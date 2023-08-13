封面故事／「芭比夢幻屋」Airbnb上架 只有4位幸運兒可入住

芭比夢幻屋的肯尼臥室，有醒目的粉紅色牆面和粉紅色地毯，五頂牛仔帽高掛在粉紅色天鵝絨床頭牆面。（路透）

電影「芭比 Barbie」首映以來，不但票房賣座，全國各地掀起一股「粉潮」，就電影出現的芭比夢幻屋(Dream House)也透過Airbnb網站上架開放給芭比迷預約，而且最多只有四位幸運兒可以入住。

肯尼發文 豪宅坐落海邊

芭比男友肯尼(Ken)在Airbnb發出新訊息：「歡迎來到我的肯尼國(Kendom)！」並昭告全天下芭比迷：「今年夏天，芭比將馬里布夢幻屋的鑰匙交給我，我的房間可以提供住宿，並為想要入住的Kenergy重新裝潢這座極具象徵意義的馬里布夢幻屋。 」並強調：「這間真人版粉紅色豪宅，就坐落在海邊，享有360度海景，讓你夢想成真！」

電影「芭比」票房賣座，電影中出現的芭比夢幻屋也在Airbnb網站上架。（路透）

有趣的是，因為熱愛海邊的肯尼布擅長數學，對於馬里布夢幻屋住宿費的價碼，毫無頭緒，乾脆提供住房免費，著實令人不敢置信，不過芭比夢幻屋只提供7月21日和22日兩天住宿，每晚限定兩人入住。

根據「每日野獸報」(The Daily Beast's)報導，芭比夢幻屋位在洛杉磯 馬里布(Malibu)海邊北方一處山丘上，可俯瞰太平洋海岸高速公路和洛杉磯岩石山丘，從洛杉磯出發，經過聖塔莫尼卡(Santa Monica)，車程約45分鐘。

電影「芭比」票房賣座，電影中出現的芭比夢幻屋也在Airbnb網站上架。（路透）

一樓設計 最具芭比風格

夢幻屋是三層樓豪宅，一樓設計最具芭比風格，有一座無邊泳池和粉紅滑水道，滿滿的度假氛圍。二樓戶外設計成粉紅色露台，擺著一台真人版烤肉架，走進肯尼臥室，推開一扇推門，映入眼簾的是一匹道具馬，以及醒目的粉紅色牆面和粉紅色地毯，五頂牛仔帽高掛在粉紅色天鵝絨床頭牆面，床墊鋪上牛仔圖騰的羽絨被，茶几擺放肯尼居家小物；同時二樓室內一部分規畫成迪斯可舞廳。

芭比夢幻屋，有一座無邊泳池和粉紅滑水道，滿滿的度假氛圍。（路透）

芭比夢幻屋的肯尼臥室，有五頂牛仔帽高掛在粉紅色天鵝絨床頭牆面。（路透）

芭比夢幻屋的肯尼臥室，有一匹道具馬。（路透）

芭比夢幻屋二樓戶外設計成粉紅色露台，擺著一台真人版烤肉架。（路透）

★頂樓健身 房 遠眺太平洋

至於頂樓，備有一台望遠鏡，可以遠眺美麗的太平洋海景，健身房也位在頂樓，各項運動設備一應俱全；屋頂一角，有一個電影場景出現的大型黑色塑膠桶，上面標註「強身健體運動飲料」(Beefy Body Brine)，強調「適合肌肉發達男士的優質蛋白質混合飲品」，也是肌肉男肯尼的最愛。