封面故事／芭比 、奧本海默 到底哪部電影勝出？

《芭比》和《奧本海默》這兩部電影,到底哪部比較厲害?(美聯社)

近期熱映的兩部電影《芭比 》(Barbie)和《奧本海默 》(Oppenheimer)造成熱烈迴響,除了「一次看兩部電影」的和諧較勁氣氛,另也引發一場「芭本海默」(Barbenheimer)誰是贏家的戰爭。

「芭本海默」(Barbenheimer)是兩部電影的合體字,當兩部電影的片商「華納兄弟」和「環球電影」都在同一天(7月21日)首映後,網路就開始出現各種迷因圖。

影迷流行同一天接力看兩部電影,看完兩片約需五小時。

《芭比》的導演葛莉塔.潔薇(Greta Gerwig)透過色彩繽紛的浪漫歌舞劇,呈現美泰兒(Mattel)的玩具角色。

克里斯多福.諾蘭(Christopher Nolan)編導的《奧本海默》則是描述原子彈之父羅伯特.奧本海默(J. Robert Oppenheimer)的劇情電影。

儘管兩者呈現的風格截然不同,但都是風格獨特的年度大片,也都帶給觀眾深刻的省思,兩部同時上映的電影引發熱烈討論甚至比較,到底哪部比較厲害?我們從以下九個項目來一分勝負。

1 主角的罪責

奧本海默和芭比都有罪嗎?

在創造一枚結束二戰的原子彈後,由席尼.墨菲(Cillian Murphy)飾演的奧本海默,在電影的最後一小時裡被死者的幻象所困擾,懷疑自己的發明是否危害到人類的未來。

由瑪格.蘿比(Margot Robbie)飾演的芭比,也被迫面對自己複雜的遺產,當她期望在現實世界被當成慈善巨星時,卻被年輕女孩們說成法西斯主義者,因其不切實際的美麗標準已傷害了幾代女性。

芭比可以通過自我發現的旅程來安慰她內疚的良心,奧本海默則必須忍受一個羞辱性的政府聽證。

勝出者:奧本海默

在洛杉磯戲院前,芭比粉絲站在電影《奧本海默》畫報前自拍。(美聯社)

2 治理的描繪

在《奧本海默》中男人統治著世界,政府充滿了險惡,戰爭結束後,國內野心勃勃的官僚策畫詆毀對手,曾經友好的人們相互陷害。

而在《芭比》中,由女性領導的政府統治著一個理想的烏托邦,透過社交派對取代衝突,透過音樂表演就可以消除紛爭,誰不想生活在那樣的世界?

勝出者:芭比

3 關於演員陣容

兩部電影的競爭,早在製作初期不斷擴大的演員陣容就開始醞釀。

席尼.墨菲在諾蘭的蝙蝠俠電影中飾演恐懼醫生,而瑪格.蘿比則在DC的蝙蝠俠中飾演哈莉奎因。兩部電影中都有年輕的天才導演加入演員陣容,《奧本海默》中有出現導演班尼.薩夫迪(Benny Safdie),《芭比》中則有艾默拉德.芬奈爾(Emerald Fennell)客串。新一代的漫威明星也都現身兩部電影中,佛羅倫斯.皮爾在《奧本海默》中,劉思慕則在《芭比》中演出。

《奧本海默》中最小的角色都是由奧斯卡得主出演,如拉米.馬雷克(Rami Malek)、肯尼斯.布萊納(Kenneth Branagh)和凱西.阿弗列克(Casey Affleck),但芭比也邀來資深演員雷婭.帕爾曼(Rhea Perlman)。

這個類別無法分出勝負:平手

4 關於時尚

瑪格.蘿比的芭比穿著無論是褲裝還是裙裝,都是時尚。而諾蘭的電影特色之一則是無可挑剔的西裝,劇中奧本海默在被一個同事建議提升形象之後,他戴上帽子,挑選了一根菸斗,諾蘭把這一幕拍如同有蝙蝠俠穿上蝙蝠裝的氣勢。不過,雖然奧本海默在時代背景中看起來很搶眼,但芭比即使穿著男裝看起來依舊時尚,至於奧本海默是否能駕馭女裝要打問號,所以這個項目《芭比》獲勝。

勝出者:芭比

《芭比》與《奧本海默》兩部內容截然不同的兩大鉅片同時首映,創下賣座亮麗票房的紀錄。圖在洛杉磯戲院展示兩片同時上映。(美聯社)

5 關於電影金句

奧本海默在原子彈爆炸測試後,腦中浮現印度教經典的話:「我現在成了死神,世界的毀滅者。」(I am become Death, the destroyer of worlds.」)。在諾蘭的電影中,我們聽到奧本海默說出這些話,但他第一次說這些話是在與他不斷復合的情人的一場床戲中,她要求奧本海默從梵文翻譯這句著名。

《芭比》中的肯尼(Ken)有兩句在社交媒體引發熱議的口號,「我就是最好的我,最好的肯尼!」(I'm just Ken and I am Kenough)。

勝出者:奧本海默

6 使用粉紅色

如果諾蘭的電影中有任何粉紅色的出現,那只能是因為歌手哈利.斯泰爾斯(Harry Styles)在拍攝《敦克爾克》(Dunkirk)前沒有換下他的音樂會服裝。《芭比》的世界充滿粉紅,無庸置疑地…。

獲勝者:芭比

7 使用藍色

《奧本海默》中,透過墨菲的藍眼睛,闡述了人類最可怕的武器所付出的道德代價。《芭比》中的美麗蔚藍天空實在無法相比,即使在《奧本海默》中的黑白畫面,演員們的眼睛仍然感覺明亮蔚藍。

勝出者:奧本海默

8 音效設計

《奧本海默》中的聲音牆手法使用達到了巔峰,推進性的音樂配樂以及許多場景龐大的低音產生的震動,儘管場景只是在講堂、課堂和法庭上,但它的聲音景觀卻充滿了動作片的規格,《奧本海默》無疑是今年最佳音效奧斯卡的熱門人選。不過,《芭比》中有一首杜娃.黎波(Dua Lipa)的歌,所以優勝者必須給《芭比》。

勝出者:芭比

9 票房

《芭比》以1.62億元創下今年周末首映的最高票房,上映三周後,全球票房突破10億3000萬元,史上約50部電影破10億元。《芭比》有望取代「超級馬力歐兄弟電影」成為今年的最高票房。《奧本海默》則有8200萬元周末首映票房,遠超過諾蘭其他的非超級英雄電影,最終全球總票房可望突破8億元。

勝出者:芭比