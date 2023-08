封面故事／泰勒絲經濟+碧昂絲效應 流行樂天后唱出數十億

泰勒絲(Taylor Swift)的「時代之旅」(左圖),每場都唱40幾首歌。(美聯社)

兩大流行音樂天后熱潮在今夏席捲各地,碧昂絲 (Beyoncé)的「文藝復興」(Renaissance)和泰勒絲(Taylor Swift)的「時代之旅」(The Eras Tour)世界巡迴演唱會,皆成為橫掃社群媒體的文化現象,也即將打破真實世界的紀錄。

碧昂絲(Beyoncé)的「文藝復興」巡演(右圖),刺激各地的消費。圖為影像合成。(路透)

「The Eras」售票可望突破10億元,成為史上第一個達到這一里程碑的演唱會,一些估計數據顯示,碧昂絲的巡演於10月結束時總收入可能也會超越這一紀錄。

碧昂絲經濟達45億元

這是疫情 後的又一波「報復性消費」趨勢,大眾將支出從商品轉移到體驗,泰勒絲與碧昂絲的歌迷砸錢買天價二手門票、與歌手服裝主題搭配的美甲等商品,花錢絲毫不手軟。

雖然活動的整體支出才剛回復到疫情前的水平,但今夏的大規模演唱會正促進大量消費。

調查公司QuestionPro估計,考量演唱會容納人數、以及人們在票價、商品及交通的支出,泰勒絲的演唱會光是在北美就能產生約46億元的經濟活動,調整通膨因素後,大約與2008年北京奧運的收益相當,QuestionPro的另一項調查顯示,碧昂絲的演唱會預計將刺激45億元的消費支出。

碧昂絲一名歌迷手持寫著巡演會名稱「文藝復興」(Renaissance) 的扇子,5月排隊進入瑞典斯德哥爾摩的演唱會。這是碧昂絲自2016年以來的首次個人巡演。(Getty Images)

飯店、服裝、美甲…都沾光

促使人掏腰包的不僅是門票,還有飯店住宿、精美服裝、顯眼的美甲,以及在主辦城市的周邊派對。

加州曼哈頓海灘(Manhattan Beach)的謝德飯店(Shade Hotel)舉辦泰勒絲的熱身派對,賓客穿戴服裝、貼上泰勒絲主題的刺青貼紙,啜飲泰勒絲歌曲「Lavender Haze」為名的雞尾酒,飯店與周邊社區都報告需求激增,推動房價並賣光許多房產。

演唱會的連鎖反應引起國家經濟當局的注意,瑞典的統計機構指出碧昂絲的巡演刺激當地的通膨,聯準會(Federal Reserve)對業務聯系的調查稱,泰勒絲粉絲(暱稱Swifties)提高費城地區的飯店收入。

演唱會已經成為地方旅遊業的一大推動力,泰勒絲在辛辛那提演出當周,Airbnb報告,辛辛那提是該平台在國慶日周末旅遊的最熱門目的地,擊敗希臘米克諾斯島與義大利的阿瑪菲海岸。

演唱會還推動紐約等城市更廣泛的消費支出,根據Yelp的分析,碧昂絲在新州東盧瑟福(East Rutherford)開唱前一周,紐約的休息室、美容師、美甲師的搜索量比前一年增長三位數的百分比。

美國火熱的演唱會夏季很大一部分要多虧於強勁的就業市場,失業率低、薪水上漲,有助於高額消費,如門票、高級飯店房間等。

泰勒絲的粉絲聚集在洛杉磯SoFi體育場參加「時代之旅」巡演會,場外出售圍巾和閃光帽子。(歐新社) 一名泰勒絲的粉絲穿著寫有「嗨,我是泰勒絲」的T恤,前往洛杉磯SoFi 體育場參加演唱會。(歐新社)

泰勒絲粉花錢不手軟

QuestionPro的一項調查發現,約五成的泰勒絲粉絲用固定收入買票和服裝,9%花費疫情間累積的儲蓄,更大一部分人使用疫情前後儲存的存款或依靠家人幫助,僅4%借錢買票。

碧昂絲的粉絲也從收入拿出大筆錢買票,平均為碧昂絲演唱會花費1800元。

7月底,39歲的塔菈·瓦斯克斯(Tara Vasquez)站在碧昂絲演唱會外頭,畫著閃爍的珠寶眼妝,她表示自己有一張專為碧昂絲花費的信用卡,從碧昂絲還在天命真女(Destiny's Child)組合的時期開始,瓦斯克斯每一場演唱會都不錯過,「碧昂絲是一項揮霍,因為她理解我,我們一起成長。碧昂絲說出現,我們就會出現。」

這次碧昂絲未依照先前作法為最新專輯「Renaissance」發行視覺專輯(visual album),但瓦斯克斯自信表示:「我們就是視覺。」

27歲的艾倫(Kalen Allen)站在Renaissance演唱會場館外,準備連續第二夜進場狂歡,他說:「碧昂絲從我這裡賺了很多錢,我要稱她為我稅金的依賴者。」艾倫專業地穿著紅黑色的整套服裝,他估計在許多城市的多場演唱會花費1萬5000元。

16歲的碧比·彼得森(Bibi Peterson)去過泰勒絲在洛杉磯的演唱會三次,包括最近的8月4日演唱會,她估計從亞馬遜買來製作的服裝只花了約25元,由她的祖母親手縫製,看起來就像泰勒絲先前巡演演唱「How You Get the Girl」所穿的服裝,彼得森說:「身為一名年輕女性,她真的激勵了我,我喜歡看她在外閃閃發亮的樣子。」

泰勒絲的粉絲穿著印有泰勒絲多個專輯和歌曲名稱的T恤。(歐新社)

把錢投資在美好體驗

今年夏天在演唱會的支出可能部分取代其他活動、假期與一般消費,QuestionPro針對泰勒絲、碧昂絲歌迷的調查中,約半數的受訪者表示會縮減其他支出,以支付演唱會費用,許多人減少外出用餐或跳過不必要的娛樂。

許多演唱會參與者明確表示,在巡演中享受樂趣是他們的優先事項。