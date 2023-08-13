每周一書／超男進化論：在亂流中找回掌舵力的人生指南

超男進化論：在亂流中找回掌舵力的人生指南。

「超男進化論：在亂流中找回掌舵力的人生指南」由劉軒和詹斯敦合著，兩個男人在書中聊些什麼，先來看看他們的故事。

▌劉軒的故事──

․青少年時，在家清理屋頂，父親拿起相機拍照並寫成文章。他不確定，這是出於關心，還是想從他身上挖出故事給讀者。

․19歲第一次返台，與父親參加讀者見面會，他大受歡迎，卻有楚門世界的錯覺。心中決定，不是靠自己贏得的肯定，不可再有下次。

․研究所畢業，許多大學同學成了網路新貴，就算失敗，也寫下傳奇，他還不知道要往哪裡去？

․九一一 發生後，在紐約投入協助，面對罹難家屬的無助，發現自己過去的成功標誌、研讀的心理學，幾乎派不上用場。

․回台定居，在東西方之間難以找到自我的定位。雖然被封為斜槓，但工作和生活忙到快沒了自己。

․不想成為忙起來就六親不認的男人，發現孩子看著自己時，恐怕會看到一個工作狂父親的背影。為自己的努力感到驕傲，也有點無奈。

․創業後埋在瑣碎的事務中，覺得自己內心最想做的事情，反而被耽誤了。他發現需要留時間給自己，在教育 別人的同時，自己也需要被教練。因緣際會之下，他認識了詹斯敦……

▌詹斯敦的故事──

․35歲就實現成功目標，成為上市公司的總裁，有美麗的妻子、女兒、即將出生的兒子。心中充滿疑惑：「這似乎不是我要的人生？」

․陪伴家人時，總是一邊滑手機，一邊想工作。知道妻子不快樂，卻不敢談。有豪宅、管家與司機，沒有解決方案，只能逃避。

․兒子出生後，確診極重度聽損，頓時不知所措。無法想像兒子不能說話，有學習障礙，自己會後悔一輩子。賣掉在上海一手建立、蒸蒸日上的公司，舉家返台，陪伴孩子接受治療與復健。

․妻子提出離婚。沒了事業、婚姻失敗，成了照顧兩個孩子的單親爸爸，不知道小孩早餐吃什麼、書包放哪裡、放學後要做什麼，開始發胖、抑鬱。

․想要擔起身為父親的責任、重新建立事業、挽回婚姻，卻什麼都做不到。因緣際會之下，「人生教練」進入他的生命，一切發生變化，開始走向正軌……

(本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-445-2665轉100-102)