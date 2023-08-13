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料理功夫／簡易夏季冷飲3款

劉若華
鳳梨甜橙優格汁
鳳梨甜橙優格汁

以下分享鳳梨甜橙優格汁、西瓜覆盆莓汁、黑芝麻五穀米漿3款冷飲。

鳳梨甜橙優格汁

此款原味飲品香甜適口又健康，推薦給大家試試。

材料：

鳳梨100公克、中型臍橙1/2顆、無糖(原味)優格6大匙、冰水1/2杯。

作法：

1.鳳梨去皮切塊；臍橙剝去外皮，將其中半顆掰開成片狀。

2.將全部材料放入果汁機攪打至細密便可享用。

小叮嚀：

1.鳳梨和臍橙甜度高，所以此款飲品無需加糖即有不錯的風味。

2.甜度較高的柑橘品種都可選用。

西瓜覆盆莓汁
西瓜覆盆莓汁

西瓜覆盆莓汁

趁著覆盆莓盛產的季節購入一些打汁飲用，加入輕甜多汁的西瓜，不需摻水，甚至不需落糖，打製成百分之百的純果汁，清涼有勁！

材料：

西瓜300公克、覆盆莓60公克、糖漿少許(可免)。

作法：

西瓜去皮後將瓜肉切塊，同覆盆莓和糖漿放入果汁機攪打至細密。

小叮嚀：

視西瓜甜度或自己喜愛的甜度決定要否加入糖漿。

黑芝麻五穀米漿
黑芝麻五穀米漿

黑芝麻五穀米漿

些許黑芝麻糊味，些許五穀米漿味，兩味合而為一，香濃又富含多種營養，是不錯的早餐和下午茶的飲品選項。

材料：

煮熟的五穀飯1杯、水1又1/4杯、原味黑芝麻粉3大匙、糖適量。

作法：

1.將五穀飯和水放入果汁機攪打至細密，倒入一小鍋內。

2.開小火，拌入黑芝麻粉，煮至小滾，熄火。

3.加入糖，趁熱攪拌至糖溶化且均勻，放涼後移至冰箱冷藏後享用。

小叮嚀：

1.五穀米飯材料之參考：糙米、紫米、黑米、小米、高粱、麥片、薏仁(紅白皆可)、蕎麥、芡實、蓮子等等；亦可全數使用製作成黑芝麻十穀米漿。

2.此食譜由於使用的是煮熟的五穀飯，故部分人會索性使用冰水或熱水(視季節而定)，將材料打成漿後直接飲用，重點在於若能經過小火慢煮，口感會更黏稠滑順，味道也會更香濃。

3.烹煮時須不時攪拌以免焦鍋。

4.此芝麻米漿也適合在天冷時趁熱飲用。

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