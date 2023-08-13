星座／8月13日至8月19日 天蠍座出門遇喜 雙子座存在感弱
牡羊座
總運指數：★★★☆☆
這周是你實施計劃的關鍵時刻，一切行動按照以前制定的方案抓緊進行，有利於快速推動事情的發展，可望提前實現目標。
幸運色彩：草根白
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天蠍座
金牛座
總運指數：★★★★☆
良好的心態讓你這一周在為人處事上顯得特別成熟穩重，事業上勤勤懇懇，常得上司肯定；投資理財也收穫不少，注意做好理財計劃。
幸運色彩：海軍藍
速配星座：射手座
貴人星座：雙魚座
雙子座
總運指數：★☆☆☆☆
存在感相當弱的一周。戀人對你的關心變少，在職場中你更是變成了隱形人，上司對你的關注很低，你所付出的勞苦也要小心會被淹沒。
幸運色彩：富貴紅
速配星座：雙子座
貴人星座：射手座
巨蟹座
總運指數：★★☆☆☆
一些複雜而又難以擺平的事情本周很容易纏上你，你會因為處理這些事被搞得暈頭轉向。倘若遇到能力之外的事情，就盡量別攬上來，與你無關的事情更是不要去靠近。
幸運色彩：琥珀橙
速配星座：巨蟹座
貴人星座：雙魚座
獅子座
總運指數：★★☆☆☆
「失誤」的危機本周會一直虎視眈眈的尾隨你，你唯有踏踏實實的跨出每一步，認真謹慎應對每一件事情，才可以避免被失誤找空隙鑽進來。
旅遊出行：★★☆☆☆
幸運色彩：淺桔黃
速配星座：巨蟹座
貴人星座：雙魚座
處女座
總運指數：★★★★☆
本周你常常會扮演一位快樂使者，不僅因為你常常會把燦爛的笑容掛在臉上，還時常能有幽默的言語給他人帶來歡樂。
幸運色彩：橄欖綠
速配星座：牡羊座
貴人星座：天秤座
天秤座
總運指數：★★★☆☆
工作將成為你本周的重心。事業漸入佳境，有機會得到老闆重用，不過與此同時你的私人時間則會減少，需要多用言語去關心另一半。
幸運色彩：酸橙綠
速配星座：射手座
貴人星座：雙魚座
天蠍座
總運指數：★★★★★
情緒高漲，出門很容易遇到喜事。外出參加聚會的機會增多，三五個好友聚在一起，還能吸收更多的好運與歡樂。
幸運色彩：葡萄紫
速配星座：金牛座
貴人星座：巨蟹座
射手座
總運指數：★★★★★
唱響豐收之歌的一周，不僅愛情、工作學習、財富上有實質性的收穫，內心也有機會得到充實，滿足感十足。
幸運色彩：鮭魚紅
速配星座：射手座
貴人星座：雙魚座
摩羯座
總運指數：★★☆☆☆
本周你既不能成為大力水手，也別想當變形金剛。當朋友、同事對你有所求，你大可不必照單全收，那些耗時耗力的重任應該委婉推掉，以免自己不堪重負。
幸運色彩：玉米黃
速配星座：摩羯座
貴人星座：水瓶座
水瓶座
總運指數：★★★★☆
幸運之神會在這周賜予你神力，相信自己就有能力把事情做好，不過凡事還是得按照規章進行，一旦走錯了路，什麼努力都白搭。
幸運色彩：草根白
速配星座：金牛座
貴人星座：雙子座
雙魚座
總運指數：★★★☆☆
這是展開新篇章的一周。只有將那些舊情人、陳舊回憶拋諸腦後，你才能做到真正的重新開始，並在新的領域、新環境中結識好運。
幸運色彩：玳瑁棕
速配星座：牡羊座
貴人星座：水瓶座
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