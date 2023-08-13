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新聞眼／太陽能板覆蓋 加州水渠減少蒸發

編譯廖振堯
太陽能公司擬在加州中央山谷的「灌溉渠」上架設太陽能板，圖為藝術家繪繪製的景像。 （太美聯社）
太陽能公司擬在加州中央山谷的「灌溉渠」上架設太陽能板，圖為藝術家繪繪製的景像。 （太美聯社）

2015年時，加州已經歷第四年的乾旱，時任州長布朗(Jerry Brown)史無前例地下令將家庭用水量減少25%，用水量最高的農民們也自願減少用水；太陽能公司「Solar AquaGrid」的兩位創辦人哈里斯(Jordan Harris)和拉傑(Robin Raj)當時提出一石二鳥的方案：在陽光充足、缺水地區的灌溉渠上安裝太陽能板，如此一來既能減少蒸發又能發電，然而當時無人敢跨出開創性的一步，直到最近才準備動土動工，有望成為美國首個太陽能板「灌溉渠」項目。

美聯社報導，八年後的今天，加州面對高溫、破紀錄野火、科羅拉多河缺水危機，以及對氣候變遷的承諾，勢必得做出行動。哈里斯表示，所有問題此時此刻累積在一起，沒有其他更緊迫的問題要解決。

在灌溉渠上建太陽能板，一開始只是個遠大的想法，但麥賽德加州大學(UC Merced)的一項研究證實了這一想法，估計加州4000哩灌溉渠覆蓋後，可以減少蒸發630億加侖的水。

該校研究取得成功結果後，加州承諾提供2000萬美元的資金，將試點轉變為私營、公共事業和學術部門間的三方合作，試點將大約1.6哩長、寬度20至110呎不等的灌溉渠建造距離地面5至15呎的太陽能板。

成本太高 印度推不動

加州不是第一個嘗試此技術的地方，因此得以吸取教訓。印度西部古吉拉特邦(Gujarat)的薩達薩羅瓦(Sardar Sarovar)水壩和灌溉渠項目2012年舉辦動土儀式，連總理莫迪(Narendra Modi)都有出席；負責工程的公司Sun Edison承諾修建1萬9000公里的太陽能灌溉渠，但此後只有少數較小的建設得以啟動，該公司還申請破產。

負責監督幾個小型項目的工程師帕爾瑪(Jaydip Parmar)說，成本極高且維護也是問題，它們的設計笨重，面板直接位於灌溉渠上方，限制維修員進入。

加州民主黨眾議員霍夫曼(Jared Huffman)表示，水利基礎建設領域不太接受快速變化，這是「一個由古板的老工程師組成的僵化堡壘」。

霍夫曼近十年來一直在談論太陽能灌溉渠，但發現比起新技術，人們還是對建造更高水壩的感到更有興趣。霍夫曼通過去年的《降低通膨法》撥款2500萬美元，為聯邦墾務局的一個試點項目提供資金，實施地點正在評估中。

太陽能公司在印度的一條運河上安裝太陽能板。 （美聯社）
太陽能公司在印度的一條運河上安裝太陽能板。 （美聯社）
太陽能公司在印度的一條運河上安裝太陽能板。 （美聯社）
太陽能公司在印度的一條運河上安裝太陽能板。 （美聯社）
太陽能公司在印度的一條運河上安裝太陽能板。 （美聯社）
太陽能公司在印度的一條運河上安裝太陽能板。 （美聯社）

加州大學 印度 氣候變遷

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