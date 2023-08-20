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移民專頁／I-130批准後 未在1年內遞交簽證申請 批准書失效

鄭毅律師主答

讀者問：

我成為公民後，給我的哥哥和姊姊提出了移民申請，獲得批准。前兩年，他們的排期到了，但是他們也不想來了，說是年齡都60多歲了，來美國沒有意思，主動放棄移民。但是，他們最近又與我聯繫，說是為了他們的孩子，他們還想移民。我的問題是，他們過去的批准書還能不能用了？

答：

你申請他們的I-130，移民局批准後，會轉到國務院簽證中心（National Visa Center，簡稱NVC）。排期快到的時候，簽證中心會通知受益人遞交簽證申請表格和全套材料，以及交簽證費等。根據移民法第203((g)條款，受益人要在收到I-130批准通知後一年內開始申請移民簽證。如果受益人未能這樣做，I-130申請將被撤銷。

不過法律也規定，受益人可以在收到簽證通知後，兩年內恢復I-130的有效性。受益人需要證明，未能在一年內申請移民簽證是由於其無法控制的情況造成的。根據你提供的情況，你申請你哥哥和姊姊的排期，兩年前都排到了，如果他們在收到領事館通知後，未能在一年內遞交申請，之後也沒有再兩年內申請恢復，很可能你的I-130移民申請已經被撤銷。你們可以聯繫簽證中心查詢。

移民局 簽證 國務院

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