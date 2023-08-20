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移民專頁／移民法規定某些例外情況 不累計逾期居留時間

鄭毅律師主答

讀者問：

我去年初來美國探親，半年後沒有回國。聽取朋友建議，我提出「政治庇護申請」，但是申請被駁回。律師建議我上訴，說上訴可以拖延在美國的時間。但是，我不想上訴，想返回祖國。我聽說，在美國非法居住半年後，三年不能來美國。我想知道，這個半年的日期怎麼算的。是從居住過期的時間算起還是移民法庭拒絕我的申請那天算起？

答：

移民法確實有規定，如果逾期居留超過半年但少於一年，一旦離開，三年不許入境。如果逾期居留超過一年，則十年不許入境。法律同時也規定了某些例外，某些情況下不算作逾期居留(unlawful presence)的時間，包括：

1、身分過期非法居留發生時，是未滿18歲的未成年人；

2、遞交了某些移民申請，正在等待期間的時間，如遞交了庇護、調整身分、轉換身分、身分延期等申請，在結果出來之前在美國停留的時間，不累計為逾期居留的時間，除非在這期間沒有工作許可，非法工作；

3、16歲之前來美被批DACA（童年入境暫緩遣返）身分的；

4、家暴或人口走私受害者，只要在美國的停留和受害之間有足夠的關聯。

因此，如果你的庇護申請是在你B簽證過期前遞交的，中間也沒有非法工作，那麼從法官拒絕你的申請後，你就開始累計逾期居留的時間，假定你不上訴的話。

庇護 移民 家暴

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