封面故事／粉紅商機 搶搭順風車

電影「芭比 」大賣，在不少大型企業都獲得芭比娃娃製造商「美泰兒」(Mattel)的授權同時，不少小型公司行號也看中這股商機，紛紛推出粉紅產品炒作，搶搭順風車。

「小型企業可能會看著那些芭比娃娃的促銷活動，夢想能擁有那樣的預算和品牌知名度，」佛羅里達大學(University of Florida)兼職營銷講師弗萊明(Brianne Fleming)表示，「但當大家都在談論 芭比娃娃時，你就仍有機會。」

截至7月底，芭比主題標籤在Instagram上的使用次數為1410萬次，在抖音 (TikTok)上有505億次瀏覽量，讓芭比成了小品牌在網路上，尋求搭順風車來提高知名度的主要目標。

紐約網路手工皮包品牌Anima Iris，24日推出粉色包包全面特價30%的促銷活動，並在Instagram上寫說「我們都想要那種芭比生活」和「嗨#芭比，你要穿什麼去參加#芭比電影首映會啊？」 該公司使用芭比電影配音的貼文，是該品牌在抖音上觀看和點讚次數最的影片。

德州 達拉斯藝術精品店MoonFire，與10間販售受芭比啟發的粉紅產品小企業，聯手舉辦了一場「芭比娃娃」主題的活動；商店提供免費雞尾酒、刺青貼紙和真人大小的芭比娃娃盒子等；該活動在抖音上的影片，吸引了超過10萬次觀看。

紐約葡萄園和釀酒廠Stoutridge 19日一時衝動，在每周電子報中推出了一款受芭比啟發的粉紅雞尾酒配方；寵物零售商 Swag Pup Co 也在社群媒體上，推出與芭比和肯尼為主題的狗狗頭巾。

就連未獲得授權的大型品牌，也在搶搭這班順風車；施華洛世奇(Swarovski)紐約蘇荷(SoHo)店，就在其霓虹粉紅天鵝標誌後面裝飾起泡泡糖粉紅色的牆壁；起在該公司網站搜索「芭比」，則會得到玫瑰金珠寶和粉色寶石戒指的結果。

研究公司Kantar顧問史密斯(J. Walker Smith)表示，無論公司規模大小，緊跟潮流才最重要，支持芭比的勢頭是個好主意。