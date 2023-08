娛樂／「芭本海默」互相拉抬 好萊塢影史新頁

網路上出現許多「芭比」和「奧本海默」融合的「芭本海默」海報。(取材自澎湃新聞)

北美電影市場近期出現了長久未見的火熱場面,畢竟在好萊塢 歷史上,從未出現過兩部新片同時首映,票房分別超過1億美元和8050萬美元的盛況。截至8月上旬,「芭比 」(Barbie)與「奧本海默 」(Oppenheimer)票房已分別突破10億美元和5.6億美元。

華納兄弟出品的「芭比」在美首映獲得1.55億美元票房,超越4月上映的「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie,又譯「超級馬里奧兄弟大電影」)1.46億美元成績,刷新今年最佳周末票房紀錄。

「超級瑪利歐兄弟電影版」上映時選擇在周三上檔,所以2億美元的首映票房數據涵蓋五天,如今「芭比」打破此紀錄。「芭比」上映前,業界普遍預測首映至少可獲約1.1億美元的票房,出品方華納更保守估計7500萬美元,結果整整翻了一倍。同時,名導環球影業出品、名導諾蘭(Christopher Nolan)的新作「奧本海默」獲得8050萬美元首映票房,同樣大大優於之前業界所預測的5000萬美元。

在社交媒體上,早早就出現了名為「芭本海默」(Barbenheimer)的熱門關鍵詞,代表要在同一天看完「芭比」和「奧本海默」的壯舉。甚至有不少觀眾將其稱作一生一次的歷史性觀影體驗,其中也包括大導演昆汀塔倫提諾(Quentin Tarantino),有網友偶遇他在好萊塢一街之隔的兩家影院先後連續觀看了「奧本海默」和「芭比」。值得一提的是,兩部片在影評網站「爛番茄」的新鮮度都超過了90%。

「芭比」劇照。(取材自IMDb)

照理說,這兩部片在類型、風格上都有很大差距,所針對的目標觀眾也不盡相同,結果卻有意無意地被緊密聯繫在了一起,成了某種現象級的事件。而在大量已決定要雙片連看的美國觀眾看來,這兩部影片好就好在它們截然不同,所以哪怕連軸看,也不會有審美疲勞的問題。

事實上,這種求新求變的觀影需求,也正是北美電影觀眾目前的主要訴求,再次說明了下一步好萊塢復興最為需要的關鍵因素:原創。之前「印第安納瓊斯:命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny,又譯「奪寶奇兵5」)糟糕的票房,已給好萊塢敲響了警鐘,美國觀眾厭倦的已經不只是公式化的超級英雄電影,即便是其他那些拍了又拍的系列電影、翻拍電影,也都讓他們失去了熱情。

單看數據,「奧本海默」和「芭比」差距不小,但除了考慮到電影類型、故事基調等因素外,還應注意「奧本海默」是限制級作品,本就少了大半年輕觀眾;而且它的片長足足有180分鐘,每天可以排出的場次本就相對較少,之前也沒人指望它真能在票房數據上和「芭比」齊頭並進。

芭比翻倍 聯名商品破百項

「芭比」導演葛莉塔潔薇(Greta Gerwig)成為美國歷史上首映票房最佳的女性導演。在該片的宣傳上,自然離不開IP版權方、玩具商美泰聯合華納推出的海嘯式企畫活動。據說光是這一次的電影「芭比」聯名商品就破百大類,有媒體戲稱,除非你過去幾個月都生活在火星上,否則生活中肯定或多或少都接觸到了電影「芭比」的相關衍生產品。

「芭比」導演葛莉塔潔薇(右)與主角瑪格羅比(中)、雷恩葛斯林(左)在拍攝現場。(取材自IMDb)

奧本海默 主角帽子也賣翻

而「奧本海默」的劇本來自導演諾蘭的創作,不過他也承認,從凱伯德(Kai Bird)和馬丁舍溫(Martin Sherwin)合著的奧本海默傳記「美國普羅米修斯」(American Prometheus)中汲取了不少靈感,於是,該書在亞馬遜暢銷書排行榜上,最近忽然躍居首位。

除了原著書籍熱賣之外,主演席尼墨菲(Cillian Murphy)在片中戴的那款男士平頂帽,近期在英美等地銷量激增,不少購買者都是原本對這種「爺爺設計」完全不會感興趣的年輕一族。

席尼墨菲(中)在電影「奧本海默」中所戴的帽子是主角重要的形象標誌。(取材自IMDb)

片中,這頂帽子是主角奧本海默的象徵性標誌,據說是由男主角席尼墨菲、導演諾蘭及服裝設計愛倫米蘿妮克(Ellen Mirojnick)三人一同腦力激盪的結果。在片中的1940年代男性戴帽相當普遍,但全片幾乎只有主角戴帽子,導演之所以要這麼做,就是為了要強調這個人物整體形象的重要性。

米蘿妮克表示,片中出現的這頂帽子,是依照奧本海默留下的幾張照片依樣畫葫蘆複製出來的,不過製作過程相當複雜,而且原本委託的三位製帽師,全都沒有達到要求。最終,是來自洛杉磯的電影道具帽子專門店Baron Hats,用了足足兩個月時間,才做出了這麼一頂海狸毛質地的平頂帽。「這頂特別的帽子讓人眼前一亮,它使奧本海默的外在輪廓更加完美了,即便你只看到他的影子,也能一眼就認出那就是他。」

導演諾蘭(右)與男主角席尼墨菲(左)在「奧本海默」片場。(取材自IMDb)

(取材自澎湃新聞)