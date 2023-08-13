365行／獸醫費用漲到天價 該怎麼辦？

家有寵物貓和狗，如果生了病送醫治療，獸醫費用已隨著物價上漲。（路透）

問：我家有寵物貓和狗，最近獸醫費用隨著物價水漲船高，該如何因應？

答：通貨膨脹下獸醫費用隨之增加。

政府數據顯示，2022年獸醫費用大漲10%，創20年最大漲幅；如果手頭吃緊，務必要比平常更費神選擇就醫管道，最重要的是不要著急、避免衝動，針對自己的財力和寵物醫療需求全盤考量。

芝加哥公關人員哈里斯(Morgan Harris)有切身經驗，他的貓被診斷罹患淋巴瘤和腹部腫瘤，面臨艱難決定；貓咪只有三歲，必須顧及壽命和生活品質，手術和六個月化療總成本1萬6000美元。

為確保負擔得起這一筆費用，哈里斯檢視財務狀況並重新規畫預算 、削減不必要開支、不度假，朋友們還組織籌款活動從旁協助。

與獸醫師共商策略

無論面對急救手術或例行性診療，千萬不要覺得向獸醫坦承財務壓力很丟臉；與醫師開誠布公談話有其必要。費城IndeVets獸醫布魯內蒂(Marisa Brunetti)說，獸醫通常可提供一系列護理選擇，多半有金、銀、銅級，各有不同成本和治癒率，醫師們了解，並非人人負擔得起最高等的金級療程，財務是很重要的考量。

加州行銷專業人員布斯(Michael Chavez Booth) 養了一隻14歲的混種臘腸犬，最近花2000美元讓愛犬接受多項手術，包括治療耳朵感染和牙齒鬆動、除痣、打抗生素，他仔細聽取醫療機構提出的選項，根據財務狀況選擇中等成本的療程。

了解目前迫切需要

評估成本後如果發現負擔不起，務必勇敢問獸醫：目前非接受不可的治療是什麼？亞特蘭大獸醫及動物醫療業專家米爾斯(Zach Mills)說，這個問題合情合理，採取哪個等級的治療該由寵物主人決定，而不是讓獸醫盲目猜測。

米爾斯說他會解釋哪些是基本而必要的治療，關鍵是清楚明白的溝通，他絕不會進行寵物主人無力負擔的治療。

米爾斯的許多客戶為寵物選擇金級治療，而後要求折扣，他說，多數獸醫會盡力協助。佛羅里達州一位大學助理教授阿爾馬格羅(Olivia Almagro) 發現她的混種愛犬感染蜱蟲，立即去看獸醫，愛犬脖子到處是蜱蟲，很痛苦，醫師說需要做很多檢查、使用心絲蟲藥，成本共500美元，超出預算，主人與獸醫商討，結果費用降到300美元，分期付款。

除了與獸醫商談最佳方案，另有求助管道，包括向親朋好友借錢或籌款、舉借個人貸款、啟動募款、使用CareCredit或其他低利零利率借款工具、變賣非必需品籌款、用既有的信用卡 付款、申辦使用零利率信用卡、詢問獸醫是否與基金會合作可協助支付費用、搜尋是否有慈善機構提供資助。

必要時，可考慮買寵物險。通常保險 針對一般診療、急診及多種費用。如果決定不買保險，米爾斯強力建議多為寵物存款。

家有寵物貓和狗，如果生了病送醫治療，獸醫費用已隨著物價上漲。（Getty Images）

切記預防勝於治療

平日注重預防較能確保寵物健康，連帶的可避免生病、花大錢治療。

布魯內蒂醫師提出以下預防醫學措施：

第一：定期檢查。如果寵物未滿八歲，應每年定期檢查，年滿八歲增加為每年二次，可及早發現問題，有些疾病可通過驗血液和糞便分析檢測，如果不檢查而放任病情，日後成本比檢查費高得多。

第二：讓寵物接種疫苗。心絲蟲病很普遍，透過蚊子傳播，萬一 寵物未接種疫苗而感染了，醫療費高達2500到3000 美元。

第三：為寵物刷牙。七成以上貓和狗三歲前有牙病，如果用寵物專家牙刷為牠們刷牙，可明顯避免病變，而且可省下約1500 美元的麻醉洗牙費。

第四：為寵物控制體重。貓咪過重恐患關節炎、便祕、糖尿病並且有泌尿問題；肥胖狗則往往罹患關節疾病、膝蓋韌帶撕裂，至少需要4000美元動手術。

第五：在好幾個正確位置放便盆。貓對貓砂盆很挑剔，如果感覺不自在就不會去使用，恐導致泌尿系統問題，醫藥費動輒3000美元以上。如果家有好幾隻貓，更要多放貓砂盆，確保放在安靜空間裡，而且要經常清潔。

主人最了解自己的寵物，詢問專業人士意見後，最終還是要由主人做出最適當的決定。