旅遊／春訪紐芬蘭 驚艷浮冰奇景

紐芬蘭浮冰的美態。(圖皆為作者提供)

在北美居住大半生，我東西南北方都去過，就是極端東北一角未曾涉足。今年約了幾個好友，趁著春天還沒有進入旅遊旺季，一起造訪了紐芬蘭。因爲選擇開車去，安排上更方便隨意，馬上成行。從我家新澤西開車北上旅途很長，所以刻意在中途緬州Maine安排停頓兩天，順道一遊阿卡迪亞(Acadia)國家公園，吃頓豐富的龍蝦餐，稍作休息。繼而向北入境加拿大 ，穿越新布倫瑞克省(New Brunswick)， 再過新斯科舍省(Nova Scotia)去到差不多最東北的盡頭，在小鎮North Sidney搭渡輪才可達彼岸的紐芬蘭島。

★開車北上 再搭渡輪

紐芬蘭沒有橋梁接駁加拿大本土，陸路運輸唯一靠渡海輪。我們乘坐的那艘渡輪很大，除了載客人外，還可以攜帶幾百輛轎車和貨櫃車，看來渡輪就是紐芬蘭島的運輸命脈線了。我們這次不是旺季吧，乘客不多，但貨車和普通車輛倒擠滿了車庫。航程大約七小時，船上有飛機類型座椅，挺舒適的，還有餐廳飲料店等，應該不難打發大半天的航程。我們還是選擇了另外付費的船艙房間，價格不算平，空間也不大，但具備浴廁，求個方便。也考慮到長途開車費精神，舒服睡一覺是值得的。而且特別是選了夜間班次，也當是代替一晚酒店開支了。

路邊白楊樹。(圖皆為作者提供)

渡輪早上6點多抵達Portaux Basques，這是紐芬蘭島西面小鎮，還要開一整天車程，才到目的地聖約翰斯(St. Johns)。車子駛出渡輪時，天色昏暗，還下了點雨，一陣微風帶來寒意颯颯。昨天還是春光明媚，一晚渡輪來到紐芬蘭，怎麽又回到深秋時分了。這裡四季雨水充足，到處大小湖泊和河流，白楊樹屹立兩旁，林木青翠，山巒起伏。尤其是今日暗明無常，景色也跟隨一昏一亮幻變。一時陽光普照，藍天白雲，又一時烏雲細雨，遠山隱約。一路處處美景，目不暇給，一點不覺路途困苦。

紐芬蘭Pinchgut湖美景。(圖皆為作者提供)

★Pinchgut湖 縹緲夢幻

還特別記得這個奇景：大概在一號公路Pinchgut湖附近，這個湖緊靠路旁，剛剛下過一陣小雨，汽車雨刷才停不來，驟眼看見湖面有些倒影，便把車停下來伸伸腰拍怕照。結果是個莫大的驚喜！湖面平靜如一面鏡子，對面的山和倒影，好像剪貼出來一樣，分不出是真是假。仰望天空浮雲滿布，也一團團倒影在湖面！天連水，水連天，景色縹緲夢幻，意境超然！放懷深深一口氣，頓覺時空無限的開懷，寧靜；此情此景，真是難以形容。

從早上到傍晚，足足開了一整天車，我們終於抵達聖約翰斯，紐芬蘭的首府。這個古老小城坐落一個平靜的海港，第一個印象就是海邊一座座色彩鮮明的木屋。紐芬蘭最出名的三樣東西：彩色繽紛的屋宇、溫文有禮的英國人傳統和特別友善的人民。

說他們友善是大有根據的，最近歷史就有這麼的一個溫馨故事。大家還記得九一一 那個沉痛的日子吧。20年前美國遭到前所未見的空中慘劇，恐怖分子利用民航機襲擊美國多處目標，美國政府迫不得已命令所有空中航班馬上降落最近機場，以防萬一。紐芬蘭是歐洲和北美最繁忙的必經航道，短短幾小時內，75班航機緊急降落紐芬蘭的幾個小城鎮。

小小的紐芬蘭突然來了7000多個不速之客，一時不知所措。九一一恐襲使全世界步伐突然停頓，人們不知道會發生什麼。但這些紐芬蘭人卻在困惑艱難時刻，仍然義不容辭，自覺發起援助，帶給滯留者飲水、食物和安排暫宿之處。在這個冰冷的北方小城，旅客無不感到溫情在人間。如此艱難時刻，紐芬蘭人流露了人性最善良的一面。

我們短短幾天內，也真的領略到他們的親善風範，不論是問路，或者去尋找買龍蝦海鮮，當地人都很熱情招呼，不厭其煩指引我們這些外來客；怪不得幾年前某大報章把紐芬蘭列為全球最歡迎遊客的十大國度之一。

古色古香的Airbnb。(圖皆為作者提供)

近年旅行很喜歡租用Airbnb，中文翻譯為「愛彼迎」；即是在網上訂購的民宿，世界各地都有，而且選擇廣泛，價錢比酒店也便宜一點。如果有五、六人同行，可以租上一整間屋子，除了睡房，還有廚房、廳堂，有些還有陽台等設備。旅遊一天勞累回來，大夥兒有個地方坐下閒談，或者弄些簡單餐飲，總比酒店一人一房強多了。

這次訂的Airbnb在紐芬蘭的市中心大街，外面看來是一般小鎮的老排屋，但走進去，卻給我們一個截然的驚訝。這間近乎百年老大屋幾經裝修，處處是古色古香的風味。家具和裝飾，件件精緻，還有不少仿古中國式紅木家具、櫥櫃、博古架等，不期然感應到同文化的舒適和愜意。最難忘的倒是那個寬敞美輪美奐的廚房，爐頭、冰箱、廚具都是專業級型號，盤碟刀叉樣樣俱全，而且每件都是整齊潔淨，一塵不染。光是酒杯就有五種那麼多，房東肯定是個美食家。我們在這裡留幾天，當然忍不住煮了幾頓飯，單是使用這個廚房，已是一種不同的享受。

★訊號山之役 鳴炮紀念

聖約翰斯沒有什麼大山大水，第一天本來打算去城內最聞名的訊號山(Signal Hill)，但早上起來細雨濛濛，大家懶洋洋趴在餐枱上，繼續喝咖啡 、看手機。這樣的天氣，就隨意一下吧，沒勁外出了。

200多年前，加拿大這個國家還沒成立，英國和法國為了爭奪紐芬蘭豐富的捕魚利益，兩國曾經在這裡發生過多次戰事。1762年，英國人終於打敗在這個訊號山堡壘的強大法國守軍，至今還是引以爲榮，仍然繼續慶祝這個輝煌戰績。每天中午照例鳴放禮炮紀念，也可作吸引遊客的一個特色。我們在餐枱上被炮聲驚起，跑出陽台去查看，外面仍然毛毛細雨，只聽到隆隆炮聲已夠了，親耳聽到也可以勉強當打了卡吧。

我們這次早春行程是因為4、5月期間，在紐芬蘭有可能看到一個奇特的景色—浮冰。由於紐芬蘭北面是遍布冰山的格陵蘭島，春天回暖時，冰河逐漸融化，脫落後隨著海流飄向北大西洋。有些浮冰體積巨大，飄到紐芬蘭時仍然大如冰山，是此處的一大奇景。

現代資訊發達，網路上有專門追蹤這些漂流冰山的網頁，每天都有遊客和本地人把圖片和位置報告出來，要看冰山就簡單可靠得多了。我們依照這些指引，去到離聖約翰斯不遠一個名為 Ferryland的海灣。信息非常準確，第一座冰山湧現眼前。真是壯觀啊，這座雪白清晰的冰山傲立海邊，瀟灑凛然，不是在冰天雪地的北極，而是在這藍天白雲春天的紐芬蘭，真是相映成趣。

★巨大浮冰 似風帆相依

這座浮冰連本地人也讚不絕口，因爲它實在太美了！平常大部分是座巨大平坦的冰山，很少像今天這樣二塊三角形豎立，酷似一對相依風帆，婀娜多姿。

偶爾聽到有人談論，看見的這些冰山只不過是浮出水面的一小部分，其餘90%都在水底，船隻碰上是極其危險的。説得對，使我想起這裡附近就發生了一起世界矚目的沉船事件。1912年一艘處女航的新船載著2000多乘客，從英國起航至美國紐約，這艘當時最大最先進的客運輪船卻出事了。就在離開紐芬蘭海岸300浬處，不慎碰上浮冰，造成史上一次傷亡人數最多的海難，這就是大家都熟悉的鐵達尼號(Titanic)事件。想不到眼前這座高貴可愛的冰山，竟然也能反串成一個無情殺手，世事難料，大自然的一切深不可測，教我們切勿輕心漠視。

地理理論說，地球本來只有一整塊陸地，後來由於地層板塊結構Tectonic Plates移動才分裂成今天的七洲四洋。今日的紐芬蘭地理上處於歐、美、非洲的軸心，島上多處能找到其他三個洲的相同地理特徵，所以這個理論以紐芬蘭得到證實。

地層板塊的證據。(圖皆為作者提供)

我們特別去了一個生態保留區Mistaken Point Ecological Reserve，這裡石層結構非常嚴峻突出，顯示了上古時代非常激烈的板塊移動遺跡，因此也將大量古老海洋生物化石顯露出來，非常珍貴。可惜我們的功課做得不足，原來看化石要預約，由專員親自帶去的。沒辦法，錯過了這個景點，只好在附近拍拍照而已。旅遊怎能次次十全十美呢，有時留下一些遺憾，也好給下次再來的機會吧。

這次紐芬蘭雖說是休閒之旅，但經歷亦非常充實有趣的。其實到了我們這個年紀，世界各地旅遊去過不少，什麼景點已經不太重要，最期望的還是和心儀的朋友攜手同遊。旅途中，大家無所不談，互相分享見解，這不也是一種旅行嗎？和朋友共享人生，這是另一種的心靈之旅。