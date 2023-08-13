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美國現象／加州拆水壩 鮭魚樂 原民憂

編譯廖宜怡
被稱為「卡普科2號」、高33呎的水壩，位於北加州，距離舊金山約六小時車程，是預定拆除的四座克拉馬斯河水壩中最小的一座。（美聯社）
被稱為「卡普科2號」、高33呎的水壩，位於北加州，距離舊金山約六小時車程，是預定拆除的四座克拉馬斯河水壩中最小的一座。（美聯社）

今夏，美國史上最大水壩拆除工程在加州開始進行，這是預定拆除的四座水力發電水壩中的第一座，目的在恢復美國西部最大的河川之一。

這座被稱為「卡普科2號」（Copco 2）、高33呎的水壩，位於北加州西斯邱郡（Siskiyou County），距離舊金山約六小時車程，是預定拆除的四座克拉馬斯河（Klamath River）水壩中最小的一座。然而，這項工程對環保主義者、原住民和漁民而言，具有里程碑意義，因為過去數十年來，他們不斷推動讓這條長250哩的河川恢復野生狀態。

被封鎖河道將重新開放

拆除水壩最終將為魚類和野生動物帶來莫大好處，最大受益者是鮭魚。對依賴鮭魚為生的社區而言，包括原住民部落，在這條被封鎖的數百哩河道重新開放後，他們的生活將有全新的變化。

然而，對一個部落來說，「卡普科2號」的拆除，與其說是值得慶祝的事，不如說是一段痛苦的過去。

美國史上最大水壩拆除工程在加州克拉馬斯河地區啟動，但原住民部落擔心家園被進一步破...
美國史上最大水壩拆除工程在加州克拉馬斯河地區啟動，但原住民部落擔心家園被進一步破壞。圖為「卡普科1號」（美聯社）

沙斯達印第安民族（Shasta Indian Nation）祖先土地的核心地區，以及克拉馬斯河沿岸最大歷史村莊之一的遺址，正是「卡普科2號」和「卡普科1號」兩座水壩的所在地。在水力發電計畫執行時，部落人民遭到驅逐，被迫長期遠離聖地和祖墳，也被迫放棄部分文化。

部落憂祖先遺跡被沖走

隨著拆除工程開始進行，許多部落成員擔心，他們祖先留下的遺跡，可能會被自由流動的河水沖走，進一步侵蝕他們與家園精神和文物的連結。

克拉馬斯河沿岸的部落成員，正收看從衛星傳來的拆除水壩會議。（美聯社）
克拉馬斯河沿岸的部落成員，正收看從衛星傳來的拆除水壩會議。（美聯社）

部落代表正在監督「卡普科2號」的拆除過程，尋找可能出土的文物，加州和聯邦法律也要求對出土文物進行妥善的記錄和保存。此外，負責管理拆除工程的非營利組織「克拉馬斯河復原公司」（Klamath River Renewal Corp）承諾，會採取必要措施，尊重原住民村莊和宗教場所遺跡。

賓州大學（University of Pennsylvania）文化遺產中心主任丹尼爾斯（Brian Daniels）表示，「卡普科2號」和「卡普科1號」兩座水壩周圍的村莊還剩下什麼，目前不得而知，因為這個地區從水壩開始興建後就被封鎖，「卡普科1號」還建了一個水庫，淹沒了沙斯達印第安民族祖先的土地。

克拉馬斯河是加州最大的河流之一，它從俄勒岡州南部的喀斯喀特山脈（Cascade Range）山麓，蜿蜒穿過北加州的丘陵和森林，最後在克利森市（Crescent City）附近流入太平洋。

2020年，負責經營水壩的PacifiCorp與長期呼籲拆除水壩的人士達成撤資協議，將四座水壩的經營權轉讓給加州、俄勒岡州和克拉馬斯河復原公司，並承諾提供2億元協助拆除。

加州 原住民 俄勒岡州

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