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美國現象／127年老字號 海錨啤酒關門

／編譯周芳苑
「海錨」精釀啤酒深受美國「啤客」和調酒師喜愛。(Getty Images)
「海錨」精釀啤酒深受美國「啤客」和調酒師喜愛。(Getty Images)

深受全美飲酒人士和調酒師喜愛的「海錨」精釀啤酒廠(Anchor Brewing Company)位於舊金山波特雷維山的127年老字號酒廠將關閉，走入歷史。

舊金山有些居民注意到這家酒廠總部高高飄揚的深藍色旗子上下反了過來；海錨啤酒廠因銷售業績下滑，2017年被日本啤酒大廠三寶樂(Sapporo)收購，先前經歷過舊金山1906年大地震、二次世界大戰及禁酒令，然而最近經濟衰退衝擊力太大，這家1896年成立的老牌酒廠不支倒閉。

「海錨」精釀啤酒深受美國「啤客」和調酒師喜愛。(歐新社)
「海錨」精釀啤酒深受美國「啤客」和調酒師喜愛。(歐新社)

海錨發言人辛格(Sam Singer)說，如今經濟環境嚴峻，海錨被迫退場便是象徵。

海錨聲明提到疫情下舊金山嚴格執行隔離，該公司70%的餐廳和酒吧銷售額被迫停止，之後通貨膨脹、市場競爭激烈讓困境雪上加霜，經過評估後決定停業。

海錨酒廠一直被譽為啤酒精釀的開拓者。史丹福大學(Stanford University)畢業生梅塔格(Fritz Maytag)60年代收購該啤酒廠時實施全新而獨特的釀造技術，1971年售出第一批瓶裝啤酒受到北加市場以外消費者的歡迎。

到了70年代中，全美啤酒愛好者對海錨各款啤酒情有獨鍾，包括Anchor Porter、Liberty Ale、Old Foghorn Barleywine Ale以及首款聖誕啤酒Christmas Ale，後來成為年度暢銷季節性傳統選擇。

海錨表示，已製成的啤酒將繼續包裝、銷售，直到庫存全部出清。

「海錨」精釀啤酒深受美國「啤客」和調酒師喜愛。(美聯社)
「海錨」精釀啤酒深受美國「啤客」和調酒師喜愛。(美聯社)
「海錨」精釀啤酒廠即將關閉，一名女子在其外牆拍照。(歐新社)
「海錨」精釀啤酒廠即將關閉，一名女子在其外牆拍照。(歐新社)
已成立127年的海錨啤酒廠，受到疫情及經濟雙重衝擊，將走入歷史。(歐新社)
已成立127年的海錨啤酒廠，受到疫情及經濟雙重衝擊，將走入歷史。(歐新社)

舊金山 史丹福大學 疫情

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