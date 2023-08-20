旅遊／羅馬帝國遺跡 中歐5國巡禮

匈牙利國會大廈。(圖皆為作者提供)

歐洲的平原是令人羨慕的，從法國到俄國一路平坦，難怪拿破崙的鐵騎和希特勒的坦克喜歡在此遊蕩，德國 的農產品好像只有綠的啤酒花和黃的芥菜花，農田風光看來非常悅目。慕尼黑除了啤酒和足球 外，還有BMW。

噢！來自高傲的美國會受到屈辱！?吃完麥當勞，倒垃圾時被阻止，因為服務生認為我們分類不夠細，他們接手後居然分成四類，羞死我了！上了公路，享受不受時速限制的快感是有條件的。

德國慕尼黑啤酒發源地。(圖皆為作者提供)

單向三線最右掛出約90公里的速限，中間的是120公里，最左則空白就是傳說中的「Autobon」系統了，事實上只是超車線道。無論開多快，超了車就得回道右車道，讓出左車道給別人超車用，一路下來無人違規，等於多出一條高速公路。反觀美國，自認有了路權，龜速行車你奈我何？

歐洲都市裡的自行車，還真有路權，人行道上有個一米左右的自行車優先道，被撞到算你倒楣！

★布拉格 皇冠上的寶石

到了捷克，啤酒花就沒了，難道這是德國的專利？布拉格是古代歐洲「奧匈帝國」的首都，歷史文化藝術建築的名城，二戰期間敵我雙方，居然協議為無武裝城市，不得轟炸。這也算是一種文明的表現？有了文明，我也有了機會，來欣賞這座「皇冠上的寶石」。

查理大橋。(圖皆為作者提供)

捷克的皇宮和城堡還真有看頭，無奈時間有限，只能走馬看花。倒是「查理大橋」是用步勘的。因為跨越新舊市區，想看原汁原味的老城鎮，就得步行漫遊。

查理是位皇帝老兒，小時候歷史書有誤，稱之為「查理曼大帝」，其實「曼」者就是大帝的意思，羅馬帝國衰落後，他還是能在歐州叱咤風雲的一位。還不清楚？撲克牌裡紅心老K就是紀念他。

卡夫卡紀念館。(圖皆為作者提供)

橋面的兩側，豎立了許多以神話和宗教人物、故事為背景的大理石雕像，栩栩如生值得一再駐足欣賞。卡夫卡是布拉格人，有所紀念館被許多野生天鵝圍繞。他的「存在主義」在大學念書時很流行，但時至今日，我還是搞不清楚他在說啥？

斯洛伐克國家很小，在前蘇聯解體時才與捷克分了家，共同特點就是人高馬大。不算矮的我在人群中，飽受壓力。由於長期專制統治，人民顯得保守，他們的手工織品很美也很便宜。

談到我喜愛「新世界交響曲」的作曲家德弗札克時，一定拚死力爭，他絕對不是捷克人。好聽的音樂就是好聽，絕不會因作曲者的國籍而變更。

我無意中閒逛，發現了巧克力「方度」(火鍋)，用蛋捲沾了吃，很合我味口。當地的人民非常自豪，沒有人願意移民離開，但是川普夫人梅蘭妮亞是一位例外。

★布達佩斯 總結一個美字

匈牙利首都布達佩斯的美，超出我原有想像。國家廣場上的雕像，已顯示出這是個多民族建立的國家，蒙古、哈薩克彎弓射箭勇士 的雄姿，證明了成吉思汗的子弟確實來過。尤其「匈牙利燉牛肉」這道名菜，就很有東方風味。

圓頂的國會大樓建築之美，無與倫比，依偎在多瑙河畔，相映生輝。我在白天、晚上、陸路、水路多次的走訪，都有不同的感受，總結就是個「美」字。

布達佩斯是一河之隔的雙子城，其中由「鎖鍊橋」跨河聯結，其設計者好像就是巴黎鐵塔同一人，嘔心瀝血的建造成後，驕傲的宣稱：如果有人找到缺點，他就跳河。在眾人鼓掌讚美之際，一位九歲的男孩說：「橋頭獅子像沒有舌頭。」「噗通」有人真的跳河了。

★維也納 醉人的音樂之都

奧地利維也納是音樂之都，名副其實，音樂廳、芭蕾舞、歌劇院，處處林立。街頭兜售戲票的小販成群，想不去都很難。

歐洲都市公共廁所都要付費，我在維也納的莫札特廁所，就以1歐元(約1.09美元)在美麗的音樂中，解決了一件急事。

我住的酒店很好，打開窗戶就是多瑙河，可惜是灰色而不是藍色的。望見多條遊船往來其間，史特勞斯的圓舞曲調，就不由自主地哼了出來。「我愛西施」（Sissi）電影系列，是中學時代的偶像劇，女主角「羅美雪尼黛」更是男生們的夢中情人。我敢打賭，沒有一個人會記住男主角的名字，因為人人都在想取而代之。但這位茜茜公主確有其人，而且真的很漂亮，是一位深受奧地利人民愛戴的皇后。

莎斯堡是莫札特的誕生地，人傑地靈當然不在話下。莫札特真是天才，王公貴族喜歡，升斗小民更愛他，佳作連連，想說沒聽過都不可能。但命中犯沖，灣區的古典音樂電台連續25年，聽眾票選都排名第二，讓德國的貝多芬獨領風騷。

其實近年來，真正出風頭的，卻是家喻戶曉的音樂電影「真善美」，故事以及電影的背景，就在此間。我個人已是影迷，看過無數遍，女兒更是厲害，居然看爛三盒錄影帶，其中歌曲，當然是倒背如流。

曾經橫跨歐亞非三大洲的羅馬帝國，經不起蒙古鐵騎的蹂躪，度過了黑暗時代的災難，仍然保有今天的成就，讓我大飽眼福，希望歐洲早日遠離戰爭和災難。