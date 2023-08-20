美國現象／阿拉斯加冰河消退 遊客更多

阿拉斯加首府朱諾市的門登霍爾冰河，因氣候變遷逐漸融化後退。（美聯社）

成千上萬的觀光 客在夏季期間搭乘大型郵輪 抵達阿拉斯加州首府朱諾(Juneau)，當地旅遊行程的亮點是參觀門登霍爾冰河 (Mendenhall Glacier)。遊客可以搭直升機從空中俯視冰河，也可以乘著獨木舟、皮艇或步行，今年參觀人數可望刷新歷年紀錄。

某些當地居民為了躲避嘈雜的觀光人潮，選擇暫時離開。經過疫情衝擊之後，今年估計有160萬名郵輪觀光客抵達朱諾，當地旅遊季是從4月到10月間。最忙碌時單日抵達遊客上看2萬人，相當於朱諾人口的三分之二。

朱諾市政府與郵輪業者已達成協議，明年將對抵達船次訂定限制。然而，氣候變遷影響之下，門登霍爾冰河正在融化，冰河消退速度之快，恐怕到了2050年就再也無法從遊客中心看得到。朱諾現在不禁開始思考：到時候將會如何？

朱諾市政府旅遊經理亞歷珊卓拉‧皮爾斯(Alexandra Pierce)說：「我們必須思考冰河問題，以及冰河消退時如何參觀冰河。」她表示，減少環境衝擊也是必須正視的問題。她說，遊客到阿拉斯加是為了看到未受污染的自然環境，「我們的責任是做好環境保護，為了居民，也為了觀光客」。

隨著門登霍爾冰川消退，大批遊客湧入朱諾。一架水上飛機停靠在郵輪前，準備起飛。 （美聯社）

阿拉斯加東南大學(University of Alaska Southeast)研究人員指出，從2007年到2021年之間，冰河表面消失約有八個足球場的面積。從研究註記可以看到冰河正在後退，昔日有冰河的地點，如今長出綠色植物。

阿拉斯加東南大學環境科學教授胡德(Eran Hood)指出，雖有大塊冰塊掉落，但絕大多數冰河的消失是氣溫上升導致。

氣候變遷、冰河消退將對鮭魚棲息地等生態系統造成如何影響，是科學家正設法尋找答案。

隨著門登霍爾冰川消退，大批遊客湧入朱諾。 （美聯社）

觀光業同樣面臨未知的變化，門登霍爾冰河遊樂區(Mendenhall Glacier Recreation Area)所在地的通加斯國家森林(Tongass National Forest)，主管官員估計未來30年隨著冰河慢慢消失，將有更多遊客前來造訪。

通加斯國家森林管理機關提議興建新的步道、停車場、遊客中心與露營設施。根據估計，門登霍爾冰河今年當中將有70萬遊客造訪，到了2050年估計將有百萬觀光客造訪。

通加斯國家森林朱諾區管理員弗魯哈提(Tristan Fluharty)說：「我們曾經討論過，如果冰河終究會消失到看不見，還值得為觀光設施做出投資嗎？」他說：「到時候我們還會有一樣踴躍的觀光人潮嗎？」

弗魯哈提指出，從遊客中心再也看不到冰河之後，聲勢壯觀的瀑布還會是自拍熱門地點，鮭魚迴游、野生黑熊及森林步道同樣可以持續吸引遊客，可是冰河還是當地觀光的最大亮點。

朱諾市府首長與主要郵輪業者達成協議，明年每日抵達朱諾的船次將以五班為上限。不過，某些人士擔心，這項新規無助於減輕當地的擁擠問題，因為豪華郵輪體積愈來愈大。某些朱諾居民則提議，每周應該要有一天沒有任何郵輪抵達。根據統計，今年當中每日抵達朱諾的郵輪班次，最高紀錄為一天七班。