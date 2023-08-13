封面故事／該買芭比娃娃給孩子嗎?

印尼雅加達一名小女孩正選購「芭比娃娃」，這裡販售的芭比是中國製造的仿冒品，一個娃娃售價約為2美元。（Getty Images）

眾所矚目的電影「芭比 」終於開演，並為因新冠疫情 而受到重創的電影業帶來新動力；但你到底是否應該買芭比娃娃給孩子玩呢？為此，MailOnline仔細分析科學研究，看看芭比娃娃對兒童發育到底有那些長期影響。

芭比影響 極具爭議

美國發明家羅絲．漢德勒(Ruth Handler)，當年在發現市場上，沒有多少給兒童的娃娃有成人的外表，因此以自己女兒為原型，打造出了風靡後世的芭比娃娃。但自1959年問世以來，芭比對孩子到底是否有正面影響，一直都是業界內最具爭議的問題。

近期兩項由芭比玩具公司美泰兒(Mattel)所資助的研究，發現玩芭比有益兒童大腦發展；英國卡迪夫大學(Cardiff University)2020年和近期研究，監測了33名年齡在4歲到8歲兒童，發現玩娃娃會激發孩子大腦發展同理心和社交信息處理技能的部分，且會促使孩子學會換位感受，談論其他人的想法和情緒。。

這些研究雖是由美泰兒(Mattel)贊助，但研究作者堅稱，該公司在數據收集、分析、結果解釋或報告撰寫方面，沒有直接的影響。

身材焦慮 否定自我

但不幸的是，有更多負面研究顯示，芭比娃娃會對年幼孩子帶來不良身體形象和影響。

2021年英國杜倫大學(Durham University)一項研究，找來31名年齡在5歲到9歲之間的女孩，讓15名女童玩包括芭比在內的「超瘦」娃娃，另外16名孩童玩朵拉(Dora)等「逼真童趣」娃娃；研究人員發現，玩「超瘦」娃娃的女孩之後會馬上縮小理想「美麗」樣子的身材尺寸。

2016年賓州 大學的一項研究，給6歲到8歲的女孩提供纖瘦的芭比或豐滿的Tracy娃娃玩，；結果發現，玩纖細芭比的女童較容易對身體形象感到不滿；專家指出，這種差異會增加未來導致飲食失調的風險。

2014年俄勒岡州立大學一項研究則顯示，玩芭比的女童，無論芭比是時裝還是職裝，都認為自己能勝任的工作只有男孩的一半，但玩土豆頭(Mr Potato Head)夫人的女孩則認為自己能力與男童無異。