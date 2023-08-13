醫師的話／熱衰竭和中暑 都可能熱死？

最近世界衛生組織（WHO）發表公告，認為我們再也沒有理由對致命的熱浪 毫無準備。因為美國西南部正面臨創紀錄超過110°F（43.3°C）的天氣，佛羅里達州海面溫度接近100°F。非洲在阿爾及利亞竟然出現了夜間高於103°F（37.7）的最低溫度。而且一個強大的熱浪降臨到歐洲，使得西班牙部分區域地表溫度高達140°F（60 °C）。

Q1：到底熱浪是什麼？

A1：根據世界氣象組織公布的定義是，任何區域連續五天氣溫高於歷年最高溫 度平均值5°C度以上，就是熱浪了。

Q2：美國有過嚴重的熱浪？

A2：1913年7月，有史以來最熱的熱浪襲擊了加州，死亡谷的Furnace Creek記錄了134°F（57°C）的創紀錄高溫，這是地球上有紀錄的最高地表環境空氣溫度。

Q3：熱浪繼續下去，到了2050年，天氣高溫會是什麼樣子？

A3：根據預測，30年後，逾億美國人將生活在「極端熱帶」，一年中至少有一天，高溫指數溫度將超過125°F（52°C）──是美國國家氣象局高溫指數的最高級別，為極端危險級別。

美國每年逾600人死於熱浪

Q4：熱浪會死人嗎？

A4：根據疾病防治中心（CDC）表示，熱浪是世界上與天氣有關的頭號殺手，美國每年都有600多人因此而死亡。根據世衛組織的聲明，歐洲在2022年的熱浪侵襲中有1萬5000人喪命，其中西班牙人有近4000人、葡萄牙人1000多人、英國超過3200人、德國約有4500人等等。今年夏季高溫造成的死亡人數還可能會增加的。

Q5：高溫是如何影響身體的？

A5：隨著身體變熱，血管會擴張，導致低血壓，於是心臟就會更加努力的把血液輸送到全身。若是不能改善，因血管擴張產生的滲漏就會導致腳腫或起痱子等輕微的症狀。若是同時出汗還會導致體液和鹽分的流失，打破生理之間的平衡；再加上血壓降低就很容易引起熱衰竭。患者感覺虛弱、無力甚至出現肌肉痙攣的現象。

Q6：熱衰竭的症狀有哪些呢？

A6：最常見症狀就是脫水，明顯的發現尿液顏色加深，甚至無尿。另外會頭昏、惡心、昏厥、意識模糊、肌肉痙攣、疲倦和大量出汗。一旦身體過熱，對有心臟病或呼吸問題的人而言可能會發生皮膚刺痛、頭痛惡心的現象。一旦體溫達到40°C（104°F）或更高的時候，就會中暑。症狀和熱衰竭相類似，不過還可能失去知覺，皮膚乾燥無汗。

Q7：身體為何會出現這些反應呢？

A7：因為身體中有自動調節體溫的功能，不論是在暴風雪或者是在熱浪中都會試圖將體溫維持在37°C（98.6°F）左右。這也是我們正常生活運轉的溫度。若是氣溫升高，身體必須通過擴張體表的微血管向周圍散發熱量，開始出汗。若是無法改善就會形成熱衰竭。

Q8：人類能夠生存的最高溫度是什麼？

A8：目前疾病防治中心認為，人類能夠生存的最高溫度為108.14°F或者是42.3°C。溫度再高的話會是蛋白質變質，對大腦造成不可挽回的傷害。換句話說人體也可能變成一個炒雞蛋。

Q9：熱浪除了生理影響之外也會影響心理健康嗎？

A9：最近刺胳針雜誌（The Lancet）發表一項研究，發現即使周圍環境溫度比正常溫度高出1度，也可能增加21%患抑鬱症和焦慮症的機率。每年的夏季會增加數百萬的美國人，因心理疾病住院的情況。

克里夫蘭臨床診所認為炎熱的天氣肯定對身體會造成傷害，暴露在高溫中會增加心率，從而增加導致壓力水平和不適的感覺，造成總體的情緒下降。特別影響到那些有兩極性，極樂極悲躁狂症的病人。

熱浪降低幸福感 致憤怒焦慮

Q10：熱浪會影響情緒嗎？

A10：在美國一項包括190萬人在2008年到2013年之間的追蹤調查顯示，若是體溫高於21°C（69.8°F）會降低自己情緒和幸福感、增加壓力感、產生憤怒和消極情緒、使人感到疲勞和無力的脆弱情形。若是當體溫超過32°C（89.6°F）之後，個人的負面情緒、壓力感和疲勞感更會顯著的增加。另外一項澳洲的研究發現，氣溫每升高攝氏1度，極端痛苦的心理體驗會增加2%。另外持續的高溫會導致情感障礙，在熱浪侵襲間，因情感障礙而入院治療的人數比平常多了9.1%。

Q11：看見了這衰竭的患者該做些什麼？

A11：一旦出現熱衰竭的症狀，若能在30分鐘內冷卻下來，一般不會出現嚴重的問題。

世衛組織建議首先要把病人轉移到涼快的地方。

讓他們躺下，稍微抬高雙腳。

讓他們喝水，運動補水飲料也可以。

讓皮膚降溫，盡量往身上噴水或用海綿進冷水擦拭，並搧扇子，也可以放冷敷袋。如果30分鐘內沒有好轉，很可能就中暑了。這時就要撥打911。

Q12：中暑的人會感覺到痛嗎？

A12：熱衰竭嚴重的時候就是中暑了，這時候意識不完全清醒，時而發生昏迷變化，許多人不再意識到自己處於疼痛或者不適之中。因為身體中重要的器官如大腦細胞開始腫脹，蛋白質會變性，細胞會破裂死亡。

Q13：是否一些藥物會增加中暑的風險？

A13：是的，儘管如此，還是應該正常的服藥。一般來說利尿劑會幫助排尿，是治療心臟病和高血壓 的常用藥物。在氣溫升高情況下，利尿劑很可能會增加發生脫水的機率。降壓藥會在體溫高的時候導致血壓過低而出現危險。還有一些治療癲癇症和帕金森氏症的藥物，會減少身體出汗，讓身體更難降溫。另外降低膽固醇的藥物在身體水分流失過多時，會造成血液濃度增加而導致風險。

不要突然喝冰水或洗冷水澡

Q14：應該如何應付熱浪的侵襲？

A14：世衛組織建議，每個人都應該喝清涼的液體，去涼爽陰涼的地方，洗冷水澡或泡澡。穿寬鬆、輕便、淺色的衣服。減少使用烤箱避免增加環境的溫度。避免在中午炎熱的時候進行高體力或戶外的活動。不過在高熱的時候，不要突然喝冰水或者洗冷水澡。因為身體在自動調節體溫的本能下，會發生劇烈的迷走神經或是周邊血管的應機反應，造成血管收縮或者心跳變慢，甚至引發心血管疾病。

（作者為大華府地區執業醫師）