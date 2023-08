封面故事／東尼班奈特、老鷹合唱團…他們，都為舊金山而唱

「我心留在舊金山」旋律迷人,東尼‧班奈特在1962年最初唱紅,距今已60年。圖為東尼‧班奈特手持兩格萊美獎。(美聯社)

2019年10月30日,我們從舊金山 飛阿姆斯特丹,維京河輪專人已等候機場。開船後的晚餐會,主持人問190名船客,有誰從美國來的,幾乎全體舉手。問加州 呢,40來人,問舊金山灣區 ,四對。於是,「這趟15天河上的第一首歌,就為舊金山而唱。」

「…… I left my heart in San Francisco……」,鋼琴彈奏,歌聲迴盪,男女擁舞。

心留舊金山 東尼班奈特唱紅

「我心留在舊金山」旋律迷人,慢狐步,唯美派。如今96的東尼‧班奈特(Tony Bennett)最初唱紅在1962年,距今60年,樂曲卻早在1953年紐約寫成,九年後譜上歌詞才唱紅。首唱也在紐約,不是舊金山,50多年後卻被舊金山市長傑瑞布朗訂為市歌,只因「噹噹纜車,街道起伏,霧中都市」。半世紀,想來陶醉很多情侶,必也拆散幾許舊情。

「巴黎動人流於世俗,

羅馬輝煌昨日榮光,

我的孤單印在紐約,

總要回到灣區城市,

把心留存在舊金山,……」

來舊金山別忘插朵花 很陽光

同時代還有首快樂歌曲,「來舊金山別忘頭上插朵花」,San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair,吉他、豎笛、皮鼓、鈴鐺,倫巴旋律輕快,滿街陌生人放懷哼吟,不管移民來自哪國,不管會不會英文,從而「為舊金山帶來東岸居民,蘇俄東歐移民,台日韓青年」的歌曲,國際得到「融化冷戰,打敗共產主義」令名,主唱史考特‧麥肯齊(Scott McKenzie)得到1967年金唱片獎。

「如果你來舊金山,

別忘頭上插朵花,

舊金山有善心人,

夏日時光充滿愛,

新一代新的解釋,……」

新時代的解釋,在麥肯齊口中清脆唱來,不同於班奈特的低沉。「我心留在舊金山」富室內爐火情調,「頭上插朵花」沐浴陽光歡唱。這歌兒倆為舊金山灌注朝氣,旭日當空,世界寵兒。

史考特‧麥肯齊這首「如果你來舊金山,別忘頭上插朵花」得到1967年金唱片獎。(Getty Images)

加州之夢 媽爸合唱團唱響亮

把舊金山放大到加州,唱得更加響亮,媽爸合唱團(The Mamas and the Papas) 1965年的鄉村歌曲 Californian Dreaming,「樹葉變黃,蒼天轉灰,駐足教堂,假裝下跪,身在LA,加州之夢……」,韻律十分動人。

媽爸合唱團1965年的鄉村歌曲 Californian Dreaming,韻律動人。(Getty Images)

憂鬱加州 羅伊奧伯森的思鄉

羅伊‧奧伯森(Roy Orbison) 1988年釋出California Blue,道出異域懷念家鄉,「終日工作,不見天日,孤獨長夢,沒妳蹤影……總有一夜,雨下不停,總有一天,陽光普照,我要歸去,傾訴愛意,加州眷戀,California Blue……」

羅伊‧奧伯森1988年的California Blue,道出異域懷念家鄉。(Getty Images)

加州旅館 老鷹合唱團的反諷

最揪心的是1976艾美獎,老鷹(Eagles)的Hotel California。前奏吉他冗長,醞釀灰暗濕悶,接著吟唱敘事歌,「荒漠公路,冷風颼颼,大麻呼呼,溫暖我心。燈光迷惑,她在迎客,燃亮燭火,引我入彀,究竟天堂,還是地獄?Hotel California,可愛地方,可愛臉蛋,第凡內鑽,賓士轎車,床頂鑲鏡,冰凍香檳,以刀自虐,甘作囚犯,掙脫無路,逃避無門……」

如此地可怕,是反諷,隱喻?Hotel California不是真旅館,是戒毒所、精神病院,社會病態,青年墜入,逃脫無門。歌名Hotel California,重點在California,給加州的警惕。唱著,唱著,普世的心從Californian Dreaming,到California Blue,到Hotel California,舊金山已遠非「我心留在舊金山」或「記得頭上插朵花」那般風花雪月,純潔稚情,與世無爭。

老鷹合唱團的「加州旅館」(Hotel California),他們自認歌曲是「對洛杉磯上流生活的詮釋」。(Getty Images)

兩任州長 老布朗會「挖金」

而Jerry Brown,隨著歌唱走過四屆16年的加州州長,初入政壇是「頭上插花」年代,第一個八年州長,是Hotel California時代。20年後第二個八年形勢丕變,於是布朗嘶喊「效忠加州」,因為前任州長史瓦辛格留給他270億赤字,加州快被魔鬼終結掉了。

記得那部恐怖電影嗎,未來客赤裸降臨今世,用機械殺人,全片配音只有單調音符「克啷,克啷,克啷……」,不是歌曲。八年後,老布朗終於轉虧為盈,創造145億基金。我曾為文說,「布朗比華工更會挖金」。

歌曲轉變 舊金山也一再蛻變

從「頭上插朵花」到「Hotel California」,幾十年歌曲轉變,幾十年舊金山蜕變,矽谷科技旱地拔蔥,金州勇士四屆NBA金盃。

14天河輪不再唱加州舊金山,船客紛問,舊金山滿街遊民,奧克蘭搶劫殺人,灣區物價飛漲,加州人口外流。唉,要怎麼回答?「克啷,克啷,克啷……」我想嘶喊,「金門大橋還在!」

布達佩斯大夥下船,他們回美國,我們飛瑞士,一個月後回加州,隔年回淡水。口中的旋律,夢境的模糊,舊金山還是淡水,頭上總歸插朵花,是懷念,也是哀思。 (原文寫於2022年聖荷西)

作者後記:

2023年7月21日新聞,Tony Bennett在紐約去世,他的I left my heart in San Francisco已成絕響。大文豪史坦貝克是加州薩琳納斯人,但是獲得諾貝爾文學獎後住在紐約,晚年帶隻老狗,駕車從紐約回加州,不久去世。去世前說了句動人話,「人不該埋葬異鄉」,這句話讓很多人流淚,因為他們內心愧疚。

史坦貝克當初在薩琳納斯寫了許多以家鄉為背景的小說,寫實且諷刺,不為鄉民諒解,因為他們「總在故事裡看見自己的影子」。等到史坦貝克得了普立茲獎、諾貝爾獎,薩琳納斯和附近蒙特瑞、卡梅爾因為史坦貝克的名聲而繁榮,鄉民倒過頭來擁抱他。老史坦貝克駕車橫越美國,告老返鄉,令鄉民感動涕流。

Tony Bennett正好相反,他把心、成名曲留在舊金山,回到紐約終老,同樣令人感佩。