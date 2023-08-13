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封面故事／奧本海默導演 諾蘭的要與不要

編譯徐薏茹
物理學家奧本海默於1957年在普林斯頓大學主持高級研究院。電影中多次出現他在黑板寫公式的畫面。（美聯社）
物理學家奧本海默於1957年在普林斯頓大學主持高級研究院。電影中多次出現他在黑板寫公式的畫面。（美聯社）

克里斯多福‧諾蘭(Christopher Nolan)導演的新作「奧本海默」(Oppenheimer)以「原子彈之父」奧本海默(J. Robert Oppenheimer)的生平為主軸，講述一個關於天才、傲慢與錯誤的故事，電影以精彩緊湊的劇情呈現這名美國理論物理學者動盪的一生，他協助研發最終轟炸廣島、長崎的兩顆原子彈，推動世界走向人類主宰的時代。

「奧本海默」電影改編自2005年出版的傳記「美國普羅米修斯：羅伯特·奧本海默的成功與悲劇」(American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer)，調查奧本海默的生平事蹟，包括他在「曼哈頓計畫」(Manhattan Project)的角色。奧本海默在新墨西哥州極偏遠的洛斯阿拉莫斯(Los Alamos)負責秘密武器實驗室的研發工作，與多名當時最傑出的科學家一起研究如何利用核反應製造武器，以終結戰爭。

描述原子彈恐怖

原子彈與其造成的影響定義奧本海默留給後人的印象，也塑造這部傳記電影，諾蘭深入探討原子彈的製造過程，但他並未重現原子彈轟炸日本的場景，沒有關於死亡的紀錄影像或是城市變成灰燼的全景，電影中充斥的是原子彈的恐怖、其造成的巨大痛苦，以及這之後掀起的軍備競賽。

電影橫跨奧本海默數十年的人生，由愛爾蘭演員席尼‧墨菲(Cillian Murphy)演繹，從1920年代年輕時期的奧本海默一直演到其中年，電影觸及他個人與職業生涯的里程碑，包括原子彈工作、令他陷入麻煩的爭議，以及幾乎毀掉奧本海默聲譽的反共行動。他與美國共產黨員瓊·塔特洛克(Jean Tatlock，佛蘿倫絲‧普伊Florence Pugh飾)有過一段戀情，之後與凱蒂·哈里森(Kitty Harrison，艾蜜莉‧布朗(Emily Blunt飾)結婚，育有兩個孩子。

新墨西哥州偏僻的洛斯阿拉莫斯鎮， 當年秘密研發原子彈，如今小鎮複製當時情景。（路...
新墨西哥州偏僻的洛斯阿拉莫斯鎮， 當年秘密研發原子彈，如今小鎮複製當時情景。（路透）

本片眾星雲集，可看到許多熟悉的臉孔，包括肯尼斯‧布萊納(Kenneth Branagh)演出諾貝爾獎物理學家波耳(Niels Bohr)，麥特‧戴蒙(Matt Damon)飾演格羅夫斯(Leslie Groves)中將，小勞勃‧道尼(Robert Downey Jr.)飾演原子能委員會主席史特勞斯(Lewis Strauss)，班尼‧沙夫戴(Benny Safdie)飾演「氫彈之父」泰勒(Edward Teller)。

片中隨著奧本海默成為焦點，世界也開始變得清晰。奧本海默1920年代在德國學習量子力學，之後的十年到柏克萊任教，與其他年輕的天才交流，建立量子力學研究中心，德國入侵波蘭的消息傳來後，奧本海默的生活也發生劇變。

導演諾蘭帶觀眾感受那個時代令人興奮的知識激盪火花，包括愛因斯坦於1915年發表舉世聞名的廣義相對論，片中充滿大量科學辯論與填滿複雜計算的黑板畫面，諾蘭將大部分知識以更淺顯易懂的方式呈現。

已故法國新浪潮電影導演法蘭索瓦楚浮(François Truffaut)曾寫道：「即使是和平主義、即使是最棒的戰爭電影，無論是有意或無意，都會美化戰爭，在某種程度使戰爭變得吸引人。」紐約時報影評點出，也許這就是為何諾蘭要拒絕呈現原子彈在廣島、長崎爆炸的畫面，這兩場世界級大災難最終導致約10萬至20萬人喪命。

不過電影中展現了原子彈第一次試爆的場景，在爆炸引起的蕈狀雲升起時，觀眾耳邊響起奧本海默說的那句印度史詩薄伽梵歌名言：「我現在成了死神，世界的毀滅者。」如同諾蘭想提醒世人的，這個世界迅速從戰爭的可怕中走出並接受核武器的存在，現在，我們也同樣成了死神，世界的毀滅者。

奧本海默 德國 新墨西哥州

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