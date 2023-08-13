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星座／8月13日至8月19日 天蠍座出門遇喜 雙子座存在感弱

科技紫微網

牡羊座

總運指數：★★★☆☆

這周是你實施計劃的關鍵時刻，一切行動按照以前制定的方案抓緊進行，有利於快速推動事情的發展，可望提前實現目標。

幸運色彩：草根白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

金牛座

總運指數：★★★★☆

良好的心態讓你這一周在為人處事上顯得特別成熟穩重，事業上勤勤懇懇，常得上司肯定；投資理財也收穫不少，注意做好理財計劃。

幸運色彩：海軍藍

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

雙子座

總運指數：★☆☆☆☆

存在感相當弱的一周。戀人對你的關心變少，在職場中你更是變成了隱形人，上司對你的關注很低，你所付出的勞苦也要小心會被淹沒。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

一些複雜而又難以擺平的事情本周很容易纏上你，你會因為處理這些事被搞得暈頭轉向。倘若遇到能力之外的事情，就盡量別攬上來，與你無關的事情更是不要去靠近。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

「失誤」的危機本周會一直虎視眈眈的尾隨你，你唯有踏踏實實的跨出每一步，認真謹慎應對每一件事情，才可以避免被失誤找空隙鑽進來。

旅遊出行：★★☆☆☆

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

處女座

總運指數：★★★★☆

本周你常常會扮演一位快樂使者，不僅因為你常常會把燦爛的笑容掛在臉上，還時常能有幽默的言語給他人帶來歡樂。

幸運色彩：橄欖綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

天秤座

總運指數：★★★☆☆

工作將成為你本周的重心。事業漸入佳境，有機會得到老闆重用，不過與此同時你的私人時間則會減少，需要多用言語去關心另一半。

幸運色彩：酸橙綠

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

天蠍座

總運指數：★★★★★

情緒高漲，出門很容易遇到喜事。外出參加聚會的機會增多，三五個好友聚在一起，還能吸收更多的好運與歡樂。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：金牛座

貴人星座：巨蟹座

射手座

總運指數：★★★★★

唱響豐收之歌的一周，不僅愛情、工作學習、財富上有實質性的收穫，內心也有機會得到充實，滿足感十足。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

摩羯座

總運指數：★★☆☆☆

本周你既不能成為大力水手，也別想當變形金剛。當朋友、同事對你有所求，你大可不必照單全收，那些耗時耗力的重任應該委婉推掉，以免自己不堪重負。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

水瓶座

總運指數：★★★★☆

幸運之神會在這周賜予你神力，相信自己就有能力把事情做好，不過凡事還是得按照規章進行，一旦走錯了路，什麼努力都白搭。

幸運色彩：草根白

速配星座：金牛座

貴人星座：雙子座

雙魚座

總運指數：★★★☆☆

這是展開新篇章的一周。只有將那些舊情人、陳舊回憶拋諸腦後，你才能做到真正的重新開始，並在新的領域、新環境中結識好運。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

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