娛樂／保守派追捧 「自由之聲」票房超預期

「自由之聲」電影海報。(取材自IMDb)

真人真事改編電影「自由之聲」(Sound of Freedom)描述前政府特工從哥倫比亞性販運者手中營救兒童的任務,由吉姆卡維佐(Jim Caviezel)主演,獲得超乎預期的好成績,首映日票房超越「印第安納瓊斯:命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny,又譯「奪寶奇兵5:命運轉盤」);甚至擊敗上映第二周的「不可能的任務:致命清算 第一章」(Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One,又譯「碟中諜7:致命清算」)。截至8月上旬,美國票房已突破1.6億美元。

片中,吉姆卡維佐飾演的特工提姆巴拉德(Tim Ballard)確有其人。他原本服務於美國國土安全部,但為打擊遍布美國與中南美洲的地下拐賣兒童集團,特意辭去公職,建立名為「地下鐵路行動」(Operation Underground Railroad)的公益組織,據說成立10年來已拯救了3000多名無辜兒童。

「自由之聲」原型人物提姆巴拉德(左一)與男主角吉姆卡維佐(左二)一起上基督教電視台TBN節目宣傳電影。(取材自臉書)

負責發行這部電影的,是成立兩年不到的天使 電影公司(Angel Studios),今年3月他們曾發行過一部名為「他唯一的兒子」(His Only Son)的福音電影,成本只有區區25萬美元,美國總票房倒是達到1230萬美元,比去年入圍奧斯卡的「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)或「塔爾」(TÁR)的美國總票房都要高。

包括前總統川普在內的不少保守派人士都積極為該片宣傳,有民間右翼團體包場,或自掏腰包買下大量電影票,免費請觀眾入場觀看。早在「自由之聲」國慶日首映之前,預售票房就已超過1000萬美元。

今年54歲的吉姆卡維佐從影已有30多年,以2004年主演的福音題材大片「受難記:最後的激情」(The Passion of the Christ,又譯「耶穌受難記」)和熱門CBS美劇「疑犯追蹤」(Person of Interest)兩部代表作最為出名。他外形出眾,歷經「魔鬼女大兵」(G.I. Jane)、「紅色警戒」(The Thin Red Line,又譯「細細的紅線」)、「黑洞頻率」(Frequency)、「超感應頻率」(Angel Eyes,又譯「天使之眼」)、」(The Count of Monte Cristo,又譯「絕世英豪」「新基督山伯爵」)等多部好萊塢 大製作的磨礪,演技也越來越獲得同儕與觀眾的肯定,原本應該會有相當不錯的事業發展。但事實上,自2016年「疑犯追蹤」第五季落幕之後,至今這整整七年時間裡,吉姆卡維佐僅參演過六部影視作品,幾乎算淡出銀幕。

吉姆卡維佐在驚悚犯罪影集「疑犯追蹤」飾演前CIA探員。(取材自IMDb)

同意極右陰謀論說法?

不過,疫情期間,他一度上過新聞頭條,當時正是因為要宣傳「自由之聲」。原本主角原型人物巴拉德和組織「地下鐵路行動」存在部分誇大事實和財務不夠透明的問題,但其善意舉動仍獲得社會各界的肯定與支持。但自2016年開始,曾在美國各地甚囂塵上的極右派「匿名者Q」(QAnon)陰謀論,將這些拐賣兒童的非法行為上升到了另一層面。

「匿名者Q」聲稱,在全球存在某個精英組織,其成員非富即貴,都是社會名流、各國政要乃至好萊塢明星,他們光鮮亮麗的表面底下,暗中其實都是撒旦的崇拜者,為延年益壽永保青春,專愛委託偷渡集團拐賣兒童。但他們抓走小孩子的目的,並非要取其性命,而是要奪取他們身上的腎上腺素。

陰謀論者稱,兒童受到驚嚇時會分泌大量腎上腺素,而這就是那些精英人士所看重的大補劑。他們特別提醒大家注意那部名為「怪獸電力公司」(Monsters, Inc.)的皮克斯動畫,在他們看來,某些好萊塢人士有意無意地藉這部作品,曝光了他們自己的陰謀詭計。在電影裡,孩子的尖叫聲可以成為怪物世界所需的能源;而在匿名者Q的追隨者看來,現實生活中也有著這些崇拜惡魔的精英人士,靠著嚇唬小孩子,來榨取他們的腎上腺素。

兩年前吉姆卡維佐在為「自由之聲」做宣傳時,曾就煞有其事地談到了「腎上腺素」的問題。「簡單說來就是,我們人體會分泌腎上腺素,」吉姆卡維佐說,「當我們被嚇到的時候,會產生腎上腺素;運動員比賽的時候,會產生腎上腺素;小孩子知道自己生命有危險的時候,身體就會釋放出腎上腺素。關於這些,那幫人有許多專門的術語,我也都是聽了巴拉德的介紹才知道的,那絕對是我平生所見最恐怖的事情。哪怕我從沒親眼見過,但光是想像一下孩子們的尖叫聲,那就絕對——總之,做這種事情的人,絕對不能寬恕。」

他的這段發言也很快就在社交媒體上成了熱點,網友紛紛質疑,這位畢業於華盛頓大學的電影明星究竟是怎麼了,相信會如此荒誕無稽的陰謀論說法。

篤信天主教 排斥親密戲

事實上,在好萊塢摸爬滾打幾十載,吉姆卡維佐一直都算得上是美國影視圈中的異類。因為家庭環境的影響,他自小篤信天主教,雖然成年後選擇了演員這一行,但卻始終堅持著自己的信仰。當初與珍妮佛洛佩茲 (Jennifer Affleck)合作「超感應頻率」(Angel eyes)時,他要求兩人在拍攝情慾戲時,必須要身著薄衫;2002年拍攝「案藏玄機」(High Crimes,又譯「一級重罪」)時,又因為排斥脫戲而上了媒體頭條。吉姆卡維佐當時曾表示:「我也可以拍親密戲,但我不拍那種為脫而脫的東西。不光是尊重不尊重我妻子的問題——儘管這一點確實也十分重要——而是因為那麼做是錯誤的,是罪惡的,就這麼簡單。」

吉姆卡維佐(左)拒絕脫衣演出「超感應頻率」與珍妮佛洛佩茲的親密戲。(取材自IMDb)

於是,這幾年里吉姆卡維佐的事業道路似乎也越走越窄,過去七年裡除參演愛情片「為恩典而戰」(Running for Grace)外,其餘時間都在主演類似於「使徒保羅」(Paul, Apostle of Christ)這樣的宗教題材電影,或是主演美國著名右翼保守派知識分子希杜澤(Dinesh D'Souza)投拍的陰謀論電影「異教徒」(Infidel),而近期為「自由之聲」做宣傳時,他也上過政壇話題人物巴農(Steve Bannon)的網媒節目。

這一次「自由之聲」的檔期選擇也有策略,美國深信陰謀論者,往往都是保守派老百姓。對他們來說,打拐英雄巴拉德肯定要比80多歲的印第安納瓊斯更有美國英雄樣,更適合在美國獨立日去買票捧場。

眾籌預售票策略奏效

值得一提的還在於,並不富裕的天使電影公司,在投資和宣傳上也很有自己的一套,他們這兩部電影的製作或購買費用(「他唯一的兒子」由其自製,「自由之聲」則花費了1400多萬美元買下了版權)以及宣發費用,一部分靠的竟然是眾籌模式:吸收支持者的籌款,約定影片獲利後予以分成。

通過這種眾籌的過程,本身也吸引到了大量的粉絲和曝光度。此外,他們的預售票方式也非常獨到,在其官方網站上除了直接購票的選項之外,還多了「替別人買票」和「領取免費票」兩種選項。前者供愛心人士做奉獻,後者為弱勢群體提供觀影機會,顯然也是考慮到了愛看此類福音電影的觀眾群體的特殊性。

吉姆卡維佐在「受難記:最後的激情」演出耶穌。(取材自IMDb)

到了首映當天,「自由之聲」拿到1420萬美元票房,比排名第二的「印第安納瓊斯:命運輪盤」的1169萬美元還要多出不少,而其中有約260萬美元票房,就來自於上述的「替別人買票」模式。之後的幾天裡,據說不少看過該片的觀眾,大受觸動,不光通過一切管道向周邊人推薦這部電影,而且也充分響應片方的號召,盡自己所能,「替別人買票」,為信仰買單。

(取材自澎湃新聞)