我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

開學在即 華人媽媽「反向海淘」買用品 只要一半價錢

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

封面故事／該買芭比娃娃給孩子嗎?

編譯尤寶琪
印尼雅加達一名小女孩正選購「芭比娃娃」，這裡販售的芭比是中國製造的仿冒品，一個娃娃售價約為2美元。（Getty Images）
印尼雅加達一名小女孩正選購「芭比娃娃」，這裡販售的芭比是中國製造的仿冒品，一個娃娃售價約為2美元。（Getty Images）

眾所矚目的電影「芭比」終於開演，並為因新冠疫情而受到重創的電影業帶來新動力；但你到底是否應該買芭比娃娃給孩子玩呢？為此，MailOnline仔細分析科學研究，看看芭比娃娃對兒童發育到底有那些長期影響。

芭比影響 極具爭議

美國發明家羅絲．漢德勒(Ruth Handler)，當年在發現市場上，沒有多少給兒童的娃娃有成人的外表，因此以自己女兒為原型，打造出了風靡後世的芭比娃娃。但自1959年問世以來，芭比對孩子到底是否有正面影響，一直都是業界內最具爭議的問題。

近期兩項由芭比玩具公司美泰兒(Mattel)所資助的研究，發現玩芭比有益兒童大腦發展；英國卡迪夫大學(Cardiff University)2020年和近期研究，監測了33名年齡在4歲到8歲兒童，發現玩娃娃會激發孩子大腦發展同理心和社交信息處理技能的部分，且會促使孩子學會換位感受，談論其他人的想法和情緒。。

這些研究雖是由美泰兒(Mattel)贊助，但研究作者堅稱，該公司在數據收集、分析、結果解釋或報告撰寫方面，沒有直接的影響。

身材焦慮 否定自我

但不幸的是，有更多負面研究顯示，芭比娃娃會對年幼孩子帶來不良身體形象和影響。

2021年英國杜倫大學(Durham University)一項研究，找來31名年齡在5歲到9歲之間的女孩，讓15名女童玩包括芭比在內的「超瘦」娃娃，另外16名孩童玩朵拉(Dora)等「逼真童趣」娃娃；研究人員發現，玩「超瘦」娃娃的女孩之後會馬上縮小理想「美麗」樣子的身材尺寸。

2016年賓州大學的一項研究，給6歲到8歲的女孩提供纖瘦的芭比或豐滿的Tracy娃娃玩，；結果發現，玩纖細芭比的女童較容易對身體形象感到不滿；專家指出，這種差異會增加未來導致飲食失調的風險。

2014年俄勒岡州立大學一項研究則顯示，玩芭比的女童，無論芭比是時裝還是職裝，都認為自己能勝任的工作只有男孩的一半，但玩土豆頭(Mr Potato Head)夫人的女孩則認為自己能力與男童無異。

塞勒姆州立大學(Salem State University)媒體研究學者海恩斯(Rebecca Hains)教授直言，是否讓孩子玩芭比取決於個人選擇，但最好別多考慮芭比這選項。

1961年，一個扎著辮子的女孩，跟隨著一張名為「芭比之歌」的唱片唱歌，芭比和肯尼...
1961年，一個扎著辮子的女孩，跟隨著一張名為「芭比之歌」的唱片唱歌，芭比和肯尼站在留聲機上。（Getty Images）

芭比 疫情 賓州

上一則

封面故事／粉紅商機 搶搭順風車

下一則

封面故事／「芭比夢幻屋」Airbnb上架 只有4位幸運兒可入住

延伸閱讀

哄女兒開心 墨西哥爸穿粉紅公主裝看芭比：為了她都值得

哄女兒開心 墨西哥爸穿粉紅公主裝看芭比：為了她都值得
美泰兒推出限量「怪芭比」實體娃娃 官網開放預購

美泰兒推出限量「怪芭比」實體娃娃 官網開放預購
台灣也曾是「芭比娘家」 泰山美寧工廠曾占全球產量8成

台灣也曾是「芭比娘家」 泰山美寧工廠曾占全球產量8成
電影狂賣 寶寶命名網站「芭比」查詢熱度暴增3倍

電影狂賣 寶寶命名網站「芭比」查詢熱度暴增3倍

熱門新聞

大學學費日益飆漲，家庭經濟負擔能力成為選校時的重要考量；紐約州提供「精益求精獎學金」，助低符合經濟要求的學子求學。(本報檔案照)

大學申請／疫情後變化 大學招生新趨勢

2023-08-06 12:58
教堂山北卡羅來納大學的校園被公認為美國最好的大學城之一，生活機能便利。(美聯社)

名校巡禮╱商院10佳 名流最愛

2023-08-06 02:19
大學學費年年長，成為許多家庭及學生沉重的負擔。（美聯社）

學費規畫／供孩子上大學 錢從哪來？

2023-08-06 12:35
大學理事會出版的官方指南，包含完整的模擬考試練習及SAT真題，也可在可汗學院網站找到。(Getty Images)

高中學業／SAT 怎樣拿高分？

2023-08-06 13:01
許多大學課程建立在高中學習的基礎上，在入學前應做好學業上的準備。（本報檔案照）

大學申請／離家住校 給新鮮人的13項建議

2023-08-06 16:39
高中是探索興趣的好時期，你可以找到真正喜歡做的事情。(Getty Images)

高中學業／把握高中時期 探索天賦興趣

2023-08-06 02:30

超人氣

更多 >
鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼

鄭州18歲高中生繼承百萬房產「半價賣掉」 原因令人傻眼
好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡

好市多官網推出隱藏福利 舊電子品可換購物卡
中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億

中國版雷曼風暴？中融信託暴雷引恐慌 逾期兌付483億
失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸

失聯華女家人澄清：金芳訂好回程票 決非留美不歸
劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注

劉嘉玲發文洩生活狀態 面對「梁朝偉私生子」傳聞回應引關注