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料理功夫／鮮美滋味 黃杏果醬

巴爾虎蜜兒
黃杏果醬吐司
黃杏果醬吐司

黃杏（Apricot）又名杏桃，大連堂姊家的黃杏樹結果纍纍，但卻掉滿地上，當地人都不想吃；對我這台灣來的人來說，「黃杏」通常是出現在百貨公司或超商架上的果醬、黃杏脯乾。附近鄰居知道我如此著迷這黃杏，還特地提了一籃到小堂姊家。於是我陸陸續續吃著，到堂姐親友家果園採食，到小堂哥家撿拾另一品種香白杏。鮮美滋味真的很棒，這麼多吃不完，堂姊做了糖漬黃杏，而我教她做了簡易果醬，兩邊教學相長。黃澄澄的黃杏好看又好吃，量多還可以在家做點心過生活。

黃杏
黃杏

材料：

黃杏600克、黃糖20克、冰糖30克、檸檬汁少許（可加可不加，甜度自行增減）。

作法：

1.將玻璃瓶洗乾淨，瀝乾水分。

2.黃杏洗淨，去皮、去核，挖出果肉。

3.乾淨平底鍋加熱，放入杏果肉，倒入黃糖、冰糖30克，用中小火煮，不停攪拌，以免黏鍋底，糖溶化後，轉中火攪拌2分鐘，加些許的檸檬汁，有利杏果醬凝結保存。

4.攪拌煮約15分鐘至濃稠狀，盛裝入乾淨的玻璃瓶，封好蓋子，倒扣放置室溫完全放涼即可。

小叮嚀：

黃杏果醬可塗抹吐司或麵包，還可以做成冰冰涼涼的冰品，但開封過後一定要放進冰箱中冷藏，以免壞掉。

雪白杏
雪白杏

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