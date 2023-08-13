封面故事／死神 在黑白與彩色之間穿梭

席尼·墨菲飾演物理學家奧本海默，劇中不少部分是黑白影像。（取自IMDb）

我是克里斯多福·諾蘭（Christopher Nolan）的粉絲，剛看完他的第13部作品《奧本海默 》。此片不是諾蘭最擅長的科幻。雖然他堅持不用電腦特效（Computer-generated imagery，CGI）， 產生的視覺依然震驚感官。

「奧本海默」導演諾蘭(右二)堅持不用電腦特效，產生的視覺依然震驚感官。(美聯社) 「奧本海默」導演諾蘭(右二)堅持不用電腦特效，產生的視覺依然震驚感官。(美聯社)

片子借用了兩個典故：一個來自改編的小說《美利堅普羅米修斯 -J·羅伯特·奧本海默的成功與悲劇》（American Prometheus：The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer），一個源自《薄伽梵歌》（Bhagavad Gita）的一句話：「我現在成了死神，世界的毀滅者。」它們直指《奧本海默》的悲劇人生，也幫助視者深層思考。

奧本海默和情婦在性愛場景中提到印度教盛典「薄伽梵歌」名言，使得電影在印度教右翼分子之間引發爭議，有些人呼籲抵制跟要求刪除該場景。（美聯社 ）

席尼墨菲 演活本尊

席尼·墨菲（Cillian Murphy）肩挑主角。他就是那個在諾蘭導演的《敦克爾克》（Dunkirk，2017）裡頭，神情虛脫如困坐冰山頂端的北極熊；生還之後，又錯殺救命恩人的軍曹。墨菲捕捉的迷茫失焦，令人嘆絕。

誰能類比普羅米修斯？那位偷火種給人類，卻遭懲罰的神？奧本海默兢兢業業，領頭發明了原子彈，以為就此結束二戰，可是又因雙手沾滿鮮血，成了死神。不久迫上聽證會，飽受煎熬。餘生從此黯淡。

造型師縝密考據，把每個角色打理得與本人形似十足。以席尼·墨菲舉例：他手持煙斗、雙手或單手插腰、襯衫打好領帶、外罩筆挺西裝。他早期求學，在同儕之間並不討好。他腦裡塞滿了五彩爆裂的星星之火。夢魘驚醒的狀況，讓人憶起另一部電影《美麗境界》（A Beautiful Mind）的科學家 - 約翰·納許 (John Nash) 。奧本海默企圖毒死導師的事件，傳純屬虛構。

席尼·墨菲（左）肩挑主角，扮演物理學家奧本海默（右）。他手持煙斗、雙手或單手插腰、襯衫打好領帶、外罩筆挺西裝。（美聯社）

諾蘭交叉的彩色與黑白的剪接，沒分開實與虛、過往跟現今；而是兩種相反的心態：奧本海默的大學和後半生以彩著墨，不過他也出現在黑白裡頭。

跟他翻臉的路易斯·史特勞斯（Lewis Strauss）也進出在黑白還有彩色之間。這名配角由小勞勃道尼擔綱（Robert Downey Jr.）。史特勞斯跟奧本海默不合，存著瑜亮情結？可能霸權主義的心理，讓他非把奧本海默打倒不可？

進行的兩次聽證會（1954、1959），把奧本海默打入煉獄，猶如普羅米修斯被老鷹囓嚼肝臟。原先奧本海默團隊在沙漠中建立了一個祕密實驗室（(Los Alamos National Laboratory)，執行著名的「曼哈頓 計畫」（Manhattan Project）。頂尖的科學家陸陸續續出現，一些與奧本海默談笑有鴻儒的好搭檔，不旋踵，與他對立。

他們由各大明星客串：

小勞勃道尼 入木三分

道尼改變以往形象，史特勞斯的小人嘴臉，被他演得入木三分。有潛力參賽各影展的男配。史特勞斯是指證的要角、敵對的一方，力辯奧本海默就是共產黨，有賣國嫌疑。奧本海默的婚外情、 還有同情、也參加早期有理想的活動、直系親人曾加入共黨，都在聽證會一一揭示出來。電影的佈景：奧本海默被逼仄在四長方桌短的一邊，另三邊的人物幾乎全在指責他。

電影中路易斯·史特勞斯（Lewis Strauss）也進出在黑白還有彩色之間。這名配角由著名演員小勞勃道尼擔綱。（美聯社）

麥特戴蒙 演技精進

第二重角是萊斯利·格羅夫斯軍官（Leslie Groves，Matt Damon 麥特·戴蒙飾）。這個軍官性格再次磨練戴蒙的演技。格羅夫斯不能讓納粹領先製造原子彈，於是營造了整個村子，把眷屬遷來群策群力。二戰末期，希特勒自殺後德國投降。奧本海默身為猶太人，本來要轟炸的目標改成日本 。

麥特·戴蒙（左）飾演格羅夫斯軍官，與奧本海默主持「曼哈頓計畫」。（美聯社） 格羅夫斯軍官與奧本海默主持「曼哈頓計畫」圖為當年兩人本尊。（美聯社）

根據資料，威廉·博登（William L. Borden，David Dastmalchian飾）在1949年是國會原子能聯合委員會的幕僚主任。1953年與史特勞斯聯手。他給聯邦調查局局長胡佛（J. Edgar Hoover）寫信，告發奧本海默是蘇聯特工，這封信關聯到兩場聽證會。

莎士比亞戲劇演員肯尼斯·布萊納（Kenneth Branagh）飾演尼爾斯·玻耳（Niels Bohr）。文料揭明就算是玻耳與奧本海默已經預知原子彈遺害無限，玻耳還是對「曼哈頓計畫」極端重視。布萊納入鏡不多，給足面子。

眼花撩亂的明星之中，有個眉毛特粗的本尼·薩弗迪 (Benny Safdie)，他演愛德華·泰勒（Edward Teller ）。薩弗迪扮相與和本尊很像。泰勒著迷氫彈開發。他以愛國為由，非常針對奧本海默。奧本海默的太太 Kitty (凱蒂，Emily Blunt 飾) 因此一輩子沒有原諒他，也拒絕在公開場合和他握手。

在1939年獲得諾貝爾物理桂冠的歐內斯特·勞倫斯（Ernest Lawrence，Josh Hartnett 飾) 抱病沒去聽證會作證。事實上他是科學家裡頭的鷹派，冷戰時期尤其主張超越蘇聯的武器發展。

眾叛親離之際，總算出現一個重義氣的哥們 - 由演技派的雷米·馬利克 (Rami Malek，憑波希米亞狂想曲（Bohemian Rhapsody）奪得2019年的奧斯卡影帝)。 飾演大衛·希爾（David Hill）。希爾很獨特，他不以為奧本海默是共諜，也對廣島以及長崎的後果遺憾。

諾蘭選擇拍這群精英於1945年7月16日成功的第一次核爆炸，那次試驗被稱為「三位一體試驗」。他們精心設計，汲汲營營，各個躲在掩體內，戴好護鏡，看到那朵蘑菇升空，裂變和融合。事後也有無知的老百姓去摸輻射性的沉降物。沒有預防的人、牲畜和植物受害嚴重極了。試爆的官員卻拼命掩蓋真相。那一撮小圈子搬弄出來的私密聽證會，剝奪了奧本海默的安全許可權利。多數人對路易斯·史特勞斯跟愛德華·泰勒的作為非常反感，他兩的前途並不順遂。多年之後，美國能源部解密檔案洗脫了奧本海默共諜之嫌，他的安全許可證也恢復了。甘迺迪總統還為奧本海默簽署了費米獎（Enrico Fermi Award，1963年由詹森總統頒發），他的冤屈終於平反。

日本劫難 不忍再拍

日本的劫難，諾蘭不忍再拍 。奧本海默以為日本會死亡3萬人，完全沒想到卻是22萬人。縱然他立刻上了各大雜誌的封面，成了名人，他反而自責是死神。1945年10月他為了反對發展殺人武器，去求見美國杜魯門總統（Harry S. Truman，另一位大牌Gary Oldman蓋瑞歐德曼飾）。沒想到總統竟然譏諷他是個哭泣的小孩。還「邀功」，認為自己才會被紀念。

諾蘭對男女之情，常常交代得不貼切，他總是給觀者片面的、想當然爾的結果。《全面啟動》（Inception，2010）以及《天能》（Tenet，2020）都是如此。本片男主角花心濫情，即使情婦 ( Jean Tatlock， Florence Pugh) 的自殺，造成他撕心裂肺，觀者卻只看到兩人的肉體之歡，找不著刻骨銘心的來源。另一方面，他的老婆固然抑鬱酗酒，倒沒有大難來時各自飛；還有聽證會上反證的義正詞嚴，非常叫人刮目相看。

諾蘭虛製了幾場「湖邊散記」：奧本海默在氤氳的湖邊散步，遇到天才愛因斯坦（Tom Conti飾)。奧本海默趁機請纓「三位一體試驗」問題。諾蘭大概藉此表示逝者已矣，事後接二連三的核武器競爭還是發生了。