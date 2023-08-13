生活／房東惡夢：房客欠租霸凌又誣告

房東不好當，要嚴格仔細檢查租客的信用資料以及工作資歷及收入及銀行存款證明。（Getty Images）

日前閲讀世界日報注意到一則新聞「華裔房東 討租不成，反遭房客霸凌毆打」，報導一名華裔女士將新買的房子出租給來自歐洲的移民四口之家，對方繳了兩個半月租金 後不再付了，每次房東女士上門討租金，不但討不到錢，還遭到房客態度惡劣的驅逐，她感覺像是遇到強盜一般，不能接近自己的房產，因此希望司法能夠還給房東女士一個公道。

這讓我聯想起我朋友阿蘭的經驗。當初阿蘭搬家，把原來的房子出租，那時不是網路時代，在報上刊登租屋廣告，立刻有人表示有興趣；見面之後，此人捧著現金付了訂金和第一個月的租金，阿蘭和她先生對於事情進行得如此順利，喜出望外，當場簽約。

由於房客看來乾脆又有誠意，阿蘭同意負擔房客每月的水電帳單。這個房客的英語有口音，相談後知道他是從中東國家來的；他也帶阿蘭夫婦去看他經營的修車廠，當時是傍晚時分，他說員工都下班了；又說太太正帶著兩個孩子出門旅行，他先租好房子，等太太和孩子回來，全家就可在新居團圓；阿蘭想，這個先生真是體貼入微。

●2孩變6孩 房子髒又亂

未料，此後房客準時繳了一個月房租之後，就推三阻四，不理不睬。到了年底，阿蘭的聖誕節裝飾品放在原來房子的地下室，她回去按門鈴進入自己房內取東西，一看嚇一跳，房子髒又亂，解凍魚肉類的血水從廚房的琉理台流到地板，潔白的水槽變成褐色；牆壁上到處塗鴉、壁紙脫落，又蹦出來六個小孩，從幼童到十幾歲，穿著邋裡邋遢，房客太太用圍巾蒙著大半張臉，見不到她的廬山真面目，聽到她說話，英文發音比她先生純正，但是語氣很凶；阿蘭問說不是只有兩個小孩嗎？卻被駁「不要多管閒事」。

有次阿蘭的先生路過，要進入房子看看，蒙面太太不准他入內，事後房客打電話來警告阿蘭的先生以後不要再跟他太太接觸，他們的文化是「男女授受不親」，所以禁止和他太太有任何接觸，包括講電話。

有一次房客來電話，抱怨洗衣機不通，阿蘭的先生立刻趕過去，一檢查原來水管沒有接好，說小事一樁，輕易解決；房客夫婦惱羞成怒，稱他們念過美國學校的研究所，表示都是知識分子，不要低估他們。

●法庭相見 竟稱被虐待

日子一個月又一個月的過去，房客拖拖拉拉一直死皮賴臉不付房租，阿蘭夫婦想盡辦法，打電話留話，不回，後來索性不接電話，去房客的修車廠，大白天裡外空無一人，顯然是個空殼子，又到租出去的自己家門口徘徊。

信步走到後院，透過落地窗看到屋子裡面的房間，只見他們雙膝跪下，正在全神貫注，面對同一方向，虔誠的頂禮膜拜，對著他們的至高無上的真神喃喃自語的祈禱，阿蘭心想這下正好逮個正著，打算去敲落地窗，被她先生一把攔住，說：「這是他們與主交流的最神聖時刻，你現在去打擾，冒犯了他們最重要、最珍貴的使命，你真是不要命了。」

大半年過去，阿蘭夫婦忍無可忍，不再癡癡地等，於是請一名律師和房客法庭相見。結果惡人先告狀，房客也請了律師，洋洋灑灑寫了十幾頁的起訴書，說他們被房東虐待，語言上尖酸刻薄，瞧不起他們，也不准他們開冷暖氣，因此房子冬冷夏熱，不合適居住等。

阿蘭夫婦夫婦只要求應該得到的房租，何來尖酸刻薄之有？那次阿蘭去自己家取聖誕裝飾品，是在冬天，看到他家的小孩光著腳丫子不穿襪子，身上短袖短褲的，若不是室內暖氣充足，他們如此穿著，一定早就凍僵了。而且簽約時說明他們只有兩個小孩，事實上多了四個。

出庭之日，房客全家出動，一字排開，難道小孩不用上學？可能他們想要博取同情，表示一家大小都受房東欺負，法官也看得出來，房客沒有付房租，又一派胡言絕對理虧，違反當初簽訂的合約，判決房客必須在三天之內立刻遷出房子，也要分期付款給房東補足欠缺的房租，終於阿蘭夫婦惡夢結束，正義得以伸張，收回房子，不久以後把房子賣了。

●情侶吵架 放火燒毀屋

另外有個朋友，買了公寓來投資，其中一個單位的單身漢房客剛開始表現良好，按時付房租，從不抱怨，所以朋友和他每年都續約，直到有一天他的鄰居聞到煙味，又看到裡面冒出濃煙，那個單位著火了，原來他的女朋友跟他吵架，氣急敗壞地放了一把火，幸好及時搶救，沒有傷亡，房間內部天花板牆壁地板，都被煙熏得面目全非慘不忍睹。

朋友查問保險 公司，答案是付的保險費不包括火險，她只好花錢消災，花費一筆錢將公寓每個房間重新整修一番，才能上市把它賣了。

事情過後，她上網查那個房客的背景有犯罪前科，但是那時她知道為時已晚。

有些朋友仔細篩選房客，結果一租就是幾十年，房客從中年工作時一直居住到退休，後來又住好多年，直到年紀太大，只好搬家住進養老院，這是房東與房客互相信任相處融洽的例子，雙方都心安理得，利人利己。