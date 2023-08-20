旅遊／台灣環島10日遊 美食伴美景

白天平溪放天燈。(圖皆為作者提供)

三年沒出遠門，今年疫情 鬆綁以來，參加了朋友舉辦的3月下旬台灣10日遊。過去數十年，雖然回台環島已無數次，仍然興高采烈地要再度嘗遍台灣美食及看遍台灣美景。

圓山大飯店夜景，遠看101大樓。(圖皆為作者提供)

★圓山飯店氣派 價格親民

生平第一次住進圓山飯店。發現疫情以來，她的價格也親民了，但是豪華氣派不減，因為住房在後樓，有寬敞的陽台，地勢高踞，蜿蜒的基隆河、繁忙的中山橋一覽無遺。退休 後能長期住在這金龍紅柱的宮殿中，每日錦衣玉食，也比得上古代的帝王了。雖然如今人事全非，但這飯店曾長期代表國家招待貴賓，經歷過的歷史人物照片仍陳列在長廊。還參觀了一個祕道，可供國賓及高級人員在危險時，逃離到山脚隱僻處。為我們解說的人員，是位退休回國的留美學者，來做義工。

金壁輝煌的圓山飯店。(圖皆為作者提供)

當世界其他地方能生產更價廉物美的糖，曾經霸占世界的台灣糖就不再有生產出口的價值了。當年眾多的糖廠陸續改頭換面，有的成了遊樂中心、餐館、花圃或辦公室。更多的是荒廢的鋼鐵及廠房，看了令人無奈。

參觀了台北市動物園和另一個私人生態農場，都很有規模。可以跟著羊駝散步，看老虎猛舔帶肉的大冰球、豬籠草進食昆蟲、變色龍變色，大人小孩都一樣興奮。

在宜蘭有一家「無菜單料理」富有絕對的創意。所用的餐具、食物的安排及道具都出人意料外。每一道菜上來，都會引起一陣「哇，啊」驚呼及不停的閃光燈，引得大家笑聲連連。

台北市的大安森林公園是我們的最愛。内有一座森林鳥島，無數的鳥類棲息於其中， 或飛翔於湖面上，唧唧喳喳忙碌著。目前是五色鳥築巢時期，不少人帶著大砲式望遠鏡或照相機觀賞。很多人在公園中做運動、露營或野餐。但是只有一位老者賣唱情歌，雖然聲音些許沙啞，但他每日從早到晚獻唱，自娛娛人，也算是一個能滿足自己願望的理想退休副業。

捷運站內一景。(圖皆為作者提供)

我愛台北市的捷運，多年來它一直擴張路線，不但囊括了新北市及桃園縣，還正在興建環形路線成為蜘蛛網狀。附設的厠所足以證明，它就是乾淨明亮與美輪美奐的代表。

水果釋迦是許多人的最愛，它綿密細膩、甜而多汁。原來以為季節不對，會失之交臂。沒想到台灣對它及其他水果的研發是如此進步，幾乎每家團員都買了一小箱。其他蓮霧、芭樂及蜜棗也都碩大甜美。此外，肥胖的柿子乾也是潤糯如蜜。在美國朝思暮想的各類水果，如今可張嘴大飽口福，快樂與幸福，油然而生。

★平溪施放天燈 帶去祝福

在平溪四人一組施放巨大方形天燈之前，每個人用久違的毛筆，在專屬自己的一面寫上心願。店家幫忙點火，一聲號令下，放手飄向天際，歡聲雷動中帶去祝福。遠看好些天燈舞躍在藍天白雲青山綠水間，不由得身心也跟著飄飄然。店家們也會定期組團去清理山間水邊的天燈殘渣。奇特的是放天燈的地方就在鐵路軌道間，火車鳴聲來時就撤，走後又繼續，時間都控制得恰到好處。

台灣的廟宇非常多，以往為人詬病的焚香燒金紙，如今幾乎都不見了，空氣自然好得多。千年拜神陋習能改，真是德政一樁。旅館對面的假日花市，到了周末是人山人海。從種子、幼苗到各種花卉，以及多彩金魚，應有盡有。想要的七里香也在其中，可惜不能帶回美國。

在新店的碧潭欣賞到新加坡團隊表演的水舞，他們以雷射做畫筆在岩壁上勾勒出各種靈動圖案，配合碧潭溪各型噴水及音樂的互動，時而陶醉，時而震撼。

★逛夜市吃大餐 心滿意足

久違的美食如鼎泰豐、度小月、老牌永和豆漿、牛肉麵、紅豆挫冰、九孔鮑魚，以及夜市都沒錯過，可謂心滿意足了。但是和朋友、同學們的聚會在高級餐館中，更是驚訝到吃的奢華與極致，這在美國很難享受到。年輕人熱中的日本 、韓國及義大利料理更是滿街。台灣人對美食的考究與花費令人瞠目結舌。

令人遺憾的是這麽多年來，許多地方仍然繼承著日本時代傳下來的下水道加蓋或排氣孔，沒有能改進到過濾或深埋地下，所以處處都能聞到一些臭味。而且因為處於熱帶或亞熱帶，濕氣大，一般牆面甚至玻璃面都容易長霉或青苔，若不清理，影響美觀。

因為社會風氣自由，在台灣可以看到中國大陸許多省市的電視節目，包括新聞評論。不知道在大陸可否看到台灣的台獨報導及政治評論。

阿里山。(圖皆為作者提供)

我在銀行要打電話，差了一元銅板，行員二話不說，從自己的口袋掏出了給我。我事後當然也藉著換錢，堅持還給他了。另外在阿里山車站，有位高齡團員突然不適，暈倒在地。我們的台籍導遊脫下口罩，立即向他進行對口壓胸人工呼吸，直到救護車來，送去醫院。我們的領隊也跳上車陪同到醫院，直到警察局找到該團員在台家屬，脫離險境，才自費花高鐵及計程車資歸隊，受到其他團員的熱烈鼓掌歡迎。台灣人的說話與服務的確是非常貼心，無論在何處，都是溫和而詳盡。豈止是賓至如歸，簡直把你當家人看待。難怪我與朋友們都一再組團回台灣，享受溫馨。