新聞眼／兩蔣日記 • UN決議 • 走進白宮

史丹福大學胡佛圖書館陳列的蔣經國日記內頁。（張至璋攝）

最近發生三件有關美中台的政治新聞，引發討論。

1， 加州聖荷西聯邦地區法院裁決，蔣中正和蔣經國的51箱私人日記，所有權歸屬台灣的中華民國國史館。

2， 美國眾議院通過「台灣國際團結法案」，重新解釋聯合國 52年前的決議，推動台灣加入國際組織。

3， 台灣的副總統、下屆總統候選人賴清德說，台灣總統若走進白宮 ，可以達成台灣追求的政治目標。

法律尊重屬地主義，比如車禍糾紛，由發生地法院審理，不論車主或駕駛人的國籍。兩蔣日記存放史丹福大學胡佛圖書館18年，近年，兩蔣後人及其他方面都聲稱對日記擁有所有權，史丹福所在地的聯邦地區法院有審理權。按蔣中正開始寫日記是1917年，蔣經國是1937年，日記雖係私人記載，但內容攸關美中台關係的百年發展演變，是第一手重要歷史資料。

聯邦法院裁決，所有權不交給私人，交給兩位總統的歸屬地，顯示日記具有文化遺產的特性。個人認為，不論就審理權還是所有權的裁決，都非常正確。

現在一槌定案，國史館不妨與史丹福研議，請其繼續暫時代為保管存放，由國史館付保管費。理由有四：

其一，台海兩岸軍機軍艦頻仍，兵險日增，不宜存放活動性歷史遺產，美國國內發生國際戰亂凶險顯然較海峽兩岸低。

其二，兩蔣日記內容涵蓋百餘年，中華人民共和國的成立與中華民國在台灣的歷史均為70餘年，其間一方有長達10年的文化革命，否定儒家，扭曲固有文化，文革主事者的肖像至今仍高懸，全國崇拜。另一方社會對中華文化屢有異議，曾有文化界高層人士主張，拿故宮文物交換兩岸和平，如此視故宮文物和兩蔣日記為有價證券。

其三，18年間，史丹福大學胡佛圖書館在保管和展覽借閱兩蔣日記方面，有一定的穩妥制度。

其四，聯邦法院的裁定，確立兩蔣日記所有權不屬美國，免除日後糾紛的想像顧慮。

對聯國2758號決議新認知

1971年10月底，聯合國大會通過第2758號決議，承認中華人民共和國取代中華民國在聯合國的會員資格和安理會席位。今年7月底美國眾院通過的法案，主旨在聯合國當年的決議，僅是決定會員國的取代，並非認定被取代的中華民國的國格和國際地位。

法理上聯合國僅能影響會員國及所轄組織，但是自從中華人民共和國進入聯合國後，極力影響非屬聯合國的國際間貿易、治安、文化，體育組織，一體按照聯合國的決議排除中華民國，連支持台灣的美國也陷入此邏輯思維。其實自1971到2023年，台灣歷經50年經濟、文化、民主、醫療、科技，乃至人民國際旅遊和幸福快樂指數的軟實力演進，有目共睹。

台灣想要重返聯合國，囿於安理會否決權的運用，無法達成，可行的是加入區域性或其他組織。

台灣國際團結法案(Taiwan International Solidarity Act)，中文是逐字翻譯，語意可能誤為台灣訴求世界團結，好像以前的「世盟」。實際上這法案是「國際鞏固台灣法案」，是美國對聯合國2758號決議的重新認知，希望國際組織容納台灣。該法案的成立，需經參院通過和總統簽署。

較為嚴重、對美國認知台灣上有不利影響的是「走進白宮」說。這句話，也許是賴清德的即興而發。賴過去有過幾次不計後果的公開談話，任行政院長時公開說他是個務實的台獨工作者，還宣布要確立英語為台灣第二官方語言，這些主張都在台灣內外造成負面影響。

至於「以總統走進白宮，達成政治目標」的說法更讓美國難堪，因為美國幫助防守台灣，並不希望台灣奮進到造成美、中正面摩擦。總統走進白宮意味美台建交，甚至被指成鼓勵台獨，授人以柄，壞了長遠之計。學界和新聞界可以如此建議，因為言論自由，貴如國家領袖級，不可如此說，

因為是政策宣示，或謂是選舉語言，也不行，因為如果他當選而「不走進白宮」，那就是跳票或騙選票；於此，寧願這「走進白宮說」是他未經大腦認可的行為。

美國東岸一家大報紙不久前訪問當前台灣想選總統的四個人，結論認為他們都缺乏世界觀和外交認識，一個亂說話、一個耍把戲、一個死心眼、一個擅變化。台灣有人高唱換人，有人高舉棄保，有人力促合併，這些現象在長久實施民主的社會或可為之。

台灣實施地方選舉60、70年，總統直選不到30年，候選人和選民都嫌嫩。離大選還有半年，他們該好好惡補，努力充實自己，把花在搏感情、挖牆腳、撒銀子、拜佛祖的時間用在研究「遠交近攻」，用在「多聞闕疑，慎言其餘。」，要「舉直錯諸枉」，要「望之似人君」。

於此中華道統和西方民主，許多地方道理一致。

（作者曾任台灣的電視評論、澳洲聯邦新聞主編、美國世界日報專欄作家。）