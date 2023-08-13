人物／謝淑薇簽名球 緣牽洛杉磯10歲女童廖捷喬

廖捷喬一歲抓周時，抓到謝淑薇親筆簽名的網球。（藍天提供）

十歲的廖捷喬今年已獲得八座USTA認證的冠軍。（藍天提供）

獲得今年法網、英國溫網女子雙打冠軍的亞洲一姐、台灣網球好手謝淑薇 ，她的一顆10年前親筆簽名的網球，與住在洛杉磯爾灣 市的10歲華裔女童廖捷喬（Carolyn Liao) 產生了奇妙的連結。

今年年初傷癒復出的謝淑薇，回歸後在球場上表現優異，除了在法網、溫網兩個大滿貫比賽中獲得女子雙打冠軍之外，在其他的各項比賽中也有傑出的成績；而住在洛杉磯爾灣市的廖捷喬也表現不俗，在洛杉磯爾灣及附近地區USTA（美國網球協會）認證的比賽中大放異采，今年已獲得少女10歲及12歲組一共八座冠軍，她還繼續參加比賽中，在年底前可望獲得更好的成績。

廖捷喬抓周 直奔簽名球

她們兩人的緣分要從九年前廖捷喬一歲生日「抓周」的活動開始，「抓周」是中國傳統中一項獨特和有趣的習俗，大人在小孩一歲生日時，把日常生活所用的物品放在小孩面前，讓滿周歲的孩子去自由抓取，藉此預測小孩的個性、興趣和將來的職業，並祝願小孩平安健康成長。

廖捷喬的母親王品方（Amanda Wang) 在高中時是網球校隊，她回憶九年前當廖捷喬一歲生日那天，家人聚在一起為她慶生，餐後有人提議玩抓周的遊戲，家人便把書本、錢、計算機和醫生用的聽筒等物品放在一起，這時她突然想到，謝淑薇去年曾送給她弟妹一顆簽名的網球，於是趕快找出來，把球和其他物品放在一起。

當抓周開始時，媽咪把剛學會爬行的廖捷喬放在距離物品不遠的地方，在家人環繞拍手鼓勵下，廖捷喬立刻快速爬向那堆物品，毫不猶豫地用手抓起那顆有謝淑薇親筆簽名的網球，放在手中把玩，並展示给大家看。由於祖父母都是醫生，當時對廖捷喬沒有抓到醫生用的聽筒，還覺得有些可惜。

雖然廖捷喬對當年抓周時的情景已經沒有印象，但是每當看到當時的照片和錄影也覺得很有趣，好像這顆球在她心中植下了一個種子。

廖捷喬的媽媽王品方(左)當年曾懇求教練指導廖捷喬打網球。（藍天提供）

5歲就啟蒙 網球天分高

這顆種子逐漸萌芽，廖媽媽說，從三、四歲起廖捷喬便對打網球發生興趣，當時她的姊姊廖捷雅（Michelle Liao) 在學網球，她就跟著到球場為姊姊拍手加油，到五歲時，她就會跟著教練身後模仿揮拍的動作，廖媽媽見她興致高昂，便請教練教她，但教練覺得她年紀太小，不願意花時間教她，在不斷懇求下，教練才勉強答應每次在她姊姊上完課後，抽出15分鐘指導她，就這樣從15分鐘開始，逐漸增加到每次一、兩個小時，為她的網球之路打下堅實的基礎。

據廖捷喬的網球教練奧南多表示，她學習認真，反應靈敏，有極高的網球天分，對於判斷球路及擊球的策略，都比一般同齡的孩子高出許多，再加上五歲啓蒙是最好的年齡，前途發展不可限量；在洛杉磯教球、曾是國手的教練姜瑜也表示，廖捷喬的個性冷靜及情緒穩定，抗壓性極強，在比賽中比較不會受到壓力和環境影響，無論輸贏總是面帶笑容，是不可多得的網球好手。

別人看卡通 她看網球賽

廖捷喬對網球的興趣從她平日生活中也可看出來，當別的孩子在看電視上的卡通片時，她會要求看職業的網球比賽，觀摩職業選手的球技和打法。

謝淑薇打球的方式精準刁鑽，出手常出其不意，讓對手疲於奔命，用以彌補東方人體形的不足，廖捷喬說，她很欣賞謝淑薇的打法，是她經常觀摩學習的對象。

廖捷喬的爸廖子德(右)是女兒奪冠的幕後功臣。（藍天提供）

廖捷喬的父親廖子德（Gary Liao)從年輕時便會打網球，自從女兒學習網球之後，他也不斷從網路上和書籍中學習鑽研球技，在女兒上完網球課後，他會照著教練的方法和女兒對打練習，幾乎從不間斷，是廖捷喬成功的幕後功臣；最近他更斥資買了一台網球拍穿線機，自己為女兒的球拍穿線。從事網路工程的他表示，和女兒練習指導網球目前已幾乎成為他的「主業」。

對於女兒的未來，廖爸爸抱著順其自然的態度，他表示，這是一條長遠艱苦及充滿挑戰的道路，他風趣地說：「看看謝淑薇的那顆簽名網球能帶女兒走多遠，就讓她走多遠吧」。