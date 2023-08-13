生活／房東惡夢：房客欠租霸凌又誣告
日前閲讀世界日報注意到一則新聞「華裔房東討租不成，反遭房客霸凌毆打」，報導一名華裔女士將新買的房子出租給來自歐洲的移民四口之家，對方繳了兩個半月租金後不再付了，每次房東女士上門討租金，不但討不到錢，還遭到房客態度惡劣的驅逐，她感覺像是遇到強盜一般，不能接近自己的房產，因此希望司法能夠還給房東女士一個公道。
這讓我聯想起我朋友阿蘭的經驗。當初阿蘭搬家，把原來的房子出租，那時不是網路時代，在報上刊登租屋廣告，立刻有人表示有興趣；見面之後，此人捧著現金付了訂金和第一個月的租金，阿蘭和她先生對於事情進行得如此順利，喜出望外，當場簽約。
由於房客看來乾脆又有誠意，阿蘭同意負擔房客每月的水電帳單。這個房客的英語有口音，相談後知道他是從中東國家來的；他也帶阿蘭夫婦去看他經營的修車廠，當時是傍晚時分，他說員工都下班了；又說太太正帶著兩個孩子出門旅行，他先租好房子，等太太和孩子回來，全家就可在新居團圓；阿蘭想，這個先生真是體貼入微。
●2孩變6孩 房子髒又亂
未料，此後房客準時繳了一個月房租之後，就推三阻四，不理不睬。到了年底，阿蘭的聖誕節裝飾品放在原來房子的地下室，她回去按門鈴進入自己房內取東西，一看嚇一跳，房子髒又亂，解凍魚肉類的血水從廚房的琉理台流到地板，潔白的水槽變成褐色；牆壁上到處塗鴉、壁紙脫落，又蹦出來六個小孩，從幼童到十幾歲，穿著邋裡邋遢，房客太太用圍巾蒙著大半張臉，見不到她的廬山真面目，聽到她說話，英文發音比她先生純正，但是語氣很凶；阿蘭問說不是只有兩個小孩嗎？卻被駁「不要多管閒事」。
有次阿蘭的先生路過，要進入房子看看，蒙面太太不准他入內，事後房客打電話來警告阿蘭的先生以後不要再跟他太太接觸，他們的文化是「男女授受不親」，所以禁止和他太太有任何接觸，包括講電話。
有一次房客來電話，抱怨洗衣機不通，阿蘭的先生立刻趕過去，一檢查原來水管沒有接好，說小事一樁，輕易解決；房客夫婦惱羞成怒，稱他們念過美國學校的研究所，表示都是知識分子，不要低估他們。
●法庭相見 竟稱被虐待
日子一個月又一個月的過去，房客拖拖拉拉一直死皮賴臉不付房租，阿蘭夫婦想盡辦法，打電話留話，不回，後來索性不接電話，去房客的修車廠，大白天裡外空無一人，顯然是個空殼子，又到租出去的自己家門口徘徊。
信步走到後院，透過落地窗看到屋子裡面的房間，只見他們雙膝跪下，正在全神貫注，面對同一方向，虔誠的頂禮膜拜，對著他們的至高無上的真神喃喃自語的祈禱，阿蘭心想這下正好逮個正著，打算去敲落地窗，被她先生一把攔住，說：「這是他們與主交流的最神聖時刻，你現在去打擾，冒犯了他們最重要、最珍貴的使命，你真是不要命了。」
大半年過去，阿蘭夫婦忍無可忍，不再癡癡地等，於是請一名律師和房客法庭相見。結果惡人先告狀，房客也請了律師，洋洋灑灑寫了十幾頁的起訴書，說他們被房東虐待，語言上尖酸刻薄，瞧不起他們，也不准他們開冷暖氣，因此房子冬冷夏熱，不合適居住等。
阿蘭夫婦夫婦只要求應該得到的房租，何來尖酸刻薄之有？那次阿蘭去自己家取聖誕裝飾品，是在冬天，看到他家的小孩光著腳丫子不穿襪子，身上短袖短褲的，若不是室內暖氣充足，他們如此穿著，一定早就凍僵了。而且簽約時說明他們只有兩個小孩，事實上多了四個。
出庭之日，房客全家出動，一字排開，難道小孩不用上學？可能他們想要博取同情，表示一家大小都受房東欺負，法官也看得出來，房客沒有付房租，又一派胡言絕對理虧，違反當初簽訂的合約，判決房客必須在三天之內立刻遷出房子，也要分期付款給房東補足欠缺的房租，終於阿蘭夫婦惡夢結束，正義得以伸張，收回房子，不久以後把房子賣了。
●情侶吵架 放火燒毀屋
另外有個朋友，買了公寓來投資，其中一個單位的單身漢房客剛開始表現良好，按時付房租，從不抱怨，所以朋友和他每年都續約，直到有一天他的鄰居聞到煙味，又看到裡面冒出濃煙，那個單位著火了，原來他的女朋友跟他吵架，氣急敗壞地放了一把火，幸好及時搶救，沒有傷亡，房間內部天花板牆壁地板，都被煙熏得面目全非慘不忍睹。
朋友查問保險公司，答案是付的保險費不包括火險，她只好花錢消災，花費一筆錢將公寓每個房間重新整修一番，才能上市把它賣了。
事情過後，她上網查那個房客的背景有犯罪前科，但是那時她知道為時已晚。
有些朋友仔細篩選房客，結果一租就是幾十年，房客從中年工作時一直居住到退休，後來又住好多年，直到年紀太大，只好搬家住進養老院，這是房東與房客互相信任相處融洽的例子，雙方都心安理得，利人利己。
房東真是不好當，不要操之過急草率行事，要嚴格仔細檢查房客的信用資料以及工作資歷及收入，還有銀行存款證明。假如可能的話，跟他以前的房東聯絡，查問此人有無「黑歷史」，否則因小失大，尾大不掉，後悔莫及。
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