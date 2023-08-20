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移民專頁／擔保父母移民 報稅單很重要

鄭毅律師主答
想給父母申請綠卡，遞交I-864時，要看最近一年報稅單。（Getty Images）
想給父母申請綠卡，遞交I-864時，要看最近一年報稅單。（Getty Images）

讀者問：

我是公民，想給父母申請綠卡。我現在也有工作，達到資助標準，但是去年中找到工作之前兩年都沒有收入，都是配偶的收入支付家裡的開支。我們報稅也是一起報的。去年報稅時，我自己收入很少，那一欄數字就少，此前兩年都是零。我填寫I-864表格時，可不可以不把配偶作為申請人？他不需要填I-864A表？移民官是看我現在夠了就行，還是要參考前兩年報稅的收入？我現在手裡有點股票，我自己現在的收入加上股票可不可以作為獨立資助人？這種情況還需要加上配偶的收入嗎？

答：

1、申請親屬移民時，遞交I-864經濟擔保書時，主要看最近一年的報稅單，前兩年的作為參考。

2、如果你最近一年報稅單上的收入不夠，可以用你配偶的收入。他需要填寫I-864A。只要你們兩個一起的收入，達到根據總家庭人口數125%聯邦貧困線的要求，就可以擔保你父母。

3、簽證官看報稅單時考慮的一個非常重要的因素，是考慮申請人是否會成為公共負擔，而且要綜合考慮，因此，即使你有股票收入，可以按5:1的比例來補上差額，仍建議你配偶遞交I-864。

編按：

I-864表格：I-864是擔保人與美國政府之間的一份經濟擔保合約，擔保人承諾如果被擔保人在成為綠卡持有者之後，如果無法養活自己，擔保人需在經濟上支持被擔保人。獲得I-864擔保人有助於確保新移民不會成為美國的公共負擔（比如獲得糧食券等公共福利）。

報稅 股票 移民

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