新聞眼／太陽能板遮陽 德國啤酒花盛產

德國農民與太陽能公司合作，農場架設太陽能板供電，下方種植釀造啤酒用的啤酒花，可躲避豔陽殘害且提高產量。（美聯社）

德國 太陽能技術公司Hallertauer Handelshaus與農民合作，在農田上利用太陽能板種電，並為太陽能板下方的植物遮蔭，互惠共利。

美聯社報導，巴伐利亞農民威默(Josef Wimmer)在德國南部距離慕尼黑一小時車程的小鎮，於1.3公頃的土地上種植釀造啤酒用的啤酒花，綠藤蜿蜒攀上20呎的太陽能板支柱。

威默去年秋季與當地太陽能公司合作試驗計畫，他農場裡的太陽能板可生產供應250個家庭使用的電量；隨著炎炎夏季到來，啤酒花植株也仰賴太陽能板躲避豔陽殘害。

近年潔淨能源的獎勵措施和需求驟增，農田種植作物也種電的模式漸受關注；研究員充分利用農地，農民則設法為作物避暑、保濕，盼提高產量。

Hallertauer Handelshaus團隊表示，目前第一個農業太陽能(agrivoltaic)計畫聚焦啤酒花，而全球多國的各式蔬果和穀物合作需求湧現；計畫負責人格魯伯(Bernhard Gruber)表示，過度日照會影響啤酒花的產值，農場原本就有安裝太陽能裝置，作物攀爬桿上再裝太陽能板，堪稱一舉兩得。

格魯伯引述科學研究表示，除了保護植物避免過度曝曬，陰影「可讓降水在土層中持續更長時間，保障啤酒花植株的健康，讓植株不易感染、生病」。

農民與研究人員合作，了解如何平衡光照和陰影，以期達到每年最佳收穫量。

英國研究團隊則著手改良溫室或網室上方的太陽能板，格林威治大學(Greenwich University)植物生物學者艾莉諾‧湯森(Elinor Thompson)表示，「農民可從土地上獲取可再生能源，毋須設置大型太陽能板陣列。」

湯森負責英格蘭南部肯特郡(Kent)的果園計畫，她說：「沒有人想損失農作，我們假設英國的夏季會愈來愈熱、水資源短缺，農業各個環節都要有效率。」