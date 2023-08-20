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娛樂／保守派追捧 「自由之聲」票房超預期

娛樂新聞組
「自由之聲」電影海報。（取材自IMDb）
「自由之聲」電影海報。（取材自IMDb）

真人真事改編電影「自由之聲」（Sound of Freedom）描述前政府特工從哥倫比亞性販運者手中營救兒童的任務，由吉姆卡維佐（Jim Caviezel）主演，獲得超乎預期的好成績，首映日票房超越「印第安納瓊斯：命運輪盤」（Indiana Jones and the Dial of Destiny，又譯「奪寶奇兵5：命運轉盤」）；甚至擊敗上映第二周的「不可能的任務：致命清算 第一章」（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One，又譯「碟中諜7：致命清算」）。截至8月上旬，美國票房已突破1.6億美元。

片中，吉姆卡維佐飾演的特工提姆巴拉德（Tim Ballard）確有其人。他原本服務於美國國土安全部，但為打擊遍布美國與中南美洲的地下拐賣兒童集團，特意辭去公職，建立名為「地下鐵路行動」（Operation Underground Railroad）的公益組織，據說成立10年來已拯救了3000多名無辜兒童。

「自由之聲」原型人物提姆巴拉德（左一）與男主角吉姆卡維佐（左二）一起上基督教電視...
「自由之聲」原型人物提姆巴拉德（左一）與男主角吉姆卡維佐（左二）一起上基督教電視台TBN節目宣傳電影。（取材自臉書）

負責發行這部電影的，是成立兩年不到的天使電影公司（Angel Studios），今年3月他們曾發行過一部名為「他唯一的兒子」（His Only Son）的福音電影，成本只有區區25萬美元，美國總票房倒是達到1230萬美元，比去年入圍奧斯卡的「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）或「塔爾」（TÁR）的美國總票房都要高。

包括前總統川普在內的不少保守派人士都積極為該片宣傳，有民間右翼團體包場，或自掏腰包買下大量電影票，免費請觀眾入場觀看。早在「自由之聲」國慶日首映之前，預售票房就已超過1000萬美元。

今年54歲的吉姆卡維佐從影已有30多年，以2004年主演的福音題材大片「受難記：最後的激情」（The Passion of the Christ，又譯「耶穌受難記」）和熱門CBS美劇「疑犯追蹤」（Person of Interest）兩部代表作最為出名。他外形出眾，歷經「魔鬼女大兵」（G.I. Jane）、「紅色警戒」（The Thin Red Line，又譯「細細的紅線」）、「黑洞頻率」（Frequency）、「超感應頻率」（Angel Eyes，又譯「天使之眼」）、」（The Count of Monte Cristo，又譯「絕世英豪」「新基督山伯爵」）等多部好萊塢大製作的磨礪，演技也越來越獲得同儕與觀眾的肯定，原本應該會有相當不錯的事業發展。但事實上，自2016年「疑犯追蹤」第五季落幕之後，至今這整整七年時間裡，吉姆卡維佐僅參演過六部影視作品，幾乎算淡出銀幕。

吉姆卡維佐在驚悚犯罪影集「疑犯追蹤」飾演前CIA探員。（取材自IMDb）
吉姆卡維佐在驚悚犯罪影集「疑犯追蹤」飾演前CIA探員。（取材自IMDb）

同意極右陰謀論說法？

不過，疫情期間，他一度上過新聞頭條，當時正是因為要宣傳「自由之聲」。原本主角原型人物巴拉德和組織「地下鐵路行動」存在部分誇大事實和財務不夠透明的問題，但其善意舉動仍獲得社會各界的肯定與支持。但自2016年開始，曾在美國各地甚囂塵上的極右派「匿名者Q」（QAnon）陰謀論，將這些拐賣兒童的非法行為上升到了另一層面。

「匿名者Q」聲稱，在全球存在某個精英組織，其成員非富即貴，都是社會名流、各國政要乃至好萊塢明星，他們光鮮亮麗的表面底下，暗中其實都是撒旦的崇拜者，為延年益壽永保青春，專愛委託偷渡集團拐賣兒童。但他們抓走小孩子的目的，並非要取其性命，而是要奪取他們身上的腎上腺素。

陰謀論者稱，兒童受到驚嚇時會分泌大量腎上腺素，而這就是那些精英人士所看重的大補劑。他們特別提醒大家注意那部名為「怪獸電力公司」（Monsters, Inc.）的皮克斯動畫，在他們看來，某些好萊塢人士有意無意地藉這部作品，曝光了他們自己的陰謀詭計。在電影裡，孩子的尖叫聲可以成為怪物世界所需的能源；而在匿名者Q的追隨者看來，現實生活中也有著這些崇拜惡魔的精英人士，靠著嚇唬小孩子，來榨取他們的腎上腺素。

兩年前吉姆卡維佐在為「自由之聲」做宣傳時，曾就煞有其事地談到了「腎上腺素」的問題。「簡單說來就是，我們人體會分泌腎上腺素，」吉姆卡維佐說，「當我們被嚇到的時候，會產生腎上腺素；運動員比賽的時候，會產生腎上腺素；小孩子知道自己生命有危險的時候，身體就會釋放出腎上腺素。關於這些，那幫人有許多專門的術語，我也都是聽了巴拉德的介紹才知道的，那絕對是我平生所見最恐怖的事情。哪怕我從沒親眼見過，但光是想像一下孩子們的尖叫聲，那就絕對——總之，做這種事情的人，絕對不能寬恕。」

他的這段發言也很快就在社交媒體上成了熱點，網友紛紛質疑，這位畢業於華盛頓大學的電影明星究竟是怎麼了，相信會如此荒誕無稽的陰謀論說法。

篤信天主教 排斥親密戲

事實上，在好萊塢摸爬滾打幾十載，吉姆卡維佐一直都算得上是美國影視圈中的異類。因為家庭環境的影響，他自小篤信天主教，雖然成年後選擇了演員這一行，但卻始終堅持著自己的信仰。當初與珍妮佛洛佩茲（Jennifer Affleck）合作「超感應頻率」（Angel eyes）時，他要求兩人在拍攝情慾戲時，必須要身著薄衫；2002年拍攝「案藏玄機」（High Crimes，又譯「一級重罪」）時，又因為排斥脫戲而上了媒體頭條。吉姆卡維佐當時曾表示：「我也可以拍親密戲，但我不拍那種為脫而脫的東西。不光是尊重不尊重我妻子的問題——儘管這一點確實也十分重要——而是因為那麼做是錯誤的，是罪惡的，就這麼簡單。」

吉姆卡維佐（左）拒絕脫衣演出「超感應頻率」與珍妮佛洛佩茲的親密戲。（取材自IMD...
吉姆卡維佐（左）拒絕脫衣演出「超感應頻率」與珍妮佛洛佩茲的親密戲。（取材自IMDb）

於是，這幾年里吉姆卡維佐的事業道路似乎也越走越窄，過去七年裡除參演愛情片「為恩典而戰」（Running for Grace）外，其餘時間都在主演類似於「使徒保羅」（Paul, Apostle of Christ）這樣的宗教題材電影，或是主演美國著名右翼保守派知識分子希杜澤（Dinesh D'Souza）投拍的陰謀論電影「異教徒」（Infidel），而近期為「自由之聲」做宣傳時，他也上過政壇話題人物巴農（Steve Bannon）的網媒節目。

這一次「自由之聲」的檔期選擇也有策略，美國深信陰謀論者，往往都是保守派老百姓。對他們來說，打拐英雄巴拉德肯定要比80多歲的印第安納瓊斯更有美國英雄樣，更適合在美國獨立日去買票捧場。

眾籌預售票策略奏效

值得一提的還在於，並不富裕的天使電影公司，在投資和宣傳上也很有自己的一套，他們這兩部電影的製作或購買費用（「他唯一的兒子」由其自製，「自由之聲」則花費了1400多萬美元買下了版權）以及宣發費用，一部分靠的竟然是眾籌模式：吸收支持者的籌款，約定影片獲利後予以分成。

通過這種眾籌的過程，本身也吸引到了大量的粉絲和曝光度。此外，他們的預售票方式也非常獨到，在其官方網站上除了直接購票的選項之外，還多了「替別人買票」和「領取免費票」兩種選項。前者供愛心人士做奉獻，後者為弱勢群體提供觀影機會，顯然也是考慮到了愛看此類福音電影的觀眾群體的特殊性。

吉姆卡維佐在「受難記：最後的激情」演出耶穌。（取材自IMDb）
吉姆卡維佐在「受難記：最後的激情」演出耶穌。（取材自IMDb）

到了首映當天，「自由之聲」拿到1420萬美元票房，比排名第二的「印第安納瓊斯：命運輪盤」的1169萬美元還要多出不少，而其中有約260萬美元票房，就來自於上述的「替別人買票」模式。之後的幾天裡，據說不少看過該片的觀眾，大受觸動，不光通過一切管道向周邊人推薦這部電影，而且也充分響應片方的號召，盡自己所能，「替別人買票」，為信仰買單。

（取材自澎湃新聞）

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