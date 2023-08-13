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理財百科／暑期打工 累積財富最佳起點

編譯周靜芝
理財專家表示，對於年輕打工族來說，開設羅斯個人退休帳戶具有明顯的優勢。(Getty Images)
理財專家表示，對於年輕打工族來說，開設羅斯個人退休帳戶具有明顯的優勢。(Getty Images)

對於高中和大學生來說，暑假是個賺取學雜費或零用錢的好機會，有了這些收入，尚未正式投入職場的年輕人也有資格開始投資羅斯個人退休帳戶（Roth IRA）。

羅斯個人退休帳戶允許個人將稅後收入用於退休。2023年，符合條件的勞工最多可將6500元存入羅斯個人退休帳戶。

理財專家表示，對於年輕打工族來說，開設羅斯個人退休帳戶具有明顯的優勢。會計師斯洛特（Ed Slott）表示，每個人能累積財富的最大資產就是時間，而年輕人的時間比任何人都長，應該充分利用這個優勢。

專家表示，要開始將收入投資於羅斯退休帳戶，青少年和身邊的長輩最好考慮以下幾件事：

研究羅斯退休計畫

羅斯個人退休帳戶在退休後最明顯的優勢是：取款時可以免稅，因為投入的錢已經繳過稅了。在2023年，羅斯退休儲蓄計畫的繳款上限為6500元，但收入較低的年輕人的供款額度只能達到其收入的上限。

值得注意的是，符合羅斯退休儲蓄條件的收入可以是W-2收入或自雇收入，但是，例如當保母或修剪草坪的收入，則必須向國稅局申報，才符合羅斯退休儲蓄計畫的供款條件。

父母或祖父母參與

一般來說，未成年人需要成年人代為開設和管理羅斯退休帳戶，帳戶通常會在孩子達到法定年齡（18歲或21歲，取決於各州規定）時轉至其名下。

斯洛特說，家中長輩的參與還能在其他方面有所助益，例如若是父母或祖父母為他們開戶，年輕人更有可能繼續存錢，一直到他們成年後擁有更高的收入。代表未成年人供款的長輩們必須注意，供款不應超過未成年人的收入；例如，一名青少年的打工收入為4,000元，那麼父母或祖父母最多只能相對存入這麼多錢。

但如果青少年的收入超過2023年度的最高限額6500元，那麼對羅斯退休儲蓄計畫的供款上限就是6500元。

考慮其他類型帳戶

理財專家藍南（Kelly Lannan）說，雖然羅斯個人退休帳戶具有明顯的優勢，但對於希望從第一份工作中留出資金的青少年來說，開設傳統儲蓄帳戶也是條很受歡迎的途徑。

現在開設這些帳戶有個明顯的優勢，那就是利率更高；許多金融機構提供專門針對年輕儲蓄者和投資者的帳戶。

對於高中和大學生來說，暑假是個賺取學雜費或零用錢的好機會。(Getty Imag...
對於高中和大學生來說，暑假是個賺取學雜費或零用錢的好機會。(Getty Images)

退休 儲蓄 投資

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