。」她表示，減少環境衝擊也是必須正視的問題。她說，遊客到阿拉斯加是為了看到未受污染的自然環境，「我們的責任是做好環境保護，為了居民，也為了觀光客」。
阿拉斯加東南大學(University of Alaska Southeast)研究人員指出，從2007年到2021年之間，冰河表面消失約有八個足球場的面積。從研究註記可以看到冰河正在後退，昔日有冰河的地點，如今長出綠色植物。
阿拉斯加東南大學環境科學教授胡德(Eran Hood)指出，雖有大塊冰塊掉落，但絕大多數冰河的消失是氣溫上升導致。
氣候變遷、冰河消退將對鮭魚棲息地等生態系統造成如何影響，是科學家正設法尋找答案。
觀光業同樣面臨未知的變化，門登霍爾冰河遊樂區(Mendenhall Glacier Recreation Area)所在地的通加斯國家森林(Tongass National Forest)，主管官員估計未來30年隨著冰河慢慢消失，將有更多遊客前來造訪。
通加斯國家森林管理機關提議興建新的步道、停車場、遊客中心與露營設施。根據估計，門登霍爾冰河今年當中將有70萬遊客造訪，到了2050年估計將有百萬觀光客造訪。
通加斯國家森林朱諾區管理員弗魯哈提(Tristan Fluharty)說：「我們曾經討論過，如果冰河終究會消失到看不見，還值得為觀光設施做出投資嗎？」他說：「到時候我們還會有一樣踴躍的觀光人潮嗎？」
弗魯哈提指出，從遊客中心再也看不到冰河之後，聲勢壯觀的瀑布還會是自拍熱門地點，鮭魚迴游、野生黑熊及森林步道同樣可以持續吸引遊客，可是冰河還是當地觀光的最大亮點。
朱諾市府首長與主要郵輪業者達成協議，明年每日抵達朱諾的船次將以五班為上限。不過，某些人士擔心，這項新規無助於減輕當地的擁擠問題，因為豪華郵輪體積愈來愈大。某些朱諾居民則提議，每周應該要有一天沒有任何郵輪抵達。根據統計，今年當中每日抵達朱諾的郵輪班次，最高紀錄為一天七班。
當地旅遊業者哈欽森(Serene Hutchinson)說，管制遊客人數對旅遊業者有利，可以發展較高品質的深度旅遊行程，不像平常只能帶遊客匆匆看一眼冰河而已。他說，有信心朱諾並不會因為冰河消退而失去魅力。
上一則
人物／熱愛漢服 UCLA女教授變裝古人
下一則
FB留言