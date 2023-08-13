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移民專頁／I-140獲准 恐影響F-1申請

李翼民律師（李亞倫合夥人）主答
如已遞交I-140移民申請，又想申請F1繼續進修，I-140對申請F-1有無嚴重影響？（Getty Images）
如已遞交I-140移民申請，又想申請F1繼續進修，I-140對申請F-1有無嚴重影響？（Getty Images）

讀者問：

本人目前在國內工作。去年，我遞交I-140移民申請，去年下半年優先日期已排到。因為個人原因，想回美深造念博士。由於F-1是非移民簽證，博士時間又相對長一點，I-140申請獲准是否對申請F-1有相對嚴重的影響？

答:

提交I-140申請可能會影響F-1簽證的批准，該簽證需要非移民意圖。話雖如此，如果你在領事館面談時攜帶明確的證據表明你打算在學業結束後返回中國，你也許能夠獲得F-1簽證。你應攜帶證據證明你與中國有聯繫且你不打算放棄，包括但不限於房產所有權或未到期的住宅租賃、家庭關係，如配偶、子女或父母；在中國的投資和金融資產，以及展示社會關係和參與當地社區的情況。你還可以向領事官員解釋，儘管你擁有經批准的I-140，且當前優先日期為你有資格持綠卡進入美國，但你仍希望獲得非移民簽證，這本身就證明了你返回中國的意圖。

如果你希望最大程度提高獲得F-1簽證的可能性，你可以請求撤回你的I-140申請。當然，這可能會喪失你在可預見的將來成為合法永久居民入境美國的機會。或者，你也可以繼續你的綠卡申請，假設你通過領事館面試，使用移民簽證入境美國。一旦你獲得綠卡，你就有資格上學攻讀博士學位，而無需獲得F-1簽證。出於同樣的原因，你必須在合理的時間內按照I-140申請表上的承諾從事工作。在你初來美國的幾個月，只要你能夠履行I-140中規定的全職工作職責，你就可以上學。

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