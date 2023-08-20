娛樂／演技強、質感升 台劇仍臨資金困境

鍾欣凌在「不良執念清除師」的眼神憂愁卻仍散發慈母光輝。（取材自豆瓣電影）

近來頗受討論的幾部台劇 ，包括「不良執念清除師」、「最佳利益」二、三季，以本月上檔的「地獄里長」，有個巧合的共同點，都有超強配角，雖由主角拉主軸呈現劇情，但單元式的劇情推進方式，每一集都給觀眾不同新鮮感，更集結圈內許多演技派演員助陣，增加可看度；然而，卻也悄悄浮現了台劇隱藏的核心問題。

超強配角 小單元多亮點

「不」劇中，男主角蒲一永（曾敬驊飾）在一場意外之後，開啟了傳自爺爺的「混式大魔王」技能，許多「執念」找上門，祂們恰巧都有親情的牽絆。「不」劇共有五段親情故事，另外再加上蒲一永對爺爺、父親的牽掛，每一個單元都有強大的演技派演員支撐，是全劇最大看點。

包括金鐘視帝姚淳耀演出喪屍，只為回家替父母再做一盤「生的咖哩飯」；范少勳對已故父母的思念及孤獨感，化成黑嘉嘉詮釋的古裝美女紋身執念；鄭元暢痛失幼子的悲痛演技打動人心；金鐘視后鍾欣凌對失蹤女兒的思念，加諸在櫥窗娃娃上；泰國影星查農桑提納同庫（Chanon Santinatornkul）也來客串，童年與雙胞胎哥哥遭父親虐待，兩人兄弟情不因生死而中斷。

雖然故事分單元，但「不」劇主軸很明確，就是想拉親情線。

「最佳利益」劇二、三季則延續首季社會案件寫實風格，且更加「血淋淋」，包括女高中生性侵 案、宗教詐騙案、殺妻奪產案、水泥封屍案、安樂死議題...等等，幾乎每一集就有一個新故事，演員陣容也非常龐大。

值得一提的是，鍾欣凌在「不良執念清除師」劇、「最佳利益」劇中都有演出，兩個角色差別極大，但她都詮釋得入木三分。「不」劇中，她的眼神憂愁卻仍散發慈母光輝，將女兒雕刻成人形娃娃的舉動又略顯詭異；「最」劇她則是知名編劇，人前展現優雅、和善模樣，一轉身卻是凶狠殺害小姑、老公的兇手。

鍾欣凌曾分享「最」劇的演出，她很怕釋放太多會「演成瘋掉」，但角色其實不瘋，反而很清醒、冷靜，就連犯案都有自己的節奏與計畫。一場她幻想老公來探監甚至告白的戲碼，鍾欣凌也解釋，並不覺得角色是有幻想症或是人格分裂，只是她不希望自己的理想幻滅，仍希望活在被愛的生活中。

除了鍾欣凌，「最」劇超強配角還有難得出演台劇的美魔女田麗，飾演被殺害的富婆，背後有著許多不可告人的祕密；小薰（黃瀞怡）飾演的全身癱瘓病人也很讓人驚豔，最終咬舌自盡的戲劇張力相當震撼人心；張雁名詮釋的變態殺人魔，從第一季延伸到第二季，「變態升級」的模樣讓人入戲感到噁心。

田麗難得出演台劇，在「最佳利益2」中化身億萬富婆。（取材自豆瓣電影）

製作費漲翻 台劇臨泡沫化

雖然客串配角的演出一個比一個精彩，但「最」劇製作人陳慧玲曾大嘆：「我覺得我是瘋了！」

陳慧玲製作第一季時，就遇到資源少的窘境，不僅預算，包括演員、場景都很難喬；到了後面兩季，雖已製作出口碑，但為了讓戲更有看頭，要找知名演員把眾多案件「撐」起來，兩季共集結多達98位演員，大呼：「這些題材都是錢堆起來的！」不過還好她形容「演員都很愛我」，許多大咖演員都拿友情價。

但光靠「友情」，能支撐台劇環境多久呢？製作完「最佳利益」二、三季，陳慧玲更有感台劇「泡沫化」，製作費不斷上漲，甚至連便當錢都漲了許多，陳慧玲已集結多方投資 ，包括文化部補助3000萬台幣（約95.9萬美元），後兩季製作費達1.5億台幣（約479萬5000美元）。

但平台買片的價格卻仍跟20年前一樣，「最」劇二、三季播放平台算多，包括公視、八大、MyVideo、MOD、Netflix、愛奇藝、LINE TV都可收看，但陳慧玲仍嘆：「我們中價位的戲都回收不了了，不知道別人（其他戲）要怎麼回收？」她也不希望投資方賠錢，「覺得很愧疚。」目前對繼續製作第四季興趣缺缺。

泰國演員查農在「不良執念清除師」中的演出感動觀眾。（取材自豆瓣電影）

「地獄里長」刻畫生死議題，導演瞿友寧以一貫的細膩手法，帶出對親人、愛人最深的思念，不惜走一趟地獄，也想再見見祂們。「地」劇也是由許多單元故事，將男主角林哲熹推向「地獄」，瞿友寧曾透露，全劇20集，共動用約50名演員，加上幕後工作人員，可能半個台灣演藝圈都參與了，已故資深演員龍劭華也有演出。

瞿友寧為「地」劇投入許多心血，透露不惜拿房子抵押，目前可估的製作費投了1.2億台幣（約383萬6500美元）下去，他苦笑說：「已經知道會賠一半了，房子是贖不回來了。」因劇中演員多、特效豐，甚至炸掉一台遊覽車，尋找場景也煞費苦心，包括前期籌備，共耗費了約四年，才終於呈現在觀眾眼前。

製作戲劇或許就是有這樣的魅力，即使知道大環境不好，但若用心有被觀眾看到、受到討論，像瞿友寧一樣拿出房子來抵押的導演、製作人不在少數。觀眾的一眼青睞，足以讓滿腔熱血的影視圈內人，奮力撥開那「泡沫」。