娛樂／瘀傷不易見 裘莉為受暴非裔發聲

裘莉2022年2月9日在國會舉行的「暴力侵害婦女法」(VAWA)記者會上發表演說。(Getty Images)

好萊塢影星安琪琳娜裘莉 (Angelina Jolie)早前撰文投稿期刊專欄,闡述有色人種因為膚色而遭遇不平等的醫療待遇,其中遭受家庭暴力倖存者的「健康不平等」(Health Inequities,又稱健康差格)比率更高。

48歲的裘莉長年倡議反對家暴 ,她在7月5日刊載於「美國護理期刊」(American Journal of Nursing)的專欄投稿中,闡述她訪問維吉尼亞州喬治梅森大學(George Mason University)公共衛生學院護理系副教授凱瑟琳(凱特)斯卡菲德(Katherine 'Kat' Scafide)習得的新知識。

喬治梅森大學公衛學院護理系副教授凱瑟琳斯卡菲德。(取材自喬治梅森大學官網)

談新檢測 技術

裘莉請斯卡菲德演示,運用「多波域光源」(Alternative Light Source)器材,在暗沉的深色膚色上即可輕易觀察到瘀青的方法。多波域光源是一種配備黃色濾鏡的紫光技術,這種設備可攜帶著移動,且早已是刑事警察、鑑識人員和法醫常用的器材。裘莉指出,多波域光源技術可以「在病患受傷後28天之內檢測出瘀傷,其效率與辨識度比(目前使用的)白光高出五倍」。

裘莉解釋,瘀傷是家暴、虐待行為中,最常出現在被害人身上的外顯傷害。不過,有色人種受害者卻經常因為膚色較暗沉的緣故,醫生、護士或急救人員往往無法直接透過肉眼判斷此人受傷的程度。

裘莉說:「對於受虐者而言,傷害證據往往難以獲得,而受傷證據通常是獲取法律保障和身心健康治療的關鍵,這也讓醫護人員的判斷與後續動作變得至關重要。」裘莉認為這個微小的舉動可能拯救受害者往後的人生,甚至可能成為受害者悲慘人生的轉捩點。

裘莉寫道,「如果缺乏檢測瘀傷的最佳技術,有色人種受虐者在辨識和紀錄傷害方面,屈居劣勢,唯恐受到更殘暴虐待的風險,而這類群體獲得司法保障或妥善醫療照顧的機會更渺茫。」

裘莉坦言,檢測瘀傷的技術治標不治本,無法遏止暴力,卻能及時保護或援助受虐者。她表示,「盡力消除鑑識證據的種族偏見,只是解決醫療照護不平等,以及帶有種族成見的健康結果等更大社會問題的一環。」

經常收治家暴病患的護士,通常可以辨認家暴傷痕。然而,該名護士告訴裘莉,調查過程中經常缺乏「關鍵證據」,受害者被毆打後,可能也要48小時才會出現瘀青。

裘莉說道,「根據我的經驗和請益專家獲得的知識,我必須倡議『2022年反婦女暴力重新授權法』(Violence Against Women Act Reauthorization Act of 2022)納入公正的鑑是技術贊助計畫,授權法已簽署成為法律,而這項贊助計畫將力挺醫護人員勇於執行糾舉暴力證據的關鍵任務。

養女因膚色遭誤診

裘莉宣稱她也是家暴受害者,她與前夫布萊德彼特(Brad Pitt)打離婚官司並爭取孩子的監護權的時候,也曾狀訴布萊德彼特多次涉及家暴,不僅抓她的頭髮去撞牆,還掐住小孩的脖子。

裘莉是六個孩子的媽,包括她與布萊德彼特的三個親生骨肉,以及三名領養的繼子女,後者分別是來自柬埔寨和越南的少年,以及一位衣索比亞少女。

布萊德彼特(左)與裘莉(右)2011年帶著六個孩子赴東京宣傳電影。(Getty Images)

裘莉說:「多波域光源這項先進技術必須普及,如此一來才能突破膚色限制,或精確檢查受傷區域是否因為發炎而紅腫發燙,藉此維護暴力受害者的權益,相關證據可能改變法律訴訟的結果。」

裘莉透露,會有這樣的感慨是源自衣索比亞裔養女扎哈拉裘莉朱莉-彼特(Zahara Jolie-Pitt)曾因膚色而遭誤診的經歷,而那次經驗凸顯出醫療界對待病患的種族不平等。

她在投稿尾聲侃侃而談,說道現年18歲的扎哈拉曾在一次手術中,被告知要在傷口附近觀察是否出現「粉紅色」的情形,那是傷口癒合不當的徵兆。

裘莉與扎哈拉去年2月到華盛頓特區的國會大廈,遊說參議員通過反婦女暴力法。(圖/Getty Images)

曾於2014年執導戰爭劇情電影「永不屈服」(Unbroken)的裘莉寫道,「我當時必須告訴女兒,我們都知道,需要根據自己的知識來觀察身體感染跡象,而不是依據護士所說的膚色變化,儘管她可能沒有惡意。」

今年5月,裘莉在紐約甘迺迪機場(JFK Airport)被拍到與扎哈拉牽手出遊,母女兩人笑容滿面。扎哈拉今年秋季開始,將前往喬治亞州首府亞特蘭大歷史悠久的頂尖非裔學府「斯佩爾曼學院」(Spelman College)就讀。

裘莉經常帶著孩子走紅毯,圖為2021年漫威電影「永恆族」宣傳活動。(Getty Images)

裘莉經常帶著扎哈拉出遊,並領著扎哈拉參與公共與社會事務。2022年12月,裘莉與扎哈拉共同前往華盛頓特區,會見國會議員,倡導通過「2022年所有人的正義重新授權法案」(Justice for All Reauthorization Act of 2022)。